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Red Magic markası, yeni nesil oyun telefonlarıyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Henüz lansman gerçekleşmeden ortaya çıkan yeni tanıtım görselleri, Red Magic 10S Pro serisinin öne çıkan donanım özelliklerini şimdiden gözler önüne serdi. Yüksek ekran yenileme hızından güçlü donanım bileşenlerine kadar pek çok detay, oyun tutkunlarının heyecanını artırmış durumda.

Seride yer alan cihazlar, 144Hz yenileme hızına sahip büyük bir ekranla geliyor. Bu ekran, yüzde 95,3’lük ekran-gövde oranıyla neredeyse çerçevesiz bir deneyim sunuyor. Ekran altı ön kamera sayesinde de kesintisiz bir görüntü alanı sağlanıyor. Red Magic’in paylaştığı bilgilere göre, Call of Duty Mobile Masters, Cross Fire Mobile ve League of Legends Mobile gibi popüler oyunlar 90Hz tazeleme desteğiyle oynanabiliyor. Ayrıca Arena Breakout, yalnızca 90Hz desteğiyle sınırlı kalmayıp tam harita ışın izleme (ray tracing) teknolojisini de destekliyor.

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Red Magic 10S Pro ve 10S Pro+ modelleri, Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Leading Versiyonu işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga seti, 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 dahili depolama ile destekleniyor. Cihazların içerisinde yer alan 7.500 mAh kapasiteli dev batarya, 120W hızlı şarj teknolojisiyle birlikte geliyor. Bu da yalnızca performans değil, uzun süreli kullanım için de önemli bir avantaj sağlıyor.

Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazlar, yeni nesil bir soğutma sistemiyle destekleniyor. Composite Liquid Metal 2.0 adı verilen bu termal yapı, fiziksel bir fanla birlikte çalışarak yoğun oyunlarda oluşan ısıyı hızlıca dağıtıyor. Tüm bu özellikler, Red Magic 10S Pro serisini sadece bir akıllı telefon değil, taşınabilir bir oyun konsolu haline getiriyor.

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Oyun tutkunlarının yeni gözdesi Red Magic 10S Pro sahneye çıkıyor

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