Bayraktar TB4 SİHA ortaya çıktı: Hayalet SİHA Bayraktar TB4 hakkında her şey

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Baykar’ın Ukrayna’ya inşa edeceği İHA fabrikasının görüntülerinin paylaşılmasıyla beraber yeni Bayraktar modeli ortaya çıktı. Resimlerde daha önce tanıtılmamış bir SİHA modeli görüyoruz. Resimlerdeki modelin Bayraktar TB4 olduğu tahmin ediliyor.

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Radar kesit alanı azaltıldı

Bayraktar TB4 olarak adlandırılması beklenen yeni model, önceki modellere kıyasla ince ve geniş yapıda tasarlanmış. Resimdeki ölçek korunursa kanat açıklığı Bayraktar TB2’ye kıyasla 4 metre uzayacak ve 16 metre kanat açıklığına sahip olacak. Bayraktar TB2’nin orta bölümündeki doygunluk azaltılarak daha basık fiziksel yapıya geçilmiş. Radar kesit alanı azaltılarak düşman unsurların radarında gizlenmesi amaçlanmış. Bayraktar TB4’ü radarda tespit etmek çok daha zor olacak. Hava savunma sistemlerine karşı gizlenebilecek. Muharebe ve casusluk görevlerinde daha özgür hareket edecek.

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Dört mühimmat istasyonu

Yeni SİHA’ya casusluk yeteneği kazandırılırken avcılık yeteneğinden feragat edilmemiş. Bayraktar TB2’de olduğu gibi dört adet mühimmat istasyonu olduğunu görüyoruz. Roketsan tarafından üretilen MAM-L ve MAM-C gibi mini akıllı mühimmatları ve L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi’ni taşıyabilecek. Zırhlı birlikleri kolayca imha edebilecek.

Kaç ülkeye Bayraktar TB2 satıldığı açıklandı 1 ay önce eklendi

Bayraktar TB2 modeli 27 saat, Bayraktar TB3 modeli ise 24 saat uçuş süresine sahip. Yeni modelde ise yakıt deposu daha küçük olduğu için ve farklı bir motor sistemi kullanılması beklendiği için uçuş süresinin daha kısa olması bekleniyor.

Ukrayna'da üretilecek

Yeni Bayraktar modeli, Ukrayna’ya kurulacak fabrikada üretilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’ya inşa edilecek İHA fabrikasında Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma gibi mevcut modellerin yanı sıra yeni İHA modellerinin de üretileceğini açıklamıştı. Tesisin 30 bin metrekare alan üzerine inşa edileceği ve 300’ün üzerinde Ukraynalı mühendisin çalışacağı ifade edildi. Üretimde Türk parçalarının yanı sıra Ukrayna’da üretilen parçalar da kullanılacak.

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