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    Anlık Bildirim

    Türkiye’nin yerli muhribi TF 2000’den yeni detaylar paylaşıldı

    Türkiye, yerli uçak gemisi ve muhrip gemisi projelerinde ilerliyor. Bu bağlamda Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü (DPO), TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi’nden yeni detaylar paylaştı.
    Türkiye’nin yerli muhribi TF 2000’den yeni detaylar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bulunan Dizayn Proje Ofisi (DPO), bir yandan yerli uçak gemisi üzerinde çalışırken diğer yandan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 14 Ocak 2019'da verilen direktif ile başlanan "TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi" özelindeki çalışmalar da devam ediyor.

    96 hücreli MİDLAS'a sahip olacak

    Türkiye ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ülkenin hava savunmasının denizden başlayarak kademeli olarak karşılanmasını istiyor. Bu istek doğrultusunda üstün taarruz ve hava savunma kabiliyetine sahip bir yüzer platform ihtiyacının giderilmesi için yerli kaynaklarla geliştirilen TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi özelinde tasarım çalışmaları devam ediyor.

    tf 2000 muhrip Tam Boyutta Gör
    TF 2000 muhribi veya destroyeri ADA sınıfı korvet ve istif sınıfı fırkateynden farklı olarak bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olunması amacıyla milli olarak tasarlanmış çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar sistemi bulunacak. Buna ek olarak 96 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi de gemiye eşlik edecek.

    Ayrıca gemide, hava savunma harbi kabiliyeti ile üstün denizaltı savunma harbi kabiliyeti de olacak. Bu gemide kullanılacak olan karinaya monteli sonar sistemi ve düşük frekanslı aktif sonar sistemi ile geminin denizaltı savunma harbi menzilinin 80 bin yarda, yani 73 kilometre üzerine çıkması bekleniyor.

    DPO'da yapılan çalışmalar doğrultusunda TF-2000 tasarımı ile yerlilik oranının yüzde 85'e çıkarılması hedefleniyor. Bu da TF-2000'in, Türkiye'nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacağını gösteriyor.

    TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri

    TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Tam Boy: 149 metre
    • Genişlik: 21.3 metre
    • Su Çekimi: 5.75 metre
    • Deplasman: 8.300 ton
    • Hız: 26+ kts
    • Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)

    TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri

    • Tam Boyutta Gör
    • Lazer İkaz Sistemi
    • E/O Dayrektör
    • Elektronik Harp Sistemi
    • ÇAFRAD
    • LPI/Seyir Radarı
    • GM’li Yakın Hava Savunma Sistemi
    • 96 hücreli MİDLAS Dikey Atım Sistemi
    • X-Band Uydu Muharebe
    • ADVENT Savaş Yönetim Sistemi
    • 25 Mm STOP
    • GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Silah Sistemi (CIWS)
    • Düşük Frekanslı Aktif Sonar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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