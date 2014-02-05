Iridium, uydu interneti kablosuz olarak paylaştıran hotspot cihazını duyurdu





Modern akıllı telefonlarda 3G/4G bağlantısını kablosuz olarak belirli sayıda yakındaki cihazlara paylaştırmaya yarayan hotspot teknolojisi, SIM kartlı bağımsız taşınabilir istasyonlar olarak da tüketiyie sunuluyor. Aynı sistem uydu tarafında da mevcut.





Globalstar'ın Sat-Fi adlı taşınabilir uydu hotspot cihazından sonra Iridium da Iridium Go adlı taşınabilir hotspot ürününü lanse etti. Dış mekan maceracılarına hitap eden Iridium Go, dayanıklı bir dış gövdeye sahip. SOS modu sayesinde de acil durumlarda gerekli servislere erişebiliyor.





Dünyanın herhangi bir yerinde uydu üzerinden interneti paylaştırabildiğiniz hotspot ürünü, WiFi uyumlu 5 cihaza kadar destek sunabiliyor. Ayrıca uyumlu uygulaması ile telefon görüşmesi ve SMS gönderim imkanı da sunuyor. Gerekli ayarlar cihazın LCD ekranından da yapılabiliyor.





Iridium Go, iOS ve Android uygulamaları ile birlikte geliyor. Ayrıca ek bir geliştirme aracı ile üçüncü taraf yazılım geliştiricilere de uydu bağlantısından faydalanma imkanı sunuluyor. Iridium Go hotspot cihazı yaz aylarına doğru satışa sunulacak. Fiyatın ise 800$ civarında olacağı belirtiliyor.

http://www.iridium.com/products/Iridium-GO.aspx?productCategoryID=29