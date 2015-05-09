Işığın ittirme kuvveti ile çalışan uzay aracı test uçuşlarına başlıyor

Ünlü astronom Carl Sagan yaşadığı dönemde ışığın ittirmesi ile çalışan uzay gemileri için öngörülerde bulunmuş, hatta bu uzay gemilerini denizlerde ilerleyen yelkenlilere benzetmiştir. Aradan geçen uzun sürenin ardından Sagan'ın kurduğu topluluk The Planetary Society bu fikri hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlamış durumda.

LightSail adı verilen ufak boyutlara sahip uzay aracı dört bir kenardan büyük boyuttaki yelkene benzeyen kanatlarını açarak ışığın ittirme gücü ile ilerlemeyi hedefliyor. Aracın ilk testleri 20 Mayıs'da başlayacak. Uzay aracı yeterli ittirme gücünü elde edene kadar çalışmaların devam etmesi planlanıyor. Nisan 2016 tarihinde ise testlerin başarıya ulaşacağı düşünülüyor.

Bu tarz araçların uzaydaki seyahati oldukça önem taşıyor. Enerjisini kendi üretebilen bir aracın yıllar boyunca uzayda ilerleyerek bilgiler toplaması bilim açısından oldukça önemli. LightSail'in geliştirildiği programın maliyeti ise 4.5 Milyon dolar olarak açıklandı.