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Iridium, uydu interneti kablosuz olarak paylaştıran hotspot cihazını duyurdu

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Iridium, uydu interneti kablosuz olarak paylaştıran hotspot cihazını duyurdu

Modern akıllı telefonlarda 3G/4G bağlantısını kablosuz olarak belirli sayıda yakındaki cihazlara paylaştırmaya yarayan hotspot teknolojisi, SIM kartlı bağımsız taşınabilir istasyonlar olarak da tüketiyie sunuluyor. Aynı sistem uydu tarafında da mevcut.

Globalstar'ın Sat-Fi adlı taşınabilir uydu hotspot cihazından sonra Iridium da Iridium Go adlı taşınabilir hotspot ürününü lanse etti. Dış mekan maceracılarına hitap eden Iridium Go, dayanıklı bir dış gövdeye sahip. SOS modu sayesinde de acil durumlarda gerekli servislere erişebiliyor.

Dünyanın herhangi bir yerinde uydu üzerinden interneti paylaştırabildiğiniz hotspot ürünü, WiFi uyumlu 5 cihaza kadar destek sunabiliyor. Ayrıca uyumlu uygulaması ile telefon görüşmesi ve SMS gönderim imkanı da sunuyor. Gerekli ayarlar cihazın LCD ekranından da yapılabiliyor.

Iridium Go, iOS ve Android uygulamaları ile birlikte geliyor. Ayrıca ek bir geliştirme aracı ile üçüncü taraf yazılım geliştiricilere de uydu bağlantısından faydalanma imkanı sunuluyor. Iridium Go hotspot cihazı yaz aylarına doğru satışa sunulacak. Fiyatın ise 800$ civarında olacağı belirtiliyor.

http://www.iridium.com/products/Iridium-GO.aspx?productCategoryID=29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 5 yıl
iridium uydu uzerinden mobilphone hizmetini yillardir sunuyor,fiyatlarindan dolayi yayginlasamadiginada deginmeliydi haberde !
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DH Misafiri 5 yıl
uydu üzerinden internet çok pahalı değil miydi ?
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Morphinz 5 yıl
Abicim uydu üzerinden böyle bir internet sağlıyabiliyorsa eğer;
Telia firması 50 mb down 25 mb upload sunuyor.
Telia'ya ait hat ile bu zımbırtı vasıtasıyla bağlantı kurabilirmiyiz?
Eğer böyle bir bağlantı kurabilirsek TTNET den daha hızlı olacağı kesin..
Cevap verin bana yapabiliyormuyuz böyle birşey?
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-mehmet- 5 yıl
"bağımsız taşınabilir istasyonlar olarak da tüketiyie sunuluyor"

yazmayım yazmayım dedim ama kendimi tutamadım
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napolyon94 5 yıl
şimdi bu ücretsiz internet mi?
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alaz1903 5 yıl napolyon94
napolyon94

şimdi bu ücretsiz internet mi?


ücretsiz olmasa da "sansürsüz" internet olacak büyük ihtimalle. tib'in eli global uydulara uzanamaz
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erkan0075 5 yıl
Yakında bunlara ihtiyaç duyacağız...
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