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    Profesyoneller için iRig Stream Mic Pro duyuruldu

    iRig Stream Mic Pro hem sesinizi kaydedebildiğiniz hem de harici kaynaklardan sesi alabildiğiniz çok fonksiyonlu bir mikrofon. iRig Stream Mic Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde. 
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    iRig Stream Mic Pro Tam Boyutta Gör
    Üst seviye ses ve müzik enstrümanlarının bilindik isimlerinden IK Multimedia, iRig mikrofon serisine yeni bir üye ekliyor. iRig Stream Mic Pro hem mikrofon hem de ses ara birimi olarak kullanılabiliyor.  

    iRig Stream Mic Pro özellikleri ve fiyatı

    iRig Stream Mic Pro mikrofon modeli kardioid, figür 8, çok yönlü ve stereo desenler arasından seçim yapmanıza izin veriyor. Çift mikrofon kapsülü ile birlikte bu desenler gürültü giderme veya yoğun ses gibi farklı ayarlar sunabiliyor. Varsayılan olarak stereo modda gelen mikrofon, çoklu kanala geçiş yaparak kapsüllerin 4 kanala kadar sesleri kayıt uygulamalarına göndermenizi sağlıyor.

    Devrimsel Loopback+ teknolojisi kayıt veya yayın esnasında mikrofon sinyallerini, düzenleyebileceğiniz ikinci bir uygulamaya yönlendirmenize imkân tanıyor. Sonrasında düzenlenmiş ses sosyal medya uygulamalarına aktarılabiliyor.

    Diğer taraftan medya oynatıcı, klavye, mikser gibi cihazlardan 3.5mm girişi ile sesi alabiliyor ve mix kontrolü sayesinde kulaklığa işleyerek gönderebiliyor. 24-bit, 96 kHz ses kalitesi sunan mikrofon kontrol düğmesi ile geniş bir fonksiyonellik sunuyor. İhtiyaç duyduğu gücü bağlı olduğu cihazdan alırken MFi sertifikası sayesinde güç adaptörüne bağlı iken Lightning cihazlarını da şarj edebiliyorsunuz. iRig Stream Mic Pro mikrofon modeli 170 Avro fiyat etiketine sahip.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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