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    ASELSAN AESA radarı F-16 Özgür ile ilk uçuşunu yaptı

    ASELSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirilen AESA Uçak Burun Radarı, ilk uçuşunu F-16 ÖZGÜR platformuyla gerçekleştirdi. AESA radar ile F-16 ÖZGÜR platformu 4.5 nesil oluyor.
    ASELSAN AESA radarı F-16 Özgür ile ilk uçuşunu yaptı Tam Boyutta Gör
    Türkiye, savunma sanayisi atılımlarını gelişmiş aviyonik teknolojilerle de destekliyor. Bu bağlamda ASELSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirilen AESA Uçak Burun Radarı, ilk uçuşunu F-16 ÖZGÜR platformuyla kısa bir süre önce gerçekleştirdi. AESA radar ile F-16 ÖZGÜR platformu 4.5 nesil uçaklar seviyesine yükselmiş oldu.

    ASELSAN AESA radarı F-16 Özgür ile uçtu

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı, sahip olduğu üstün yeteneklerle muharip uçaklara nesil atlatarak; onları semaların en zeki, çevik ve güçlü savaşçıları haline getiriyor. AESA radarı ile F-16 ÖZGÜR Platformu 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınırken, KAAN ve muharip İHA’lar ilave yetenekler ve düşük görünürlük özellikleriyle 5’inci nesil ve ötesinde platformlar haline gelecek. Bu üst düzey radar teknolojisi için gece gündüz demeden çalışan ASELSAN mühendislerimizi yürekten kutluyorum."

    ASELSAN AESA Radarı; eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları ile F-16 Özgür platformu dahil olmak üzere KAAN, KIZILELMA, HÜRJET, ANKA III, AKINCI ciddi yetenek kazanımları sağlayacak.

    Tümüyle yerli imkanlarla üretildi

    ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı Tam Boyutta Gör
    AESA Uçak Burun Radarının, ASELSAN’ın Ankara’daki teknoloji üssünde seri üretimine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Çip seviyesinden, son sistem entegrasyonuna kadar yerli imkanlarla üretilen AESA Uçak Burun Radarı, GaN (Galyum Nitrat) çip geliştirme ve üretim teknolojisi ile öne çıkıyor.

    Muharip uçaklar ve İHA’lar için geliştirilen ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarının ilk uçuşu 15 Şubat 2024’te görev bilgisayarı da millileştirilen F-16 ÖZGÜR Platformu ile gerçekleştirildi. Milli AESA Uçak Burun Radarı, çok yakın zamanda AKINCI ile de uçuşlarına başlayacak. 2024 yılı içinde başka jet uçakları ile diğer milli İHA’lara entegrasyonların yapılmasının ardından uçuşlar gerçekleştirilecek.

    F-16 ÖZGÜR projesi kapsamında bilindiği üzere F-16 Blok 30 savaş uçakları, yerli aviyonik ve yazılımlarla modernize ediliyor. Bu işlemler ile mevcut F-16 Blok 30’lar F-16 Blok 70’lerle benzer seviyeye yükseliyor.

    ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı özellikleri

    ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Uzun Menzilli Arama
    • Ararken Takip
    • Çoklu Hedef Takibi
    • Ara Safha Güdüm
    • Akın Tespit
    • Hava Durumu Tespit
    • Hava Muharebesi Manevrası
    • Şerit SAR ve Nokta SAR
    • Yer Haritalama
    • Hareketli Yer Hedefi Tespiti ve Takibi
    • Deniz Arama ve ISAR
    • Hava-Yer Mesafe Ölçümü
    • Doppler Huzme Keskinleştirme
    • Otomatik İrtifa Belirleme
    • Çok Fonksiyonlu Radar
    • Eş Zamanlı Hava-Hava ve Hava-Yer Görevleri
    • İşbirlikçi Olmayan Hedef Tanımlama
    • Otomatik Hedef Tanıma
    • Karıştırmaya Karşı Dayanıklılık
    • Elektronik Destek ve Taarruz
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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