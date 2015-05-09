Işığın ittirme kuvveti ile çalışan uzay aracı test uçuşlarına başlıyor

Ünlü astronom Carl Sagan yaşadığı dönemde ışığın ittirmesi ile çalışan uzay gemileri için öngörülerde bulunmuş, hatta bu uzay gemilerini denizlerde ilerleyen yelkenlilere benzetmiştir. Aradan geçen uzun sürenin ardından Sagan'ın kurduğu topluluk The Planetary Society bu fikri hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlamış durumda.
LightSail adı verilen ufak boyutlara sahip uzay aracı dört bir kenardan büyük boyuttaki yelkene benzeyen kanatlarını açarak ışığın ittirme gücü ile ilerlemeyi hedefliyor. Aracın ilk testleri 20 Mayıs'da başlayacak. Uzay aracı yeterli ittirme gücünü elde edene kadar çalışmaların devam etmesi planlanıyor. Nisan 2016 tarihinde ise testlerin başarıya ulaşacağı düşünülüyor.
Bu tarz araçların uzaydaki seyahati oldukça önem taşıyor. Enerjisini kendi üretebilen bir aracın yıllar boyunca uzayda ilerleyerek bilgiler toplaması bilim açısından oldukça önemli. LightSail'in geliştirildiği programın maliyeti ise 4.5 Milyon dolar olarak açıklandı.
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yoksa ışığın gözardı edilebilir kuvveti atmosfersiz ortamda önem mi kazanıyor?
Işığın itme kuvveti mi varmış derken hiç de fotonları çarpıp yansıdıklarını düşünmemiştim. Mantıklı ama momentum kazandırması çok çok zor olacaktır. Panel çok büyük olacak, gemi küçük olacak, genel olarak kütle de olabildiğince küçük olmalı... Bunlarında dışında sıkıntı şu ki başka cisimlerin çekim kuvvetleri ışığın kazandırmaya çalıştığı momentumundan daha fazla etkiye sahip olabilir. Ayrıca başka ışık kaynakları da var hatta ışın dersek daha doğru olur. Başka ışınlar da var bunlar da momentumu baltalayabilir. Yön vermek durmak dağa doğrusu yavaşlamak da sıkıntı olabilir. Başaracaklarına ben pek inanmıyorum çünkü bu olay çok muallakta kalıyor ama umarım başarırlar. Gelişme gelişmedir.