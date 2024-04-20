Çin, yeni radar teknolojisi ile F-22 gibi hayalet uçakları tespit edecek

Çin, F-22 gibi hayalet uçakları rahatça tespit edebileceğini söylüyor
Çin Hava Kuvvetleri Mühendislik Üniversitesi'nin hava ve füze savunma fakültesinden Xie Junwei liderliğindeki Çinli araştırma ekibi yeni radar sisteminin, F-22 ile aynı konfigürasyona sahip bir hayalet uçağın radar ekranında 6 metrekarenin üzerinde RCS'ye sahip sıradan bir savaş uçağıyla karşılaştırılabilir bir sinyal gücüyle görünmesini sağladığını belirtiyor. Bu, F-22'nin radar izinde 60,000 katlık dramatik bir artışa işaret ediyor.
Ekip, bu sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması için sadece üç radara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bu radarlar karada, adalarda, gemilerde ve hatta hava platformlarında stratejik olarak konumlandırılabilir. Eğer Çin'in iddiaları doğruysa, bu yeni radar teknolojisi F-22'nin savaş etkinliği üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Ancak Çinli araştırmacıların iddiaları ve radarlarını odakladığı F-22 özellikleri doğrulanmaya muhtaç. ABD dışında hiçbir ülkede F-22’nin radar izine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. İstihbarat verilerindeki bilgilerle gerçek savaş senaryolarındaki verilerin de farklı olma olasılığı her zaman bir olasılıktır. Bu farklılıklar radar sistemlerinin yetkinliğini zayıflatabilir.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)