Füzyon enerjisinde tarihi başarı: 8,6 MJ enerji üretimi ile rekor kırıldı

ABD’den füzyonda bir atılım daha
NIF, 2022 yılında gerçekleştirdiği deneyle kontrollü bir füzyon tepkimesinden elde edilen enerjinin ilk kez giriş enerjisini aştığını duyurarak tarihe geçmişti. 3,15 megajoule’lük bu enerji çıkışı, bilim insanlarının onlarca yıldır ulaşmaya çalıştığı "net-pozitif enerji" hedefinin ilk kez laboratuvar ortamında başarılmasını simgeliyordu.
8,6 MJ’yi bağlama oturtmak anlaşılması açısından önemli. Standart bir 100 watt’lık akkor ampul, saatte 100 joule/saniye tüketir. Dolayısıyla füzyonda ortaya çıkan enerji ile bir ampulü yaklaşık 24 saat boyunca yakmak mümkün. 8,6 MJ yaklaşık olarak 2,39 kWh’ye denktir. Bununla saatlerce dizüstü bilgisayarı çalıştırabilir veya banyo sonrası saçınızı istediğiniz gibi kurutabilirsiniz.
Her ne kadar bu deneylerde elde edilen enerji miktarı, lazer sistemini çalıştırmak için harcanan yaklaşık 300 megajoule karşısında oldukça düşük kalsa da, amaç zaten ticari üretim değildi. NIF’in misyonu, füzyonun kontrollü şekilde gerçekleşebileceğini ve bu reaksiyonlardan enerji elde etmenin mümkün olduğunu kanıtlamaktı. Bu açıdan bakıldığında, ulaşılan sonuçlar bilimsel bir dönüm noktası niteliğinde.
Füzyon nasıl gerçekleşiyor?
5 Aralık 2022'deki tarihi deneyde, lazerler yakıt kapsülüne 2,05 megajoule enerji gönderdi. Kapsülden saniyeler sonra gelen 3,15 megajoule’lük enerji çıkışı, sadece bir laboratuvar zaferi değil; aynı zamanda onlarca yıl süren araştırmaların ve teknolojik yatırımların bir meyvesiydi. Deney, bağımsız uzmanlarca doğrulandı ve 13 Aralık 2022’de ABD Enerji Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.
2023 yılı boyunca NIF, başarılı denemelerine yenilerini ekledi. 30 Temmuz 2023’te 3,88 megajoule, Ekim ayında ise 2,4 ve 3,4 megajoule’lük enerji çıkışlarıyla füzyon ateşlemesini birkaç kez daha başardı. Elbette tek pozitif enerji çıkışı elde eden NIF değil, farklı füzyon reaktörlerinde de 2022 sonrasında net kazanımlar elde edildi. NIF’in lazerleri dışında tokamak, stellaratör (Stellarator veya yıldızlaştırıcı), Z-pinch ve manyeto-atalet gibi alternatifler bulunuyor. Bu füzyon teknolojilerini sitemizde aratarak daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.