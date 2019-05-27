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"İsminizi Mars'a gönderin" projesine Türkiye damga vurdu

NASA, 2020 yılında Kızıl Gezegen'e göndermeyi planladığı gözlem aracıyla milyonlarca kişinin ismini Mars yüzeyine indirecek. 'İsmini Mars'a gönder' projesine Türkiye damgasını vurdu.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın geçtiğimiz hafta başlattığı "İsminizi Mars'a gönderin" projesine tüm dünyadan büyük ilgi var. Şu ana kadar yaklaşık 5 milyon kişi NASA'nın resmi internet üzerinden kaydını yaptırmış durumda. Uzay ajansının paylaştığı verilere göre başvurulara Türkiye damgasını vurmuş.

NASA'nın yayınladığı dünya katılım haritasında Türkiye çok büyük bir farkla birinci sırada yer alıyor. Toplamda 5 milyon katılımcının 2 milyondan fazlası yalnızca Türkiye'ye ait. Listede Türkiye, 1 milyardan fazla vatandaşa sahip olan Hindistan'ın önünde bulunuyor. Ayrıca Mars 2020 misyonunun sahibi ABD'nin de dört katı fazla katılımcıya sahip.

Mars 2020 misyonuyla isminizi Mars'a göndermek istiyorsanız buradan sizler de kaydınızı yaptırabilirsiniz. İsim, soyisim, ülke, posta kodu ve e-posta adresinizi girmeniz yeterli olacak. Kayıtlar 30 Eylül 2019'da sona eriyor.

Milyonlarca isim bozuk para büyüklüğünde bir mikroçipe yazılacak


NASA, isimleri Mars'a göndermek için elektron ışını ile işleme teknolojisinden faydalanıyor. Araştırmacıların ifadelerine göre isimler, 75 nanometre genişliğindeki metinler halinde bir bozuk para büyüklüğündeki silikon çiplerin üzerine yazılacak. NASA, bir milyondan fazla ismin bir mikroçipe sığdırılabileceğini söylüyor. Mikroçipler cam bir koruma altında Mars'a fırlatılacak.

NASA daha önce benzer bir projeyi InSight görevinde de gerçekleştirmişti. Yaklaşık 2 milyon kişinin ismi InSight uzay aracıyla birlikte Kasım 2018'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yaptı. İsmini gönderenler arasında ayrıca Türkiye'den de on binlerce katılımcı vardı.

Haziran 2020'de fırlatılacak olan Mars 2020 gözlem aracı, yaklaşık altı aylık uzay macerasının ardından Şubat 2021'de Kızıl Gezegen yüzeyine iniş yapacak. 

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Arv3lo 1 hf. en beğenilen Dalette
ne alaka? formu doldurmak 20 sn sürüyor. tıkla isim yaz gönder bitti. yaptığın bu yorumla aynı vakti alıyor.
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SKYFALL 1 hf.
Zamaninda AKN kalksin diye BTK icin topladigimiz imza kampanyasi vardi aylarca bekledik miktar artsin diye kimse takmadi yani. Burada su anlasiliyor bizim ulkeden bir cacik olmaz kardesim.
Zamaninda AKN kalksin diye BTK icin topladigimiz imza kampanyasi vardi aylarca bekledik miktar artsin diye kimse takmadi yani. Burada su anlasiliyor bizim ulked...
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Dalette 1 hf.
Türkiyede ne kadar işsiz var kanıtı !
3 Yanıt Yanıtla +31
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Seyrim 1 hf.
Ülkem insanı.. Herşeyde 1.
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dobruca 1 hf.
nasıl da ülkeden kaçasımız varsa artık
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WeDneS 1 hf.
Türkiye'deki işsiz sayısı...
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DH Misafiri 1 hf.
Orana gerek yok. Eğitim şart.
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StaatSanWalt 1 hf.
Şöyle düşünün herhangi bir şekilde bu dünyadan göçüp gittiğinizde sizden geriye ne kalacak? Düşünsenize çok küçücük de olsa başka gezegende sizden bir parça var sayılır ve normal koşullarda bunu gerçekleştirebiceğiniz hiçbir imkan yok, adamlar ne güzel bedavaya yapıyorlar bu işi.
Boşuna duyar kasıyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla
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gcb1903 1 hf. StaatSanWalt
47 ağaç diktim TEMA aracılığı ile.
Sayısını bilmediğim kadar çok fidan diktim arkadaşlarımla.
Şuan büyümüş, koca ağaç olmuş, gölgesinde insanların oturduğu, meyvesini insanların yediği bir dut fidesi diktim 20 yıl önce.
Yani demek istediğim bu dünyadan geçip gidince geriye bir şey kalacak. En basiti ağaç. Yaptırdığın bir çeşme, okuttuğun bir çocuk, yetiştirdiğin evlatların. İnsan ölünce hiç olmaz. İnsan hiçbir zaman hiç değildir.
Mars'ta bir toz tanesinde adının yazmasından çok çok daha değerli şeyler var. Duyar kasmaya gerek yok ama. Ben de adımı yazdırdım. Sadece diktiğim bir fidana denk olmadığının farkında olarak yazdırdım.
1 Yanıt Yanıtla +3
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MustafaC53 1 hf.
Bakın Barış Özcan reis ne diyor, bu işlere boş iş diyenlere.
youtu.be/...
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FatihAsl 1 hf.
Nasa mail adreslerimizi topladı, satıp para kazanır :)
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DH Misafiri 1 hf.
bottur, inanmayın. 2 milyon kişi isim yazmış da biz ancak haberdar oluyoruz, mümkün değil.
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DH Misafiri 1 hf.
Bu proje 2 sene önce de vardı hatırlayan varmı?
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DH Misafiri 1 hf.
Türkiye değil (eğer ülke adına, devlet birşey yapsa, başlık doğru olurdu) Türkler.
Tüm hayatı başarı hedefi internette beğeni avlamak olan yurdum insanınin faaliyeti bu.
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