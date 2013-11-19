İran merkezli RTS Lab, can kurtaran hava aracının gerçek testlerine başladı

Geçtiğimiz Mayıs ayında tasarım çalışmalarıyla tanıtılan İran merkezli RTS Lab firmasının can kurtaran hava aracı Pars, gerçek testler ile aktif olarak denenmeye başladı.

Çok pervaneli hava robotu (Quadcopter) Pars, deniz üzerinde meydana gelen boğulma vakaları için geliştiriliyor ve artık gerçek anlamda görevini yerine getirebiliyor. Tek şarj ile 10 dakika boyunca havada kalabildiği, saatte 36 km hıza çıkabildiği ve 4.5 km menzile sahip olduğu belirtilen hava aracı, bünyesinde ivmeölçer, pusula, jiroskop, GPS ve barometre gibi sistemleri taşıyor ve uzaktan kontrol edilerek üç adet can simidini belirlenen kişilere rahatlıkla ulaştırabiliyor. Özel rotaları kendi başına da gidebildiği belirtilen Pars'ın ileride yapay zekaya kavuşabileceği de söyleniyor. Hava aracı ayrıca özel bölgelerde güneş enerjisi üzerinden şarj edilebiliyor ve gece görüş kamerasıyla diğer güvenlik güçlerine anlık görüntü aktarımı yapabiliyor.

Oldukça faydalı ve önemli bir görev için hazırlanan Pars hava aracı hakkında yayınlanan son tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://rtsideas.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=7:pars-test-at-caspian-sea&Itemid=468