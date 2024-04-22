MKE'nin ilk Milli Deniz Topu, TCG Akhisar'a entegre edildi

MKE tarafından geliştirilen ilk 76/62 mm milli deniz topu, 2023’ün Ekim ayında Denüz Kuvvetlerine teslim edilmişti. TCG AKHİSAR’a entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Milli Deniz Topu, TCG AKHİSAR’ın yanı sıra MİLGEM’in 6, 7, 8'inci gemilerine de entegre edilecek. Türkiye, Milli Deniz Topu sayesinde deniz topları için uygulanan ambargolardan ve yüksek maliyetlerden kurtulacak. MKE ayrıca 127 milimetre deniz topu geliştirmek için çalışmalara başladı.
Dakikada 80 atım hızı sunuyor
76mm 62 kalibre Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılabiliyor. Dakikada 80 atım hızına ve 5 farklı atış moduna sahip. Standart mühimmat ile 16 km, artırılmış menzilli mühimmat ile 20 km etkili menzil sunuyor.
Milli Deniz Topu 76-62 mm özellikleri
- Menzil: 16 km (standart mühimmat ile), 20 km (artırılmış menzilli mühimmat ile)
- Namlu Çapı: 76mm
- Namlu Uzunluğu: 4.700mm
- Namlu Soğutması: Su Soğutma Sistemine sahip
- Atım Hızı: Azami 80 atış/dk
- Mühimmatsız Ağırlık: 7.500kg
- Drisa Limiti: 360° (Slip Ring ile)
- İrtifa Limiti: -15°/+85°
- Güç Gereksinimi: 440V, 3 Faz, 60Hz, 115V, 2 Faz, 60Hz
- Operasyon: Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)