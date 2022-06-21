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    Samsung Galaxy S23 güncellenmiş ön kamera ile gelebilir

    Yeni bir rapora göre Samsung, önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S23 serisinde ön kamerayı daha da geliştirecek.                            
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    Samsung Galaxy S23 güncellenmiş ön kamera ile gelebilir
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    Samsung, Galaxy S akıllı telefonlarının çoğunda aynı ön kamerayı kullanıyor, ancak bu Galaxy S23 serisinde değişebilir. Yakın tarihli bir sızıntıya göre Galaxy S23 ve S23+ cihazlarında 12 megapiksel selfie kamera sensörü bulunacak. Daha önceki modellerde 10 MP görüntü sensörü kullanılıyordu.

    Şu an için kamerada başka bir değişiklik olup olmayacağı bilinmiyor. Örneğin, mevcut modellere kıyasla optik stabilizasyon veya başka iyileştirmeler olacağına dair bir bilgi maalesef mevcut değil.

    Samsung Galaxy S23 güncellenmiş ön kamera ile gelebilir
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    Tanıtılacağı tarih henüz netleşmedi

    Daha önce Galaxy S23 modelinin Snapdragon 8 Gen 2 işlemci üzerine kurulacağı ve 200 megapiksel ana kamera ile geleceği bildirilmişti. 120 Hz yenileme hızı, ekran kalemi desteği, Android 13 işletim sistemi, stereo hoparlörler ve yaklaşık 5000 mAh kapasiteli bir pil ile kavisli ekran ise cihazın beklenen diğer özellikleri arasında.

    Samsung Galaxy S23'ün ne zaman tanıtılacağı ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi olmadğını da belirtelim.

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