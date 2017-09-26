İşletmelere Windows 10 S’li bilgisayarlar geliyor

Microsoft’un Windows 10 işletim sistemini daha geniş kitlelere ulaştırmak için hazırladığı Windows 10 S sürümü sadece eğitim sektörüne yönelik olarak kullanıma sunulmuştu. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra versiyonun hitap ettiği kitle genişletildi.

Yeni avantajlar var

Yapılan açıklamaya göre Windows 10 S sürümü Ekim ayından itibaren işletmelere de sunulmaya başlayacak. HP, Lenovo ve Fujitsu tarafından Windows 10 S yüklü bilgisayarların hazırlandığı ve bu dönemde piyasaya çıkacağı ifade ediliyor. Bilgisayarların başlangıç fiyatı 275$ olacak.

Windows 10 S sürümünün normalden en büyük farkı sadece uygulama mağazasından indirilen yazılımları çalıştırabiliyor olmasıydı. Böylece hem güvenlik ön planda oluyor hem de sistemi yormayacak yazılım yapılarının mağazaya yüklenmesi sağlanıyordu. Microsoft işletmeler için kolay kurulum ve düşük maliyet sözü veriyor.

Ayrıca Bkz.

"AMD Radeon RX 500 ekran kartlarının yerini Vega 11 alabilir"

Yeni bilgisayarlar ile birlikte Windows 10 S, Office 365 F1 başlangıç aboneliği ve Enterprise Mobile and Security güvenlik çözümlerinin olduğu Microsoft 365 F1 paketi de sunuluyor. Bu paket için cihazlarda Microsoft 365 Powered ibaresi yer alacak.

Diğer bir nokta ise Windows 10 S sürümünden Windows 10 Pro sürümüne geçiş Mart 2018 tarihine kadar ücretsiz olması. Zaten Windows 10 S için Pro sürümü üzerinde çalışan bir mod tanımı yapılıyordu. Bu bakımdan yeni bilgisayarlar bir avantaj olacak.