Türkiye’nin yerli muhribi TF 2000’den yeni detaylar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bulunan Dizayn Proje Ofisi (DPO), bir yandan yerli uçak gemisi üzerinde çalışırken diğer yandan da Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 14 Ocak 2019'da verilen direktif ile başlanan "TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi" özelindeki çalışmalar da devam ediyor.

96 hücreli MİDLAS'a sahip olacak

Türkiye ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ülkenin hava savunmasının denizden başlayarak kademeli olarak karşılanmasını istiyor. Bu istek doğrultusunda üstün taarruz ve hava savunma kabiliyetine sahip bir yüzer platform ihtiyacının giderilmesi için yerli kaynaklarla geliştirilen TF 2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi özelinde tasarım çalışmaları devam ediyor.

Tam Boyutta Gör TF 2000 muhribi veya destroyeri ADA sınıfı korvet ve istif sınıfı fırkateynden farklı olarak bölge hava savunma harbi kabiliyetine sahip olunması amacıyla milli olarak tasarlanmış çok fonksiyonlu ve uzun menzilli radarlardan oluşan çok amaçlı faz dizinli radar sistemi bulunacak. Buna ek olarak 96 hücreli Milli Dikey Atım Sistemi de gemiye eşlik edecek.

Türkiye’nin yerli uçak gemisinden yeni detaylar paylaşıldı 2 sa. önce eklendi

Ayrıca gemide, hava savunma harbi kabiliyeti ile üstün denizaltı savunma harbi kabiliyeti de olacak. Bu gemide kullanılacak olan karinaya monteli sonar sistemi ve düşük frekanslı aktif sonar sistemi ile geminin denizaltı savunma harbi menzilinin 80 bin yarda, yani 73 kilometre üzerine çıkması bekleniyor.

DPO'da yapılan çalışmalar doğrultusunda TF-2000 tasarımı ile yerlilik oranının yüzde 85'e çıkarılması hedefleniyor. Bu da TF-2000'in, Türkiye'nin en yüksek yerli ve millilik oranına sahip savaş gemisi olacağını gösteriyor.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri

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Tam Boy: 149 metre

Genişlik: 21.3 metre

Su Çekimi: 5.75 metre

Deplasman: 8.300 ton

Hız: 26+ kts

Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri

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Lazer İkaz Sistemi

E/O Dayrektör

Elektronik Harp Sistemi

ÇAFRAD

LPI/Seyir Radarı

GM’li Yakın Hava Savunma Sistemi

96 hücreli MİDLAS Dikey Atım Sistemi

X-Band Uydu Muharebe

ADVENT Savaş Yönetim Sistemi

25 Mm STOP

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Silah Sistemi (CIWS)

Düşük Frekanslı Aktif Sonar

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