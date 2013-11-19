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İran merkezli RTS Lab, can kurtaran hava aracının gerçek testlerine başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İran merkezli RTS Lab, can kurtaran hava aracının gerçek testlerine başladı
Geçtiğimiz Mayıs ayında tasarım çalışmalarıyla tanıtılan İran merkezli RTS Lab firmasının can kurtaran hava aracı Pars, gerçek testler ile aktif olarak denenmeye başladı.
Çok pervaneli hava robotu (Quadcopter) Pars, deniz üzerinde meydana gelen boğulma vakaları için geliştiriliyor ve artık gerçek anlamda görevini yerine getirebiliyor. Tek şarj ile 10 dakika boyunca havada kalabildiği, saatte 36 km hıza çıkabildiği ve 4.5 km menzile sahip olduğu belirtilen hava aracı, bünyesinde ivmeölçer, pusula, jiroskop, GPS ve barometre gibi sistemleri taşıyor ve uzaktan kontrol edilerek üç adet can simidini belirlenen kişilere rahatlıkla ulaştırabiliyor. Özel rotaları kendi başına da gidebildiği belirtilen Pars'ın ileride yapay zekaya kavuşabileceği de söyleniyor. Hava aracı ayrıca özel bölgelerde güneş enerjisi üzerinden şarj edilebiliyor ve gece görüş kamerasıyla diğer güvenlik güçlerine anlık görüntü aktarımı yapabiliyor.
Oldukça faydalı ve önemli bir görev için hazırlanan Pars hava aracı hakkında yayınlanan son tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 


http://rtsideas.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=7:pars-test-at-caspian-sea&Itemid=468 Yorum Yaz
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interwap 6 yıl en beğenilen
Amerika bunun can alan modellerini yapıyor.
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4lone 6 yıl
Professional Geek
4lone buna benzer bi cihaz geçen gün haberlere cıktı ve pizza dağıtıyodu istanbulda
Arasında çok fark vardır diye düşünüyorum. Ve arasamda haberi bulamadım. Ama Dominos UKde test etmiş bu robot olayını. ve farkı çok bu uzaktan kumandalı. Ama Bu pars robotunda GPS-Barometre benzeri sistemler ve yapay zeka var.

o sistemler yoktu ama sonradan eklencekti hatta pilotla bağlantı kopunca kendi kendi ne tekrar gelcekti bende aradım bulamadım haberi
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DaRKFoRCeS 6 yıl
güzel düşünmüşler burada tamamlanmış olarak her plaja lazım eğer biride gaza gelip tüfekle ateş etmese iyi. uçan birşey görmesin millet hemen bam bam.
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ReDComrade 6 yıl
arkadaş bırak bari ürün tanıtımında insanlar bikiniyle mayoyla yüzsünler
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aspirin_00 6 yıl
seri gidiyor ama güzell
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interwap 6 yıl en beğenilen
Amerika bunun can alan modellerini yapıyor.
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dere.beyi 6 yıl
Professional Geek
4lone buna benzer bi cihaz geçen gün haberlere cıktı ve pizza dağıtıyodu istanbulda
Arasında çok fark vardır diye düşünüyorum. Ve arasamda haberi bulamadım. Ama Dominos UKde test etmiş bu robot olayını. ve farkı çok bu uzaktan kumandalı. Ama Bu pars robotunda GPS-Barometre benzeri sistemler ve yapay zeka var.

pizzacılar pilot ararlar şimdi F20 ehliyeti olan genç dinamik presantable eleman diye :D
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omura_vs 6 yıl
İlginç haberler girmede üzerinize yok ama birde yurt içindeki haberlere göz atın GM discovery e gelen dördüncü güncellemeden bahsettiğiniz yok bu haberin sizin için haber değeri taşıması için illa 2000/2500 TL ilk tepe modelleri olmasımı gerekiyor sn editörler
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4lone 6 yıl
buna benzer bi cihaz geçen gün haberlere cıktı ve pizza dağıtıyodu istanbulda
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Professional Geek 6 yıl 4lone
4lone

buna benzer bi cihaz geçen gün haberlere cıktı ve pizza dağıtıyodu istanbulda

Arasında çok fark vardır diye düşünüyorum. Ve arasamda haberi bulamadım.
Ama Domino's UK'de test etmiş bu robot olayını. ve farkı çok bu uzaktan kumandalı. Ama Bu pars robotunda GPS-Barometre benzeri sistemler ve yapay zeka var.
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