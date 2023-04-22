EA Motive’in Iron Man oyunu açık dünya olabilir

Tam Boyutta Gör Bir zamanlar arka planda olan Iron Man, Robert Downey Jr. ve Marvel Sinematik Evreni sayesinde çağımızın en popüler süper kahramanlarından olmayı başardı. Bu popülerliği ile daha ön planlara çıkarılan karakter, yakında yeni bir oyuna sahip olacak. EA Motive tarafından geliştirilen oyundan gelen yeni bilgiler oldukça heyecan verici.

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Demir Adam oyunu açık dünya olacak

Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan Iron Man oyunu, Dead Space (2023) ile bilinen Motive tarafından geliştiriliyor. Dead Space’in yapımın tamamlanması ile stüdyo, kaynaklarını bu projeye yönlendirmiş durumda. Projenin Senaryo Yönetmeni Stephen Rodes tarafından paylaşılan iş alanına göre Iron Man oyunu açık dünya olacak.

Daha önce tek kişilik ve üçüncü şahıs nişancı türünde olacağı açıklanan yapım, görünüşe göre Marvel’s Avengers yapımında ders alacak ve açık dünya oynanış sunacak. Rodes tarafından paylaşılan iş ilanı, başvuru sahibinin “hikâyeyi desteklemek için anlatı atışlarını ve çizimleri tanımlayan bir görev yapısı oluşturmak için tasarımcılarla iş birliği yapabilmesi gerektiğini” ekliyor. Görünüşe göre Motive, Demir Adam hayranlarına istedikleri bir oyun verecek.

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Iron Man oyunu açık dünya olabilir