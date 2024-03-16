Uygun fiyatlı Meta Quest 3’ün tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Son yıllarda sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerine ağırlık veren Meta, bu yıl içerisinde uygun fiyatlı bir Quest ürünü tanıtmaya hazırlanıyor. Bir süredir sızıntılara konu olan cihazın ilk görseli ortaya çıktı.

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Meta Quest 3 Lite neler sunacak?

Apple, geçtiğimiz haftalarda ilk karma gerçeklik kaskını tanıtarak Meta ile rekabete girmişti. Meta’nın önümüzdeki yıllarda daha üst düzey cihazlar üzerinde çalışması beklense de firma, bu yıl içerisinde sanal gerçeklik teknolojisini daha çok müşteriye ulaştırmak için çalışacak. Geçtiğimiz yıl Meta’nın VR Başkan’ı Mark Rabkin, firmanın 2024 yılında uygun fiyatlı bir başlık tanıtacağını duyurmuştu. Bir süredir merakla beklenen başlığın ilk detayları ve görseli sonunda ortaya çıktı. X platformu üzerinde VRpanda isimli kullanıcı, Meta’nın yeni VR cihazının tasarımını paylaştı. VRpanda’ya göre bu tasarım, Meta Quest 3 Lite olarak adlandırılacak uygun fiyatlı bir VR başlığında kullanılacak.

Görselde görülen cihaz Quest 3’e benzer bir tasarım anlayışına sahip olsa da Quest 3’te bulunan geçiş kameralarından yoksun olacak gibi görünüyor. Eğer bu iddia doğruysa Quest 3 Lite, AR fonksiyonlarına sahip olmayabilir ve yalnızca bir VR kasketi olarak kullanılabilir. Ancak bazı kaynaklar, Meta’nın ne olursa olsun AR fonksiyonlarından vazgeçmeyeceğini belirtiyor. İşlemci tarafında ise cihazın standart Quest 3’te bulunan Snapdragon XR2 Gen 2 platformundan güç alması bekleniyor. Cihazın diğer teknik detayları ise henüz belli değil. Merakla beklenen uygun fiyatlı Quest 3 Lite’ın bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor.



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