iQOO U5e tanıtıldı: 5G desteği, 6.51 inç ekran, 5.000 mAh pil

Vivo'nun sahip olduğu iQOO markası yeni bir orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürdü. iQOO U5e olarak adlandırılan model, üreticinin 5G bağlantısını destekleyen en ucuz cihazı olarak karşımıza çıkıyor.
Akıllı telefon HD+ çözünürlükte 6.51 inçlik bir LCD ekrana sahip. Damla çentikte yer alan selfie kamerasının çözünürlüğü ise 8 megapiksel. Arka panelde 13 + 2 megapiksel sensörden oluşan çift kamera sistemi mevcut.
Dimensity 700 ile güçlendirildi
iQOO U5e gücünü 5G modem içeren sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 700 yonga setinden alıyor. Buna 4 veya 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazda 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile yer verilmiş durumda.
Akıllı telefon kutudan Android 12 tabanlı OriginOS Ocean yüklü şekilde çıkıyor. Diğer özelliklerini kulaklık girişi, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz.
iQOO U5e Özellikleri:
- Ekran: 6.51 inç LCD, HD+
- İşlemci: MediaTek Dimensity 700
- RAM: 4/6 GB
- Depolama: 128 GB
- İşletim sistemi: Android 12 (OriginOS Ocean)
- Arka kamera: 13 + 2 megapiksel
- Ön kamera: 8 megapiksel
- Batarya: 5.000 mAh, 18W şarj
- Bağlantı: 5G, çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, kulaklık girişi, USB-C
- Boyutlar: 164 x 75.84 x 8.25 mm
- Ağırlık: 193 gr
iQOO U5e Fiyatı:
- 4 GB RAM + 128 GB depolama - 210 dolar
- 6 GB RAM + 128 GB depolama - 225 dolar
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