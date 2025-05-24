Xiaomi elektrikli scooter serisine 5 Plus modelini eklemeye hazırlanıyor

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Xiaomi, elektrikli scooter serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Kısa süre önce ortaya çıkan sertifika belgelerine göre, Xiaomi Electric Scooter 5 Plus adlı model, lansmana çok yakın bir aşamada. Model, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yetkili kurumlarından TDRA'dan onay aldı. Sertifikada cihazın model numarası "DDHBC24LQ" olarak geçiyor ve düşük güçlü, kısa menzilli bir cihaz olarak tanımlanıyor. Bu da ürünün, şirketin global pazarda yeni bir hamle yapacağını gösteriyor.

Yeni modelin, Xiaomi Electric Scooter 5 serisine ait olduğu açıkça belirtiliyor. Şirketin daha önce tanıttığı 5 Pro ve 5 Max modellerinin arasında konumlanması beklenen 5 Plus, hem performans hem de donanım açısından dengeli bir seçenek olabilir. Henüz teknik detaylar paylaşılmasa da, önceki modellere bakıldığında bazı ipuçları elde edilebiliyor.

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Ocak ayında tanıtılan Xiaomi Electric Scooter 5 Pro, 60 kilometrelik menzile, 1000W gücünde motora ve 10 inçlik tekerleklere sahipti. Bu model, maksimum 25 km/s hıza ulaşabiliyor ve üç farklı hız moduyla kullanıcılara seçenek sunuyordu. Mart ayında piyasaya çıkan 5 Max versiyonu ise aynı motor gücünü korurken süspansiyon sisteminde ciddi bir iyileştirmeye gidilmişti. Ön çift hidrolik yay ve arka çift yayla donatılan bu model, ayrıca gelişmiş çekiş kontrolü ve otomatik ışık sistemiyle dikkat çekmişti.

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Xiaomi elektrikli scooter serisine 5 Plus modelini ekliyor

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