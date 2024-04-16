Bakan Yerlikaya: "Selektörle radar uyarısı yapanların cezaları iptal edildi"

Tam Boyutta Gör Yollarda uygulanan radar denetimlerine genellikle karşı şeritten gelen sürücüler selektör yaparak diğer sürücüleri uyarıyor. Uzun süredir devam eden bu taktik, geçtiğimiz günlerde selektörle uyarı yapan sürücülerin de trafik cezası yemesine neden oldu.

Ramazan Bayramı nedeniyle yollarda denetimlerin artırıldığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimler sırasında selektörle radar olduğunu haber veren 14 sürücü hakkında işlem yapıldığını, sonrasında ise bu cezaların iptal edildiğini duyurdu. Kesilen bu cezalar, "Böyle bir uygulamanın mevzuatta yeri var mı?" sorularına neden olmuş ve sosyal medyada gündeme oturmuştu.

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Bakan Yerlikaya ayrıca ilerleyen günlerde radar denetimlerinin daha da artırılacağını söyledi. Yerlikaya, "Vatandaşlarımıza küçük bir uyarı. Aşırı hızdan sizi korumak için yaptığımız radar kontrollerini daha da artıracağız. Aşırı hız yapanlara selektör yapmaya devam edin, orada da bize yardımcı olun." diye konuştu.

Bakanın açıklamalarına göre 9 günlük bayram tatilinde 485 bin 710 işlem yapıldı. Bunların yarısına yakınını hız nedeniyle yapılan işlemler oluşturdu.

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Bakan Yerlikaya, selektör cezalarının iptal edildiğini duyurdu