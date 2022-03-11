Razer yeni yaka mikrofonunu duyurdu

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Yayıncılık dünyasında mikrofon ekipmanı önemli bir yer tutmaya başladı. Genelde masa mikrofonları kullanılsa da kablosuz yaka mikrofonlarına olan ihtiyaç artıyor. Razer bu anlamda yeni bir ürün duyurdu.

Razer Seiren BT özellikleri ve fiyatı

Razer Seiren BT adındaki yeni yaka mikrofonu biraz daha mobil yayıncıları hedefliyor. Bluetooth üzerinden bağlantı kuran mikrofon hemen tüm mobil yayın uygulamaları ile uyumlu. Yine Razer Streaming Mobile uygulaması ile de kontrol edebiliyorsunuz.

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6mm çok yönlü mikrofonu olan üründe bir jak girişine de yer verilmiş. Sadece 16.4 gram ağırlığında ve yakanıza klipsle iliştirilebiliyor. 140mAh kapasiteli batarya 6 saate kadar kullanım sunuyor ve USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Bu noktada şarj istasyonlarından da destek alınabiliyor.

Zengin ve berrak ses kalitesine odaklanan yaka mikrofonu yapay zekâ yardımı ile arka plan gürültüsünü bastırabiliyor. Uygulama üzerinde yüksek ve düşük baskı seçeneği sunulmuş. Razer Seiren BT yaka mikrofonu 100$ fiyat etiketine sahip.

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