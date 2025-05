Samsung, One UI 8 beta programını başlatıyor: Süreç daha kolay olacak

Tam Boyutta Gör Samsung’un yakında One UI 8 beta programını başlatması bekleniyor. Öncesinde şirket, Samsung Members uygulamasında resmi bir duyuru yayınlayarak beta test sürecindeki bazı değişiklikleri açıkladı. Değişiklikler, katılımı basitleştirmeyi ve genel test deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Android 16 (One UI 8) bu yaz Samsung telefonlara gelecek 1 hf. önce eklendi

Samsung One UI Beta Program Home nedir?

Samsung, Samsung Members uygulamasına "Beta Program Home" adında yeni bir bölüm ekledi. Bu alan, kullanıcıların beta programları hakkında tüm bilgileri bulabileceği yer. Kullanıcıların hangi beta testlerinin mevcut olduğunu kolayca görmelerine, katılmalarına ve geri bildirim paylaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış. Telefonunuz, akıllı saatiniz veya Samsung uygulamaları için en son yazılımı denemekle ilgileniyorsanız, artık bu bölüme bakacaksınız.

Samsung, Beta Program Ana Sayfası alanını dört ana bölüme ayırdı: One UI Beta, One UI Watch Beta, Uygulama Beta ve Beta İpuçları. Her bölüm, test edilen özellikler hakkında ayrıntılar veriyor.

One UI Beta Programı, kullanıcıların resmi olarak yayınlanmadan önce yeni yazılım özelliklerini denemelerine olanak tanıyor. Herkes katılabiliyor ve Samsung'un geri bildirimlere dayanarak yazılımı iyileştirmesine yardımcı oluyor. Beta kullanıcısı olarak, en son Android sürümünü test edebilir ve nasıl çalıştığına dair düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Kullanıcıların geri bildirimleri Samsung'un hataları bulmasına, performansı iyileştirmesine ve son sürümü daha kararlı ve kullanıcı dostu hale getirmesine yardımcı oluyor.

One UI 8 Beta programına kayıt olma adımları:

Tam Boyutta Gör

Samsung Members uygulamasını açın Beta Programı Ana Sayfasına gidin. Cihazınız için bir Beta varsa, "Açık" olarak işaretlenir. Üzerine dokunun, talimatları ve uyarıları dikkatlice okuyun Katıl butonuna dokunun Katıldıktan sonra durum "Katıldı" olarak değişecek

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.