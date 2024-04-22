MKE'nin ilk Milli Deniz Topu, TCG Akhisar'a entegre edildi

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk Milli Deniz Topu, MİLGEM projesi kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen ağır silahlı karakol gemisi TCG AKHİSAR'a (P-1220) entegre edildi. Liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi.

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MKE tarafından geliştirilen ilk 76/62 mm milli deniz topu, 2023’ün Ekim ayında Denüz Kuvvetlerine teslim edilmişti. TCG AKHİSAR’a entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Milli Deniz Topu, TCG AKHİSAR’ın yanı sıra MİLGEM’in 6, 7, 8'inci gemilerine de entegre edilecek. Türkiye, Milli Deniz Topu sayesinde deniz topları için uygulanan ambargolardan ve yüksek maliyetlerden kurtulacak. MKE ayrıca 127 milimetre deniz topu geliştirmek için çalışmalara başladı.

Dakikada 80 atım hızı sunuyor

76mm 62 kalibre Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılabiliyor. Dakikada 80 atım hızına ve 5 farklı atış moduna sahip. Standart mühimmat ile 16 km, artırılmış menzilli mühimmat ile 20 km etkili menzil sunuyor.

Milli Deniz Topu 76-62 mm özellikleri

Menzil : 16 km (standart mühimmat ile), 20 km (artırılmış menzilli mühimmat ile)

: 16 km (standart mühimmat ile), 20 km (artırılmış menzilli mühimmat ile) Namlu Çapı : 76mm

: 76mm Namlu Uzunluğu : 4.700mm

: 4.700mm Namlu Soğutması : Su Soğutma Sistemine sahip

: Su Soğutma Sistemine sahip Atım Hızı : Azami 80 atış/dk

: Azami 80 atış/dk Mühimmatsız Ağırlık : 7.500kg

: 7.500kg Drisa Limiti : 360° (Slip Ring ile)

: 360° (Slip Ring ile) İrtifa Limiti : -15°/+85°

: -15°/+85° Güç Gereksinimi : 440V, 3 Faz, 60Hz, 115V, 2 Faz, 60Hz

: 440V, 3 Faz, 60Hz, 115V, 2 Faz, 60Hz Operasyon: Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı

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