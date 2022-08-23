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25 Ağustos'ta tanıtılacak iQOO Z6 serisinden bazı telefonların özellikleri ortaya çıktı. iQOO Z6'nın 80W hızlı şarj sunacağını doğrulayan şirket cihazı Siyah, Turuncu ve Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürecek.

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İşte iQOO Z6 ve Z6x'in ortaya çıkan özellikleri:

80W hızlı şarjlı iQOO Z6, Snapdragon 778G+ yonga seti ile China Telecom'un web sitesinde yer alırken, iQOO Z6x'in yanında 3,5 mm ses girişi bulunan bir USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilen büyük bir pile sahip olduğu resmen doğrulandı.

Vivo iQOO Z6, 1080p çözünürlüğe sahip 6.64 inç LCD ekrana sahip. Selfie kamerası için tek bir delik var ve söylentiler 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca cihazın 8GB ve 12GB RAM ile birlikte 128GB ve 256GB depolama yapılandırması ile gelmesi bekleniyor.

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Arkadaki üçlü kamera 64MP, 2MP ve 2MP sensörlere sahipken, ön tarafta 8MP selfie kamerası bulunmakta. 4.500 mAh pile sahip cihazın 300 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması tahmin ediliyor.

iQOO Z6x ile ilgili ayrıntılar Z6'ya göre daha az. 6.000 mAh pile sahip cihaz, 115 saatten fazla kesintisiz müzik çalma, Tencent'te 18 saatten fazla video ve Baidu'da 18 saatten fazla navigasyonun yanı sıra 13.7 saat kesintisiz Honor of Kings oyunu sunacak. Ayrıca Z6x'in iQOO Z6'nın daha uygun fiyatlı bir versiyonu olması bekleniyor.

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iQOO Z6 ve Z6x'in teknik özellikleri ortaya çıktı