İspanya Donanmasının yeni fırkateynleri SPY-7 radarını kullanacak

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Lockheed Martin, İspanya Donanmasının yeni nesil fırkateynleri olacak olan F-110 sınıfı fırkateynler için SPY-7 Deniz Radar Sistemleri tedarik edeceğini açıkladı. S-Band radar sistemi SPY-7 ile Aegis Savaş Sistemi kullanacak olan gemilerden 5 adet üretilecek.

İspanya 2018 yılında yaklaşık 860 milyon dolarlık bir anlaşma ile ABD'den beş adet AEGIS savunma sistemi siparişi vermişti. AEGIS'ler, İspanyol Donanmasının 5 adet yeni F-110 fırkateynlerine entegre edilecek. İspanyol Donanması halihazırda 5 adet AEGIS sistemine sahip.

İspanya'nın 2018'de verdiği siparişte 5 adet MK-7, 6 adet sinyal işleme sistemi, 5 adet bilgi işlem kodu MARK 1 MOD-0, 5 adet MK 99 MOD-14, 5 adet MK 41 dikey fırlatma kapsülleri, 2 adet All-Up-Round MK 54 Mod 0 hafif torpido, 20 adet SM-2 Blok IIIB füzesi ( MK 13, AN / DKT-71) bulunuyor. Sistemlerin, İspanyol donanmasının bölgesel tehditlere karşı esnekliğini ve kapasitesini arttırması hedeflenirken ABD'nin yaptığı bu satış ile NATO müttefiklerine karşı olan güven derecesinin arttırılması amaçlanıyor.

Aegis Savaş Sistemi, entegre bir deniz silahları sistemi. Hedefleri imha etmek amacı ile geliştirilen sistem güçlü bilgisayar ve radar teknolojisi kullanıyor. Amerikan Donanması tarafından da kullanılan bu sistem ayrıca Avustralya, Japonya, İspanya, Norveç ve Güney Kore deniz kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. Aegis sözcüğü Yunan mitolojisinde Athena'nın kalkanı anlamına geliyor.

https://defence-blog.com/news/spanish-navys-future-frigates-to-be-equipped-with-spy-7-maritime-radar.html

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