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    Motorola, 8 Eylül'de yeni Edge serisi akıllı telefonlarını tanıtacak

    Geçtiğimiz günlerde Dimensity 1050 SoC'den güç alan ilk telefon Edge'i (2022) tanıtan Motorola, yakın bir zamanda paylaştığı videoda 8 Eylül'de Edge serisine ait 3 yeni telefon tanıtacağını açıkladı. 
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    Motorola, 8 Eylül'de yeni Edge serisi telefonlarını tanıtacak
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    Motorola, Dimensity 1050 SoC tarafından desteklenen ilk akıllı telefon olan Edge'i (2022) yakın bir zamanda tanıttı. Ancak şirketin yaptığı yeni duyuruya göre 8 Eylül'de Edge serisine ait yeni telefonlar tanıtılacak.

    8 Eylül'de Motorola, Edge serisine ait 3 yeni akıllı telefon tanıtacak

    Motorola, 8 Eylül'de üç yeni akıllı telefonun gelişini anlatan kısa bir video klip yayınladı. Findyouredge etiketiyle paylaşılan videoda, bu akıllı telefonlarla ilgili herhangi bir bilgi açıklanmadı.

    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Motorola Edge (2022)Dimensity 1050 SoC'den güç alan ilk telefon olmuştu. 6 ve 8 GB RAM seçeneklerine sahip telefon, 128 ve 256 GB depolama ile karşımıza çıkmıştı. 

    Motorola henüz Edge serisine ait bu 3 telefon hakkında daha fazla bilgi paylaşmasada 8 Eylül'deki tanıtım yaklaştıkça şirketin telefonlar hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

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