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    Anlık Bildirim

    MKE'nin ilk Milli Deniz Topu, TCG Akhisar'a entegre edildi

    MKE tarafından geliştirilen Milli Deniz Topu, MİLGEM kapsamındaki karakol gemisi TCG Akhisar'a entegre edilerek liman ve deniz testlerine hazır hale geldi. Milli Deniz Topu özellikleri neler?
    İlk Milli Deniz Topu, TCG Akhisar'a entegre edildi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin ilk Milli Deniz Topu, MİLGEM projesi kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen ağır silahlı karakol gemisi TCG AKHİSAR'a (P-1220) entegre edildi. Liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi.

    MKE tarafından geliştirilen ilk 76/62 mm milli deniz topu, 2023’ün Ekim ayında Denüz Kuvvetlerine teslim edilmişti. TCG AKHİSAR’a entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Milli Deniz Topu, TCG AKHİSAR’ın yanı sıra MİLGEM’in 6, 7, 8'inci gemilerine de entegre edilecek. Türkiye, Milli Deniz Topu sayesinde deniz topları için uygulanan ambargolardan ve yüksek maliyetlerden kurtulacak. MKE ayrıca 127 milimetre deniz topu geliştirmek için çalışmalara başladı.

    Dakikada 80 atım hızı sunuyor

    76mm 62 kalibre Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılabiliyor. Dakikada 80 atım hızına ve 5 farklı atış moduna sahip. Standart mühimmat ile 16 km, artırılmış menzilli mühimmat ile 20 km etkili menzil sunuyor.

    Milli Deniz Topu 76-62 mm özellikleri

    • Menzil: 16 km (standart mühimmat ile), 20 km (artırılmış menzilli mühimmat ile)
    • Namlu Çapı: 76mm
    • Namlu Uzunluğu: 4.700mm
    • Namlu Soğutması: Su Soğutma Sistemine sahip
    • Atım Hızı: Azami 80 atış/dk
    • Mühimmatsız Ağırlık: 7.500kg
    • Drisa Limiti: 360°  (Slip Ring ile)
    • İrtifa Limiti: -15°/+85°
    • Güç Gereksinimi: 440V, 3 Faz, 60Hz, 115V, 2 Faz, 60Hz
    • Operasyon: Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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