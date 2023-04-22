EA'nin yeni oyunu Immortals of Aveum'dan yeni bir oynanış videosu geldi

Tam Boyutta Gör Yayıncılığını Electronic Arts Originals’ın yaptığı, geliştiricliğini ise Ascendant Studios’un yaptığı büyü odaklı aksiyon oyunu Immortals of Aveum'dan yeni bir oynanış videosu geldi.

AMD Ryzen 7 7800X3D, Linux'ta Windows 11’e göre daha performanslı 1 gün önce eklendi

Immortals of Aveum, 20 Temmuz 2023’te hem fiziksel mağazalar, hem de; PlayStation 5, Xbox Series X|S, ve PC’de EA Uygulaması, Steam ve Epic Games Store aracılığıyla satışta olacak.

Immortals of Aveum Oynanış Videosu

Oynanış videosunda oyunun kahramanı Jak’ın Rasharnian güçlerine karşı olan savaşını izleyecek ve bu sırada büyü gücünün tüm etkilerini gözlemleyebileceksiniz. Mavi büyü Force (Güç), Yeşil büyü Life (Yaşam) ve Kırmızı büyü Chaos (Kaos) Jak’ın kullanabileceği üç farklı gücü temsil ediyor. Oyuncular, Jak’ı; mühürler, yüzükler, totemler ve daha fazlası aracılığıyla kişiselleştirerek çatışma stillerini kendilerine göre şekillendirebilyorlar.

Unreal Engine 5.1 ile tasarlanan ilk oyunlardan biri olma özelliğini taşıyan Immortals of Aveum, motorun son versiyonu ile gelen ¨dinamik Lumen aydınlatma¨ özelliğinden ve yüksek poligon sayılarının performansı düşürmesini engelleyen Nanite teknolojisinden faydalanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Immortals of Aveum'dan yeni bir oynanış videosu geldi