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İşletmelere Windows 10 S’li bilgisayarlar geliyor

Micorosft’un eğitim kurumlarına yönelik olarak hazırladığı Windows 10 S işletim sistemi hedef büyüttü. Sistem düşük maliyet arayan işletmeleri de kapsama alanına alıyor.
1 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un Windows 10 işletim sistemini daha geniş kitlelere ulaştırmak için hazırladığı Windows 10 S sürümü sadece eğitim sektörüne yönelik olarak kullanıma sunulmuştu. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra versiyonun hitap ettiği kitle genişletildi.

Yeni avantajlar var

Yapılan açıklamaya göre Windows 10 S sürümü Ekim ayından itibaren işletmelere de sunulmaya başlayacak. HP, Lenovo ve Fujitsu tarafından Windows 10 S yüklü bilgisayarların hazırlandığı ve bu dönemde piyasaya çıkacağı ifade ediliyor. Bilgisayarların başlangıç fiyatı 275$ olacak.

Windows 10 S sürümünün normalden en büyük farkı sadece uygulama mağazasından indirilen yazılımları çalıştırabiliyor olmasıydı. Böylece hem güvenlik ön planda oluyor hem de sistemi yormayacak yazılım yapılarının mağazaya yüklenmesi sağlanıyordu. Microsoft işletmeler için kolay kurulum ve düşük maliyet sözü veriyor.

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Yeni bilgisayarlar ile birlikte Windows 10 S, Office 365 F1 başlangıç aboneliği ve Enterprise Mobile and Security güvenlik çözümlerinin olduğu Microsoft 365 F1 paketi de sunuluyor. Bu paket için cihazlarda Microsoft 365 Powered ibaresi yer alacak.

Diğer bir nokta ise Windows 10 S sürümünden Windows 10 Pro sürümüne geçiş Mart 2018 tarihine kadar ücretsiz olması. Zaten Windows 10 S için Pro sürümü üzerinde çalışan bir mod tanımı yapılıyordu. Bu bakımdan yeni bilgisayarlar bir avantaj olacak.

 

http://www.zdnet.com/article/more-windows-10-s-pcs-starting-at-275-are-on-the-way/ Yorum Yaz
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Çağdaş 1 yıl
Fujitsu yaşıyor mu yahu?
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black_flood 1 yıl
çöp bir işletim sistemi şu an için tıplı bir apple gibi yok yok dedirtebilecek bir mağaza söz konusu olursa o zaman mükemmel olur bu hali ile hiç bir ihtiyaca uymuyor. Starter sürümü gibi birşey zaten anlaşılan bu sürüm.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
linux neden böyle bir şey yapamıyor !?
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Amd64x2 1 yıl SEO-Uzmanı
Canonical (Ubuntu) yapıyor hocam. Kur bir LTS sürüm 5 yıl boyunca bütün güncellemeleri al. (süre bittikten sonra da öncesinde de her şey ücretsiz zaten sıkıntı yok, lisanslı ticari programınız yoksa, oyun yada Adobe'a mahkum değilseniz 1 saniye beklemeyin)
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darkaura 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
linux neden böyle bir şey yapamıyor !?

Cunku linux kimseye kazandirmiyor. Bu yuzden arkasinda kuvvetli duran, pazarlamasini yapan en onemlisiyse kitlelerin ihtiyaclarina yonelik cozumler ureten cok az insan var. Daha cok yazilimcilarin kendi ihtiyaclari icin hazirladiklari cozumler. Bu sebeble hic bir zaman son kullaniciya hitap eden tak kullan bir sistem olmadi.
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myhotyro 1 yıl
Çöp ki ne çöp.
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