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    Uygun fiyatlı Meta Quest 3’ün tasarımı ortaya çıktı

    Son yıllarda arttırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerine yatırımlar yapan Meta, ilk uygun fiyatlı VR kasketini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yıl satışa çıkması beklenen cihazın tasarımı ortaya çıktı.
    Meta Quest 3 Lite Render - XRCarlos tahmini tasarımı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerine ağırlık veren Meta, bu yıl içerisinde uygun fiyatlı bir Quest ürünü tanıtmaya hazırlanıyor. Bir süredir sızıntılara konu olan cihazın ilk görseli ortaya çıktı.

    Meta Quest 3 Lite neler sunacak?

    Apple, geçtiğimiz haftalarda ilk karma gerçeklik kaskını tanıtarak Meta ile rekabete girmişti. Meta’nın önümüzdeki yıllarda daha üst düzey cihazlar üzerinde çalışması beklense de firma, bu yıl içerisinde sanal gerçeklik teknolojisini daha çok müşteriye ulaştırmak için çalışacak. Geçtiğimiz yıl Meta’nın VR Başkan’ı Mark Rabkin, firmanın 2024 yılında uygun fiyatlı bir başlık tanıtacağını duyurmuştu. Bir süredir merakla beklenen başlığın ilk detayları ve görseli sonunda ortaya çıktı. X platformu üzerinde VRpanda isimli kullanıcı, Meta’nın yeni VR cihazının tasarımını paylaştı. VRpanda’ya göre bu tasarım, Meta Quest 3 Lite olarak adlandırılacak uygun fiyatlı bir VR başlığında kullanılacak.

    Görselde görülen cihaz Quest 3’e benzer bir tasarım anlayışına sahip olsa da Quest 3’te bulunan geçiş kameralarından yoksun olacak gibi görünüyor. Eğer bu iddia doğruysa Quest 3 Lite, AR fonksiyonlarına sahip olmayabilir ve yalnızca bir VR kasketi olarak kullanılabilir. Ancak bazı kaynaklar, Meta’nın ne olursa olsun AR fonksiyonlarından vazgeçmeyeceğini belirtiyor. İşlemci tarafında ise cihazın standart Quest 3’te bulunan Snapdragon XR2 Gen 2 platformundan güç alması bekleniyor. Cihazın diğer teknik detayları ise henüz belli değil. Merakla beklenen uygun fiyatlı Quest 3 Lite’ın bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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