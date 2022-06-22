iQOO U5e tanıtıldı: 5G desteği, 6.51 inç ekran, 5.000 mAh pil

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Vivo'nun sahip olduğu iQOO markası yeni bir orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürdü. iQOO U5e olarak adlandırılan model, üreticinin 5G bağlantısını destekleyen en ucuz cihazı olarak karşımıza çıkıyor.

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Akıllı telefon HD+ çözünürlükte 6.51 inçlik bir LCD ekrana sahip. Damla çentikte yer alan selfie kamerasının çözünürlüğü ise 8 megapiksel. Arka panelde 13 + 2 megapiksel sensörden oluşan çift kamera sistemi mevcut.

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Dimensity 700 ile güçlendirildi

iQOO U5e gücünü 5G modem içeren sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 700 yonga setinden alıyor. Buna 4 veya 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazda 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pile yer verilmiş durumda.

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Akıllı telefon kutudan Android 12 tabanlı OriginOS Ocean yüklü şekilde çıkıyor. Diğer özelliklerini kulaklık girişi, yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı ve USB Type-C bağlantı noktası olarak sıralayabiliriz.

iQOO U5e Özellikleri:

Ekran: 6.51 inç LCD, HD+

6.51 inç LCD, HD+ İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama: 128 GB

128 GB İşletim sistemi: Android 12 (OriginOS Ocean)

Android 12 (OriginOS Ocean) Arka kamera: 13 + 2 megapiksel

13 + 2 megapiksel Ön kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya: 5.000 mAh, 18W şarj

5.000 mAh, 18W şarj Bağlantı: 5G, çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, kulaklık girişi, USB-C

5G, çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, kulaklık girişi, USB-C Boyutlar: 164 x 75.84 x 8.25 mm

164 x 75.84 x 8.25 mm Ağırlık: 193 gr

iQOO U5e Fiyatı:

4 GB RAM + 128 GB depolama - 210 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama - 225 dolar

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