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Samsung’un katlanabilir cihaz serisi, yeni bir Fan Edition modeliyle genişliyor. Şirketin, Galaxy Z Flip 7 ile birlikte daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak Galaxy Z Flip 7 FE modelini de temmuz sonunda duyurması bekleniyor. İlk söylentiler bu iki modelin farklı tarihlerde piyasaya çıkacağını öne sürse de, gelen son bilgiler her iki modelin aynı anda tanıtılacağını işaret ediyor.

Galaxy S serisinde başarıyla uygulanan Fan Edition stratejisini bu kez katlanabilir seriye taşıyan Samsung, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Uygun fiyatlı bu yeni model, teknik özellikleri itibarıyla temel deneyimi korurken bazı donanım farklarıyla ayrışıyor. Galaxy Z Flip 7 FE’nin 6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip olacağı ve gücünü Exynos 2400 yonga setinden alacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise çift 12 MP sensörle geliyor. Öte yandan Z Flip 7 modelinin ise Exynos 2500 veya bazı bölgelerde Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle ve 50 MP ana kamerayla donatılması bekleniyor.

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Z Flip 7 FE’nin fiyatı yaklaşık 799 dolar seviyesinde olacak gibi görünüyor. Bu da 999 dolarlık tahmini fiyat etiketi taşıyan standart Z Flip 7’ye göre oldukça cazip bir seçenek sunacağı anlamına geliyor. Aradaki bu fiyat farkı, daha fazla kullanıcının katlanabilir telefonlara yönelmesini sağlayabilir. Ancak her iki modelin aynı anda piyasaya çıkması, kullanıcı tercihlerinde bölünmeye yol açabilir.

Samsung tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak her iki modelin de deneme ünitelerinin birlikte üretime girmesi, ortak bir lansman olasılığını güçlendiriyor. Tüm gözler şimdi Samsung’un yaz döneminde düzenlemesi beklenen Unpacked etkinliğinde. Yeni gelişmeler oldukça cihazlarla ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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Uygun fiyatlı Galaxy Z Flip 7 FE sürpriz bir lansmanla gelebilir

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