Füzyon enerjisinde tarihi başarı: 8,6 MJ enerji üretimi ile rekor kırıldı

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Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ulusal Ateşleme Tesisi (National Ignition Facility - NIF), nükleer füzyon alanındaki sınırları bir kez daha zorladı. ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı bünyesinde faaliyet gösteren tesis, son deneylerinde 8,6 megajoule (MJ) enerji üretmeyi başararak daha önceki rekorunu açık ara geride bıraktı.

ABD’den füzyonda bir atılım daha

NIF, 2022 yılında gerçekleştirdiği deneyle kontrollü bir füzyon tepkimesinden elde edilen enerjinin ilk kez giriş enerjisini aştığını duyurarak tarihe geçmişti. 3,15 megajoule’lük bu enerji çıkışı, bilim insanlarının onlarca yıldır ulaşmaya çalıştığı "net-pozitif enerji" hedefinin ilk kez laboratuvar ortamında başarılmasını simgeliyordu.

Tam Boyutta Gör Aradan geçen sürede yapılan geliştirmeler ve deneysel iyileştirmeler sonucunda, önce 5,2 megajoule’lük bir çıkış elde edildi; ardından ise 8,6 megajoule ile yeni bir rekora imza atıldı.

8,6 MJ’yi bağlama oturtmak anlaşılması açısından önemli. Standart bir 100 watt’lık akkor ampul, saatte 100 joule/saniye tüketir. Dolayısıyla füzyonda ortaya çıkan enerji ile bir ampulü yaklaşık 24 saat boyunca yakmak mümkün. 8,6 MJ yaklaşık olarak 2,39 kWh’ye denktir. Bununla saatlerce dizüstü bilgisayarı çalıştırabilir veya banyo sonrası saçınızı istediğiniz gibi kurutabilirsiniz.

Her ne kadar bu deneylerde elde edilen enerji miktarı, lazer sistemini çalıştırmak için harcanan yaklaşık 300 megajoule karşısında oldukça düşük kalsa da, amaç zaten ticari üretim değildi. NIF’in misyonu, füzyonun kontrollü şekilde gerçekleşebileceğini ve bu reaksiyonlardan enerji elde etmenin mümkün olduğunu kanıtlamaktı. Bu açıdan bakıldığında, ulaşılan sonuçlar bilimsel bir dönüm noktası niteliğinde.

Füzyon nasıl gerçekleşiyor?

Tam Boyutta Gör NIF, atalet hapsi füzyonu (inertial confinement fusion) adı verilen bir yöntemi kullanıyor. Bu yöntemde, yakıt olarak kullanılan döteryum ve trityum karışımı, elmas kaplı minik bir kapsül içine yerleştiriliyor. Kapsül, “hohlraum” adı verilen altın bir silindirin ortasına konuluyor ve 192 yüksek güçlü lazerle hedef alınıyor. Lazerlerin etkisiyle oluşan X-ışınları, kapsülün dışını plazmaya dönüştürüyor ve içindeki yakıtın aşırı yüksek basınç altında sıkışmasını sağlıyor. Bu sıkışma sonucunda atom çekirdekleri birleşerek – yani füzyon gerçekleştirerek – enerji açığa çıkarıyor.

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5 Aralık 2022'deki tarihi deneyde, lazerler yakıt kapsülüne 2,05 megajoule enerji gönderdi. Kapsülden saniyeler sonra gelen 3,15 megajoule’lük enerji çıkışı, sadece bir laboratuvar zaferi değil; aynı zamanda onlarca yıl süren araştırmaların ve teknolojik yatırımların bir meyvesiydi. Deney, bağımsız uzmanlarca doğrulandı ve 13 Aralık 2022’de ABD Enerji Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

2023 yılı boyunca NIF, başarılı denemelerine yenilerini ekledi. 30 Temmuz 2023’te 3,88 megajoule, Ekim ayında ise 2,4 ve 3,4 megajoule’lük enerji çıkışlarıyla füzyon ateşlemesini birkaç kez daha başardı. Elbette tek pozitif enerji çıkışı elde eden NIF değil, farklı füzyon reaktörlerinde de 2022 sonrasında net kazanımlar elde edildi. NIF’in lazerleri dışında tokamak, stellaratör (Stellarator veya yıldızlaştırıcı), Z-pinch ve manyeto-atalet gibi alternatifler bulunuyor. Bu füzyon teknolojilerini sitemizde aratarak daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

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