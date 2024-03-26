ASELSAN AESA radarı F-16 Özgür ile ilk uçuşunu yaptı

Tam Boyutta Gör Türkiye, savunma sanayisi atılımlarını gelişmiş aviyonik teknolojilerle de destekliyor. Bu bağlamda ASELSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirilen AESA Uçak Burun Radarı, ilk uçuşunu F-16 ÖZGÜR platformuyla kısa bir süre önce gerçekleştirdi. AESA radar ile F-16 ÖZGÜR platformu 4.5 nesil uçaklar seviyesine yükselmiş oldu.

ASELSAN AESA radarı F-16 Özgür ile uçtu

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı, sahip olduğu üstün yeteneklerle muharip uçaklara nesil atlatarak; onları semaların en zeki, çevik ve güçlü savaşçıları haline getiriyor. AESA radarı ile F-16 ÖZGÜR Platformu 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınırken, KAAN ve muharip İHA’lar ilave yetenekler ve düşük görünürlük özellikleriyle 5’inci nesil ve ötesinde platformlar haline gelecek. Bu üst düzey radar teknolojisi için gece gündüz demeden çalışan ASELSAN mühendislerimizi yürekten kutluyorum."

ASELSAN AESA Radarı; eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları ile F-16 Özgür platformu dahil olmak üzere KAAN, KIZILELMA, HÜRJET, ANKA III, AKINCI ciddi yetenek kazanımları sağlayacak.

Tümüyle yerli imkanlarla üretildi

Tam Boyutta Gör AESA Uçak Burun Radarının, ASELSAN’ın Ankara’daki teknoloji üssünde seri üretimine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Çip seviyesinden, son sistem entegrasyonuna kadar yerli imkanlarla üretilen AESA Uçak Burun Radarı, GaN (Galyum Nitrat) çip geliştirme ve üretim teknolojisi ile öne çıkıyor.

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Muharip uçaklar ve İHA’lar için geliştirilen ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarının ilk uçuşu 15 Şubat 2024’te görev bilgisayarı da millileştirilen F-16 ÖZGÜR Platformu ile gerçekleştirildi. Milli AESA Uçak Burun Radarı, çok yakın zamanda AKINCI ile de uçuşlarına başlayacak. 2024 yılı içinde başka jet uçakları ile diğer milli İHA’lara entegrasyonların yapılmasının ardından uçuşlar gerçekleştirilecek.

F-16 ÖZGÜR projesi kapsamında bilindiği üzere F-16 Blok 30 savaş uçakları, yerli aviyonik ve yazılımlarla modernize ediliyor. Bu işlemler ile mevcut F-16 Blok 30’lar F-16 Blok 70’lerle benzer seviyeye yükseliyor.

ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı özellikleri

Tam Boyutta Gör

Uzun Menzilli Arama

Ararken Takip

Çoklu Hedef Takibi

Ara Safha Güdüm

Akın Tespit

Hava Durumu Tespit

Hava Muharebesi Manevrası

Şerit SAR ve Nokta SAR

Yer Haritalama

Hareketli Yer Hedefi Tespiti ve Takibi

Deniz Arama ve ISAR

Hava-Yer Mesafe Ölçümü

Doppler Huzme Keskinleştirme

Otomatik İrtifa Belirleme

Çok Fonksiyonlu Radar

Eş Zamanlı Hava-Hava ve Hava-Yer Görevleri

İşbirlikçi Olmayan Hedef Tanımlama

Otomatik Hedef Tanıma

Karıştırmaya Karşı Dayanıklılık

Elektronik Destek ve Taarruz

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ASELSAN AESA radarı F-16 Özgür ile ilk uçuşunu yaptı