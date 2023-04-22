EA Motive’in Iron Man oyunu açık dünya olabilir

Demir Adam oyunu açık dünya olacak
Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan Iron Man oyunu, Dead Space (2023) ile bilinen Motive tarafından geliştiriliyor. Dead Space’in yapımın tamamlanması ile stüdyo, kaynaklarını bu projeye yönlendirmiş durumda. Projenin Senaryo Yönetmeni Stephen Rodes tarafından paylaşılan iş alanına göre Iron Man oyunu açık dünya olacak.
Daha önce tek kişilik ve üçüncü şahıs nişancı türünde olacağı açıklanan yapım, görünüşe göre Marvel’s Avengers yapımında ders alacak ve açık dünya oynanış sunacak. Rodes tarafından paylaşılan iş ilanı, başvuru sahibinin “hikâyeyi desteklemek için anlatı atışlarını ve çizimleri tanımlayan bir görev yapısı oluşturmak için tasarımcılarla iş birliği yapabilmesi gerektiğini” ekliyor. Görünüşe göre Motive, Demir Adam hayranlarına istedikleri bir oyun verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)