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    EA'nin yeni oyunu Immortals of Aveum'dan yeni bir oynanış videosu geldi

    Electronic Arts Originals’ın ve Ascendant Studios’un aksiyon oyunu Immortals of Aveum'dan geçtiğimiz saatlerde 6 dakikayı keçen bir oynanış videosu paylaşıldı.    
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    Immortals of Aveum'dan yeni bir oynanış videosu geldi Tam Boyutta Gör
    Yayıncılığını Electronic Arts Originals’ın yaptığı, geliştiricliğini ise Ascendant Studios’un yaptığı büyü odaklı aksiyon oyunu Immortals of Aveum'dan yeni bir oynanış videosu geldi.

    Immortals of Aveum, 20 Temmuz 2023’te hem fiziksel mağazalar, hem de; PlayStation 5, Xbox Series X|S, ve PC’de EA Uygulaması, Steam ve Epic Games Store aracılığıyla satışta olacak.

    Immortals of Aveum Oynanış Videosu

    Oynanış videosunda oyunun kahramanı Jak’ın Rasharnian güçlerine karşı olan savaşını izleyecek ve bu sırada büyü gücünün tüm etkilerini gözlemleyebileceksiniz. Mavi büyü Force (Güç), Yeşil büyü Life (Yaşam) ve Kırmızı büyü Chaos (Kaos) Jak’ın kullanabileceği üç farklı gücü temsil ediyor. Oyuncular, Jak’ı; mühürler, yüzükler, totemler ve daha fazlası aracılığıyla kişiselleştirerek çatışma stillerini kendilerine göre şekillendirebilyorlar.

    Unreal Engine 5.1 ile tasarlanan ilk oyunlardan biri olma özelliğini taşıyan Immortals of Aveum, motorun son versiyonu ile gelen ¨dinamik Lumen aydınlatma¨ özelliğinden ve yüksek poligon sayılarının performansı düşürmesini engelleyen Nanite teknolojisinden faydalanıyor.

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    haykoatmaca 9 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 1 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 2 gün önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    KiLLeR© 3 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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