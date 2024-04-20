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    Çin, yeni radar teknolojisi ile F-22 gibi hayalet uçakları tespit edecek

    Çin hava kuvvetlerinde bulunan araştırmacılar F-22 ve diğer hayalet uçakları daha iyi tespit etmeyi amaçlayan yeni bir radar teknolojisi geliştirdiklerini iddia ediyorlar.
    Çin, yeni radar ile F-22 gibi hayalet uçakları tespit edecek Tam Boyutta Gör
    ABD ordusu, radar kesitinin (RCS) 1 cm kare -yaklaşık bir tırnak büyüklüğünde- kadar küçük olduğuna inanılan F-22'yi dünyanın en zor tespit edilen savaş uçağı olarak lanse ediyor. Ancak Çin hava kuvvetlerine bağlı araştırmacılar kısa bir süre önce, ABD'nin F-22'si de dahil olmak üzere hayalet uçakları kolayca tespit edebilen yeni bir radar teknolojisi geliştirdiklerini açıkladılar. Yeni radar teknolojisi ile F-22'nin kesin koordinatlarının sadece 0.008 saniyede hesaplanabileceği iddia ediliyor.

    Çin, F-22 gibi hayalet uçakları rahatça tespit edebileceğini söylüyor

    Çin Hava Kuvvetleri Mühendislik Üniversitesi'nin hava ve füze savunma fakültesinden Xie Junwei liderliğindeki Çinli araştırma ekibi yeni radar sisteminin, F-22 ile aynı konfigürasyona sahip bir hayalet uçağın radar ekranında 6 metrekarenin üzerinde RCS'ye sahip sıradan bir savaş uçağıyla karşılaştırılabilir bir sinyal gücüyle görünmesini sağladığını belirtiyor. Bu, F-22'nin radar izinde 60,000 katlık dramatik bir artışa işaret ediyor.

    Çin, yeni radar ile F-22 gibi hayalet uçakları tespit edecek Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar bulgularını Pekin Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi'nin hakemli dergisinde yayınlarken tespit yöntemlerinin yaklaşık 63.000 km2'lik geniş bir savaş alanını kapsadığını ve F-22'nin manevraları ne olursa olsun Çin'in radar ağının görüş alanı içinde kalmasını sağladığını iddia etti. Bu sonuçlar, havadan havaya füzelerinin yaklaşık 100 km menzile sahip olduğu ve yer hedeflerine yönelik akıllı bomba saldırıları için 20 km'lik bir yarıçap içinde olması gerektiği göz önüne alındığında oldukça etkileyici görünüyor.
    Çin, yeni radar ile F-22 gibi hayalet uçakları tespit edecek Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar yeni algılama teknolojisinin Çin'in radar sisteminin F-22'nin gerçek zamanlı konumunu olağanüstü bir doğrulukla saptamasını sağladığını ve yaklaşık 20 metrelik minimum hata elde ettiklerini söylüyor. Kaldı ki bu hata payı, dost avcı uçakları veya hava savunma sistemlerini yönlendirmek için yeterli.

    Çin’in iddiaları doğruysa F-22 zorluklarla karşılaşabilir

    Çin, yeni radar ile F-22 gibi hayalet uçakları tespit edecek Tam Boyutta Gör
    Çin, halihazırda gizli hedefleri tespit etmek için düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar yaymak veya iletim gücünü artırmak gibi çeşitli teknikler kullanan bir dizi anti-gizlilik radarları kullanıyor. Araştırmacıların yeni sistemi ise bunları bir adım daha ileriye taşıyor. Farklı açılardan tarama yapmak için birden fazla radar kullanan yeni sistem aynı zamanda "akıllı kaynak planlaması" olarak belirtilen bir yöntemle birleştiriliyor. Bu zamanlama sistemi, sahadaki radarları hayalet uçağın karakteristiğine ve gerçek zamanlı konum değişikliklerine göre dinamik olarak ayarlıyor. Bu ayarlamalar sayesinde radarlar düşman uçağın en açıkta kalan kısmına yoğunlaşıyor.

    Ekip, bu sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması için sadece üç radara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bu radarlar karada, adalarda, gemilerde ve hatta hava platformlarında stratejik olarak konumlandırılabilir. Eğer Çin'in iddiaları doğruysa, bu yeni radar teknolojisi F-22'nin savaş etkinliği üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Ancak Çinli araştırmacıların iddiaları ve radarlarını odakladığı F-22 özellikleri doğrulanmaya muhtaç. ABD dışında hiçbir ülkede F-22’nin radar izine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. İstihbarat verilerindeki bilgilerle gerçek savaş senaryolarındaki verilerin de farklı olma olasılığı her zaman bir olasılıktır. Bu farklılıklar radar sistemlerinin yetkinliğini zayıflatabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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