"İsminizi Mars'a gönderin" projesine Türkiye damga vurdu

NASA'nın geçtiğimiz hafta başlattığı "İsminizi Mars'a gönderin" projesine tüm dünyadan büyük ilgi var. Şu ana kadar yaklaşık 5 milyon kişi NASA'nın resmi internet üzerinden kaydını yaptırmış durumda. Uzay ajansının paylaştığı verilere göre başvurulara Türkiye damgasını vurmuş.
NASA'nın yayınladığı dünya katılım haritasında Türkiye çok büyük bir farkla birinci sırada yer alıyor. Toplamda 5 milyon katılımcının 2 milyondan fazlası yalnızca Türkiye'ye ait. Listede Türkiye, 1 milyardan fazla vatandaşa sahip olan Hindistan'ın önünde bulunuyor. Ayrıca Mars 2020 misyonunun sahibi ABD'nin de dört katı fazla katılımcıya sahip.
Mars 2020 misyonuyla isminizi Mars'a göndermek istiyorsanız buradan sizler de kaydınızı yaptırabilirsiniz. İsim, soyisim, ülke, posta kodu ve e-posta adresinizi girmeniz yeterli olacak. Kayıtlar 30 Eylül 2019'da sona eriyor.
NASA, isimleri Mars'a göndermek için elektron ışını ile işleme teknolojisinden faydalanıyor. Araştırmacıların ifadelerine göre isimler, 75 nanometre genişliğindeki metinler halinde bir bozuk para büyüklüğündeki silikon çiplerin üzerine yazılacak. NASA, bir milyondan fazla ismin bir mikroçipe sığdırılabileceğini söylüyor. Mikroçipler cam bir koruma altında Mars'a fırlatılacak.
NASA daha önce benzer bir projeyi InSight görevinde de gerçekleştirmişti. Yaklaşık 2 milyon kişinin ismi InSight uzay aracıyla birlikte Kasım 2018'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yaptı. İsmini gönderenler arasında ayrıca Türkiye'den de on binlerce katılımcı vardı.
Haziran 2020'de fırlatılacak olan Mars 2020 gözlem aracı, yaklaşık altı aylık uzay macerasının ardından Şubat 2021'de Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapacak.
NASA'nın yayınladığı dünya katılım haritasında Türkiye çok büyük bir farkla birinci sırada yer alıyor. Toplamda 5 milyon katılımcının 2 milyondan fazlası yalnızca Türkiye'ye ait. Listede Türkiye, 1 milyardan fazla vatandaşa sahip olan Hindistan'ın önünde bulunuyor. Ayrıca Mars 2020 misyonunun sahibi ABD'nin de dört katı fazla katılımcıya sahip.
Mars 2020 misyonuyla isminizi Mars'a göndermek istiyorsanız buradan sizler de kaydınızı yaptırabilirsiniz. İsim, soyisim, ülke, posta kodu ve e-posta adresinizi girmeniz yeterli olacak. Kayıtlar 30 Eylül 2019'da sona eriyor.
Milyonlarca isim bozuk para büyüklüğünde bir mikroçipe yazılacak
NASA, isimleri Mars'a göndermek için elektron ışını ile işleme teknolojisinden faydalanıyor. Araştırmacıların ifadelerine göre isimler, 75 nanometre genişliğindeki metinler halinde bir bozuk para büyüklüğündeki silikon çiplerin üzerine yazılacak. NASA, bir milyondan fazla ismin bir mikroçipe sığdırılabileceğini söylüyor. Mikroçipler cam bir koruma altında Mars'a fırlatılacak.
NASA daha önce benzer bir projeyi InSight görevinde de gerçekleştirmişti. Yaklaşık 2 milyon kişinin ismi InSight uzay aracıyla birlikte Kasım 2018'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yaptı. İsmini gönderenler arasında ayrıca Türkiye'den de on binlerce katılımcı vardı.
Haziran 2020'de fırlatılacak olan Mars 2020 gözlem aracı, yaklaşık altı aylık uzay macerasının ardından Şubat 2021'de Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapacak.
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Boşuna duyar kasıyorsunuz.
Sayısını bilmediğim kadar çok fidan diktim arkadaşlarımla.
Şuan büyümüş, koca ağaç olmuş, gölgesinde insanların oturduğu, meyvesini insanların yediği bir dut fidesi diktim 20 yıl önce.
Yani demek istediğim bu dünyadan geçip gidince geriye bir şey kalacak. En basiti ağaç. Yaptırdığın bir çeşme, okuttuğun bir çocuk, yetiştirdiğin evlatların. İnsan ölünce hiç olmaz. İnsan hiçbir zaman hiç değildir.
Mars'ta bir toz tanesinde adının yazmasından çok çok daha değerli şeyler var. Duyar kasmaya gerek yok ama. Ben de adımı yazdırdım. Sadece diktiğim bir fidana denk olmadığının farkında olarak yazdırdım.
youtu.be/...
Tüm hayatı başarı hedefi internette beğeni avlamak olan yurdum insanınin faaliyeti bu.
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