Uygun fiyatlı Meta Quest 3’ün tasarımı ortaya çıktı

Meta Quest 3 Lite neler sunacak?
Apple, geçtiğimiz haftalarda ilk karma gerçeklik kaskını tanıtarak Meta ile rekabete girmişti. Meta’nın önümüzdeki yıllarda daha üst düzey cihazlar üzerinde çalışması beklense de firma, bu yıl içerisinde sanal gerçeklik teknolojisini daha çok müşteriye ulaştırmak için çalışacak. Geçtiğimiz yıl Meta’nın VR Başkan’ı Mark Rabkin, firmanın 2024 yılında uygun fiyatlı bir başlık tanıtacağını duyurmuştu. Bir süredir merakla beklenen başlığın ilk detayları ve görseli sonunda ortaya çıktı. X platformu üzerinde VRpanda isimli kullanıcı, Meta’nın yeni VR cihazının tasarımını paylaştı. VRpanda’ya göre bu tasarım, Meta Quest 3 Lite olarak adlandırılacak uygun fiyatlı bir VR başlığında kullanılacak.
Görselde görülen cihaz Quest 3’e benzer bir tasarım anlayışına sahip olsa da Quest 3’te bulunan geçiş kameralarından yoksun olacak gibi görünüyor. Eğer bu iddia doğruysa Quest 3 Lite, AR fonksiyonlarına sahip olmayabilir ve yalnızca bir VR kasketi olarak kullanılabilir. Ancak bazı kaynaklar, Meta’nın ne olursa olsun AR fonksiyonlarından vazgeçmeyeceğini belirtiyor. İşlemci tarafında ise cihazın standart Quest 3’te bulunan Snapdragon XR2 Gen 2 platformundan güç alması bekleniyor. Cihazın diğer teknik detayları ise henüz belli değil. Merakla beklenen uygun fiyatlı Quest 3 Lite’ın bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.