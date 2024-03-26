ASELSAN AESA radarı F-16 Özgür ile ilk uçuşunu yaptı

- ASELSAN AESA radarı F-16 Özgür ile uçtu
- Tümüyle yerli imkanlarla üretildi
- ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı özellikleri
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ASELSAN AESA radarı F-16 Özgür ile uçtu
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı, sahip olduğu üstün yeteneklerle muharip uçaklara nesil atlatarak; onları semaların en zeki, çevik ve güçlü savaşçıları haline getiriyor. AESA radarı ile F-16 ÖZGÜR Platformu 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınırken, KAAN ve muharip İHA’lar ilave yetenekler ve düşük görünürlük özellikleriyle 5’inci nesil ve ötesinde platformlar haline gelecek. Bu üst düzey radar teknolojisi için gece gündüz demeden çalışan ASELSAN mühendislerimizi yürekten kutluyorum."
ASELSAN AESA Radarı; eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları ile F-16 Özgür platformu dahil olmak üzere KAAN, KIZILELMA, HÜRJET, ANKA III, AKINCI ciddi yetenek kazanımları sağlayacak.
Tümüyle yerli imkanlarla üretildi
Muharip uçaklar ve İHA’lar için geliştirilen ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarının ilk uçuşu 15 Şubat 2024’te görev bilgisayarı da millileştirilen F-16 ÖZGÜR Platformu ile gerçekleştirildi. Milli AESA Uçak Burun Radarı, çok yakın zamanda AKINCI ile de uçuşlarına başlayacak. 2024 yılı içinde başka jet uçakları ile diğer milli İHA’lara entegrasyonların yapılmasının ardından uçuşlar gerçekleştirilecek.
F-16 ÖZGÜR projesi kapsamında bilindiği üzere F-16 Blok 30 savaş uçakları, yerli aviyonik ve yazılımlarla modernize ediliyor. Bu işlemler ile mevcut F-16 Blok 30’lar F-16 Blok 70’lerle benzer seviyeye yükseliyor.
ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı özellikleri
- Uzun Menzilli Arama
- Ararken Takip
- Çoklu Hedef Takibi
- Ara Safha Güdüm
- Akın Tespit
- Hava Durumu Tespit
- Hava Muharebesi Manevrası
- Şerit SAR ve Nokta SAR
- Yer Haritalama
- Hareketli Yer Hedefi Tespiti ve Takibi
- Deniz Arama ve ISAR
- Hava-Yer Mesafe Ölçümü
- Doppler Huzme Keskinleştirme
- Otomatik İrtifa Belirleme
- Çok Fonksiyonlu Radar
- Eş Zamanlı Hava-Hava ve Hava-Yer Görevleri
- İşbirlikçi Olmayan Hedef Tanımlama
- Otomatik Hedef Tanıma
- Karıştırmaya Karşı Dayanıklılık
- Elektronik Destek ve Taarruz
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...