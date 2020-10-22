Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İspanya Donanmasının yeni fırkateynleri SPY-7 radarını kullanacak

    Amerika Birleşik Devletleri merkezli Lockheed Martin firması, İspanya Donanmasına SPY-7 radar sistemi temin edecek. Bu radar sistemleri, F-110 sınıfı fırkateynlerde kullanılacak.
    15 sa.
    1,6b
    9
    7
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    İspanya Donanmasının yeni fırkateynleri SPY-7 radarını kullanacak
    Tam Boyutta Gör

    Lockheed Martin, İspanya Donanmasının yeni nesil fırkateynleri olacak olan F-110 sınıfı fırkateynler için SPY-7 Deniz Radar Sistemleri tedarik edeceğini açıkladı. S-Band radar sistemi SPY-7 ile Aegis Savaş Sistemi kullanacak olan gemilerden 5 adet üretilecek.

    İspanya 2018 yılında yaklaşık 860 milyon dolarlık bir anlaşma ile ABD'den beş adet AEGIS savunma sistemi siparişi vermişti. AEGIS'ler, İspanyol Donanmasının 5 adet yeni F-110 fırkateynlerine entegre edilecek. İspanyol Donanması halihazırda 5 adet AEGIS sistemine sahip.

    İspanya'nın 2018'de verdiği siparişte 5 adet MK-7, 6 adet sinyal işleme sistemi, 5 adet bilgi işlem kodu MARK 1 MOD-0, 5 adet MK 99 MOD-14, 5 adet MK 41 dikey fırlatma kapsülleri, 2 adet All-Up-Round MK 54 Mod 0 hafif torpido, 20 adet SM-2 Blok IIIB füzesi ( MK 13, AN / DKT-71) bulunuyor. Sistemlerin, İspanyol donanmasının bölgesel tehditlere karşı esnekliğini ve kapasitesini arttırması hedeflenirken ABD'nin yaptığı bu satış ile NATO müttefiklerine karşı olan güven derecesinin arttırılması amaçlanıyor.

    Aegis Savaş Sistemi, entegre bir deniz silahları sistemi. Hedefleri imha etmek amacı ile geliştirilen sistem güçlü bilgisayar ve radar teknolojisi kullanıyor. Amerikan Donanması tarafından da kullanılan bu sistem ayrıca Avustralya, Japonya, İspanya, Norveç ve Güney Kore deniz kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. Aegis sözcüğü Yunan mitolojisinde Athena'nın kalkanı anlamına geliyor.

    İspanya Donanmasının yeni fırkateynleri SPY-7 radarını kullanacak



    https://defence-blog.com/news/spanish-navys-future-frigates-to-be-equipped-with-spy-7-maritime-radar.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Charaznable (Char Aznable) 14 sa. en beğenilen
    Türk Deniz Kuvvetleri:

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Türk Deniz Kuvvetleri: ...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 14 sa.
    Yeminle şaka gibi bunlar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Charaznable (Char Aznable) 9 sa.
    Sakin beyler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gunesahmet (Ahmet Refik Güneş) 9 sa.
    Gözlerim yaşardı resmen. Forumda askeri teknoloji konusunda yetkin amma çok insan var. :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 14 sa.
    Yeminle şaka gibi bunlar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 13 sa. ilkerinanç
    Bunlar z a c x kuşağı denen tayfa bu jenarosyon kusurlu idare et.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Charaznable (Char Aznable) 14 sa. en beğenilen
    Türk Deniz Kuvvetleri:

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scipiotheafricanus (K T) 11 sa. Charaznable
    Bildiğin için mi bu yorumda bulundun? Yoksa şaka mahiyetinde mi? Dünyada yerli olarak bu sistemlere sahip ülke sayısı oldukça az. Hemen saldırma. Ben de o cama ekmeği bandıranlardanım. Yani bildiğim için yazıyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 9 sa. Charaznable
    Kardeşim TR'de kendi geliştirdiği ÇAFRAD radarıyla beraber çalışacak TF-2000 hava savunma destroyerini üretiyor. Hali hazırda üretimi devam eden İ-Sınıfı yerli fırkateynlerimizin ardından TF-2000'lerin üretimine başlanacak ve 6 adet üretilecek. 4 Milgem, 4 İ-Sınıfı Fırkateyn, 6 TF-2000 hava savunma destroyeri ve hali hazırda envanterde olan 16 Fırkateynimiz ile akdenizin tartışmasız en büyük gücü olacağız. Hali hazırda da akdenizin nicelik olarak en güçlü donanmasına sahibiz. Ha burada buna 6 adet de Type 214 denizaltılarımızı da ekle. Onlar da tuzla'da üretim aşamasında, ardarda envantere girecek. 13+6 toplamda 19 adet de denizaltımız olacak. Yani öyle cama ekmek bandıracak bir deniz kuvvetimiz yok, Yunanlılar bu üretim takvimine ve içeriğine bakıp ekmeği cama bandırıyor olabilir yalnız. Özellikle doğu akdeniz meselesi için bu donanma envanteri elimizi çok güçlendirecek.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 55 dk. Excalibur E600 modelleri GeForce RTX 3070 ve RTX 3080 ile güçleniyor 1 sa. Snapchat kullanıcı sayısını arttırdı, hisseler fırladı 13 sa. Huawei M-Pen 2 ve hızlı şarj ürünleri tanıtıldı 13 sa. Epic Store'da %75'e varan büyük indirim dönemi başladı 13 sa. Envantere yeni giren 4 yerli silah sistemi için "Atış Serbest" 14 sa. Acer Spin 3 ve Spin 5 dizüstüler güncellendi 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN İspanya Donanmasının yeni fırkateynleri SPY-7 radarını kullanacak Sonraki Özçekim ışığınız Huawei’den geliyor 16 sa. Daikin, DonanımHaber forumlarında işin uzmanı olarak yerini aldı 16 sa. Acer Nitro 5 inceleme | AMD Ryzen ile güçleniyor 16 sa. Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri 16 sa. Huawei FreeBuds Studio kulak üstü kulaklık satışa çıkıyor 17 sa. Huawei en pahalı ve lüks akıllı saatini tanıttı: Watch GT 2 Porsche Design 17 sa. Intel Xe Max grafikli Acer Swift 3x geliyor 17 sa. 74 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 17 sa. Epic’in Fortnite için yayınladığı güncelleme, oyunun 99GB’lık boyutunu 30GB’a indiriyor 18 sa. Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı 18 sa. Porsche Design Huawei Mate 40 RS yine çok çekici 18 sa. Robot süpürge alınır mı? "Viomi SE'yi denedik" 19 sa. Huawei Mate 40 Pro ve Pro+ etkileyici özellikler ile tanıtıldı 19 sa. Huawei Mate 40 tanıtıldı: Kirin 9000E işlemci, OLED ekran, 4.200 mAh pil 19 sa. Yeni nesile hazır! Cosair'dan Xbox'a özel Dolby Atmos kulaklık HS75 XB Wireless inceleme 19 sa. Tesla, yılın üçüncü çeyreğini rekorla kapattı 20 sa. Huawei Band 4 yeni özellikler kazandı 20 sa. Quibi içerik servisi kapanıyor 21 sa. AirPods Pro 2 biraz daha iyi optimizasyonlara sahip olacak 21 sa. Xbox Series X Türkiye fiyatında indirim: İşte yeni fiyat Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız