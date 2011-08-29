Iris şeffaf tablet konsepti artırılmış gerçeklik teknolojisini tarayıcı ile buluşturuyor

Elektronik firmaları bir taraftan ısınan tablet piyasasında rekabet edebilmek için yeni ürünler üzerinde çalışırken bir yandan da geleceğe yönelik konsept tasarımlar yapmayı da ihmal etmiyor.





Iris firmasından Liu Wei, Yao Kai Chi, Hong Ruei ve Cheng Ya Fang tarafından tasarlanan bir tablet konsepti artırılmış gerçeklik ve tarayıcı özelliklerini bir ürün altında birleştiriyor. Bu kombanisyondaki tabletin pek çok kullanım alanı bulunuyor.





Üzerinde tutulduğu dökümanları tarayarak metin tercümesi yapma, resimden de anlaşılacağı üzere bir kitabın sayfasını kopyalayarak üzerinde çizimler yapabilme gibi alternatifler mevcut. Ancak böyle bir konseptin ne zaman hayata geçebileceği bilinmiyor.





Artırılmış gerçeklik konusunda farklı firmaların attıkları adımlar mevcut. Apple kısa süre önce buna benzer bir teknolojinin patentini almıştı.





LG ise LSM-100 prototip tarayıcı faresini kamuoyuyla paylaşmıştı. Farenin dökümanlar üzerinde kaydırılarak tarama yapması ve sonra verileri bilgisayara aktarması sağlanıyor.





Artırılmış gerçeklik özellikle navigasyon alanında başlayan gelişimine her geçen gün devam ediyor. İlerleyen yıllarda hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini alacak.