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    iQOO U5e tanıtıldı: 5G desteği, 6.51 inç ekran, 5.000 mAh pil

    iQOO yeni bir orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürdü. iQOO U5e adı altında pazara giriş yapan cihaz, markanın 5G destekli en ucuz akıllı telefonu oldu.        
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    iQOO U5e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Vivo'nun sahip olduğu iQOO markası yeni bir orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürdü. iQOO U5e olarak adlandırılan model, üreticinin 5G bağlantısını destekleyen en ucuz cihazı olarak karşımıza çıkıyor.

    Akıllı telefon HD+ çözünürlükte 6.51 inçlik bir LCD ekrana sahip. Damla çentikte yer alan selfie kamerasının çözünürlüğü ise 8 megapiksel. Arka panelde 13 + 2 megapiksel sensörden oluşan çift kamera sistemi mevcut.

    iQOO U5e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Dimensity 700 ile güçlendirildi

    iQOO U5e gücünü 5G modem içeren sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 700 yonga setinden alıyor. Buna 4 veya 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazda 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile yer verilmiş durumda.

    iQOO U5e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Akıllı telefon kutudan Android 12 tabanlı OriginOS Ocean yüklü şekilde çıkıyor. Diğer özelliklerini kulaklık girişi, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz.

    iQOO U5e Özellikleri:

    • Ekran: 6.51 inç LCD, HD+
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 700
    • RAM: 4/6 GB
    • Depolama: 128 GB
    • İşletim sistemi: Android 12 (OriginOS Ocean)
    • Arka kamera: 13 + 2 megapiksel
    • Ön kamera: 8 megapiksel
    • Batarya: 5.000 mAh, 18W şarj
    • Bağlantı: 5G, çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, kulaklık girişi, USB-C
    • Boyutlar: 164 x 75.84 x 8.25 mm
    • Ağırlık: 193 gr

    iQOO U5e Fiyatı:

    • 4 GB RAM + 128 GB depolama - 210 dolar
    • 6 GB RAM + 128 GB depolama - 225 dolar
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