Çin, yeni radar teknolojisi ile F-22 gibi hayalet uçakları tespit edecek

Tam Boyutta Gör ABD ordusu, radar kesitinin (RCS) 1 cm kare -yaklaşık bir tırnak büyüklüğünde- kadar küçük olduğuna inanılan F-22'yi dünyanın en zor tespit edilen savaş uçağı olarak lanse ediyor. Ancak Çin hava kuvvetlerine bağlı araştırmacılar kısa bir süre önce, ABD'nin F-22'si de dahil olmak üzere hayalet uçakları kolayca tespit edebilen yeni bir radar teknolojisi geliştirdiklerini açıkladılar. Yeni radar teknolojisi ile F-22'nin kesin koordinatlarının sadece 0.008 saniyede hesaplanabileceği iddia ediliyor.

Çin, F-22 gibi hayalet uçakları rahatça tespit edebileceğini söylüyor

Çin Hava Kuvvetleri Mühendislik Üniversitesi'nin hava ve füze savunma fakültesinden Xie Junwei liderliğindeki Çinli araştırma ekibi yeni radar sisteminin, F-22 ile aynı konfigürasyona sahip bir hayalet uçağın radar ekranında 6 metrekarenin üzerinde RCS'ye sahip sıradan bir savaş uçağıyla karşılaştırılabilir bir sinyal gücüyle görünmesini sağladığını belirtiyor. Bu, F-22'nin radar izinde 60,000 katlık dramatik bir artışa işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar bulgularını Pekin Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi'nin hakemli dergisinde yayınlarken tespit yöntemlerinin yaklaşık 63.000 km2'lik geniş bir savaş alanını kapsadığını ve F-22'nin manevraları ne olursa olsun Çin'in radar ağının görüş alanı içinde kalmasını sağladığını iddia etti. Bu sonuçlar, havadan havaya füzelerinin yaklaşık 100 km menzile sahip olduğu ve yer hedeflerine yönelik akıllı bomba saldırıları için 20 km'lik bir yarıçap içinde olması gerektiği göz önüne alındığında oldukça etkileyici görünüyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar yeni algılama teknolojisinin Çin'in radar sisteminin F-22'nin gerçek zamanlı konumunu olağanüstü bir doğrulukla saptamasını sağladığını ve yaklaşık 20 metrelik minimum hata elde ettiklerini söylüyor. Kaldı ki bu hata payı, dost avcı uçakları veya hava savunma sistemlerini yönlendirmek için yeterli.

Çin’in iddiaları doğruysa F-22 zorluklarla karşılaşabilir

Tam Boyutta Gör Çin, halihazırda gizli hedefleri tespit etmek için düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar yaymak veya iletim gücünü artırmak gibi çeşitli teknikler kullanan bir dizi anti-gizlilik radarları kullanıyor. Araştırmacıların yeni sistemi ise bunları bir adım daha ileriye taşıyor. Farklı açılardan tarama yapmak için birden fazla radar kullanan yeni sistem aynı zamanda "akıllı kaynak planlaması" olarak belirtilen bir yöntemle birleştiriliyor. Bu zamanlama sistemi, sahadaki radarları hayalet uçağın karakteristiğine ve gerçek zamanlı konum değişikliklerine göre dinamik olarak ayarlıyor. Bu ayarlamalar sayesinde radarlar düşman uçağın en açıkta kalan kısmına yoğunlaşıyor.

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Ekip, bu sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması için sadece üç radara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bu radarlar karada, adalarda, gemilerde ve hatta hava platformlarında stratejik olarak konumlandırılabilir. Eğer Çin'in iddiaları doğruysa, bu yeni radar teknolojisi F-22'nin savaş etkinliği üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Ancak Çinli araştırmacıların iddiaları ve radarlarını odakladığı F-22 özellikleri doğrulanmaya muhtaç. ABD dışında hiçbir ülkede F-22’nin radar izine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. İstihbarat verilerindeki bilgilerle gerçek savaş senaryolarındaki verilerin de farklı olma olasılığı her zaman bir olasılıktır. Bu farklılıklar radar sistemlerinin yetkinliğini zayıflatabilir.

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Çin, yeni radar ile F-22 gibi hayalet uçakları tespit edecek