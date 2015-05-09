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Işığın ittirme kuvveti ile çalışan uzay aracı test uçuşlarına başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Işığın ittirme kuvveti ile çalışan uzay aracı test uçuşlarına başlıyor
 
Ünlü astronom Carl Sagan yaşadığı dönemde ışığın ittirmesi ile çalışan uzay gemileri için öngörülerde bulunmuş, hatta bu uzay gemilerini denizlerde ilerleyen yelkenlilere benzetmiştir. Aradan geçen uzun sürenin ardından Sagan'ın kurduğu topluluk The Planetary Society bu fikri hayata geçirmek için çalışmalarını tamamlamış durumda.
LightSail adı verilen ufak boyutlara sahip uzay aracı dört bir kenardan büyük boyuttaki yelkene benzeyen kanatlarını açarak ışığın ittirme gücü ile ilerlemeyi hedefliyor. Aracın ilk testleri 20 Mayıs'da başlayacak. Uzay aracı yeterli ittirme gücünü elde edene kadar çalışmaların devam etmesi planlanıyor. Nisan 2016 tarihinde ise testlerin başarıya ulaşacağı düşünülüyor.
Bu tarz araçların uzaydaki seyahati oldukça önem taşıyor. Enerjisini kendi üretebilen bir aracın yıllar boyunca uzayda ilerleyerek bilgiler toplaması bilim açısından oldukça önemli. LightSail'in geliştirildiği programın maliyeti ise 4.5 Milyon dolar olarak açıklandı.

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FerdosParadise 4 yıl
Momentumu Sağlayamaz Diyorum ! Işık Tam Bir Metafizik Olaydır! Işık adında bir şey yoktur! Işık Beynimizin içinde yaratılan bir Algıdır!

kuark.org/...

maddeninardindakisir.com/...[>:]
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Archspire 4 yıl
cahiller toplanmış ışığın "tanecik" özelliğinsayesinde açıklayabiliyoruz bunu
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SEO-Uzmanı 4 yıl
uzayda sahipsiz bir oyana bir bu yana rastgele dolaşan o kadar çok 1 milimden den ufak saatte 100,000 km hızla gelip geçen mikro meteorlar uzay yürüyüşü yapan astronotların kıyafetlerine yaptıklarının resmini gördünüz mü !?
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zimbabve milyarderi 4 yıl
benim anlamadığım bir nokta var, sonuna kadar dolu bir bardağa tepeden ışık tuttuğumuzda bir miktar suyun taşması gerekmez mi bu durumda?

yoksa ışığın gözardı edilebilir kuvveti atmosfersiz ortamda önem mi kazanıyor?
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FerdosParadise 4 yıl
IŞIK'tan NEM alma Buna Denir :D Puhahahahahha
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FerdosParadise 4 yıl
Işığın Kütlesi Yok !Işığın nasıl hareket ettiği bile Muamma ! Işık Ne Ki ???!!! kuark.org/...
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Huddleston 4 yıl FerdosParadise
Kütlesinin olmamasının konu ile alakası nedir?
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Işık ne taraftan vuruyorsa tersine mi gidiyor, yoksa istenilen yöne gidebiliniyor mu anlamadım.
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korayus 4 yıl
Prensibin temelinde Rüzgar değirmeni "Crookes radiometer" var. Detaylar için: en.wikipedia.org/...
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sukrukasikci 4 yıl
Ceki duzen vererek tabi olunmasini istedigimiz din bize Allah'ın Efendimize indirdiği din.farklı bir taraf yok aslında ortada.kimsenin inancini veya imanini sorgulayip zannimizla hareket etmiyoruz,Carl Saganin kendi beyanlarini burda soyledim sadece.ortada bir tartismanin olmasina da gerek yok.fazla uzatmamak istiyorum.saygiler sevgiler..
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Virtual Reality 4 yıl
Işığın itme kuvvetimi varmış, ilk defa duyuyorum.
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Allons-y 4 yıl
O açtığı gerçekten yelken güneş paneli değil. Yelken yapısını kullanarak ayna yüzeye çarpıp geri yansıyan fotonların momentumundan faydalanarak uzay aracına düşükte olsa bir ivme kazandırmaya yönelik bir proje bu. Sorunu ise mantıklı bir ivme kazanabilmek için yelkenin devasa uzay aracının ise olabildiğince ufak tasarlanması gerekmesi idi. Bir kaç sene önceye kadar belgesellerde sadece teori olarak geçiyordu kullanıma bu kadar hızlı geçmesi gerçekten müthiş bir gelişme.
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selahattın ısık 4 yıl Allons-y
Bizler icin dusunulmesi dahi zor olan bu gibi seyler erken dusunecek kadar ongorulu insanlar tarafindan icra edilecek hedeftir..
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Kartal Göz 4 yıl Allons-y
Allons-y

O açtığı gerçekten yelken güneş paneli değil. Yelken yapısını kullanarak ayna yüzeye çarpıp geri yansıyan fotonların momentumundan faydalanarak uzay aracına düşükte olsa bir ivme kazandırmaya yönelik bir proje bu. Sorunu ise mantıklı bir ivme kazanabilmek için yelkenin devasa uzay aracının ise olabildiğince ufak tasarlanması gerekmesi idi. Bir kaç sene önceye kadar belgesellerde sadece teori olarak geçiyordu kullanıma bu kadar hızlı geçmesi gerçekten müthiş bir gelişme.

Işığın itme kuvveti mi varmış derken hiç de fotonları çarpıp yansıdıklarını düşünmemiştim. Mantıklı ama momentum kazandırması çok çok zor olacaktır. Panel çok büyük olacak, gemi küçük olacak, genel olarak kütle de olabildiğince küçük olmalı... Bunlarında dışında sıkıntı şu ki başka cisimlerin çekim kuvvetleri ışığın kazandırmaya çalıştığı momentumundan daha fazla etkiye sahip olabilir. Ayrıca başka ışık kaynakları da var hatta ışın dersek daha doğru olur. Başka ışınlar da var bunlar da momentumu baltalayabilir. Yön vermek durmak dağa doğrusu yavaşlamak da sıkıntı olabilir. Başaracaklarına ben pek inanmıyorum çünkü bu olay çok muallakta kalıyor ama umarım başarırlar. Gelişme gelişmedir.
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