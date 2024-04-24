Yerli uçak gemisinden yeni detaylar: TCG Anadolu’nun büyüğü tasarlanıyor

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bulunan Dizayn Proje Ofisi (DPO), bir süre önce kapılarını basına açtı. Tersane Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin ile DPO Müdürü Doç. Dr. Mühendis Albay Hakan Uçar, burada yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında yeni detaylar paylaştı. Yapılan açıklamalar arasında Türkiye’nin ilk uçak gemisinden yeni detaylar da bulunuyor.

TCG Anadolu’dan daha büyük uçak gemisi tasarlanıyor

Türkiye, denizlerdeki hakimiyetini güçlendirmek için bir süredir kendi uçak gemisi üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda denizlerde Türkiye’nin caydırıcılığını artırması amacıyla "Milli Uçak Gemisi Projesi" yürütülüyor. DPO ise TCG Anadolu'dan daha büyük olacak yerli uçak gemisinin tasarımını yapıyor.

Tam Boyutta Gör İspanya Donanmasına bağlı Juan Carlos I gemisi model alınarak tasarlanan TCG Anadolu'nun yüzde 70'i yerli üretimle inşa edilmişti. Şimdi ise DPO'da tasarlanan yeni milli uçak gemisinde bu oranın artırılması hedefleniyor. Konsept tasarım aşamasında olan gemide, yerli insanlı ve insansız hava araçlarının konuşlandırılması planlanıyor. DPO, bu hedef doğrultusunda Baykar ve TUSAŞ firmaları ile çalışıyor. Bilindiği üzere Baykar, KIZILELMA gibi üstün insansız uçaklara ve Bayraktar gibi SİHA platformlarına sahip. TUSAŞ ise milli muharip uçak KAAN’ı geliştiriyor.

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Aktarılanlara göre fizibilite çalışma yapılan uçak gemisi için DPO bünyesinde 110 kişilik Uçak Gemisi Çalışma Grubu oluşturuldu. Çalışma Grubu, uzmanlık alanlarına göre alt gruplara bölünerek konsept tasarıma başladı. Şimdiye kadar gemiden kalkış-iniş yapabilecek hava araçları ile pist geometrisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Milli Uçak Gemisi özellikleri

Tam Boy: 285 metre

Genişlik: 68 metre

Deplasman: 60.000 ton

Hız: 25 knot

Ana Tahrik Sistemi: COCAG

Uçak Kalkış/İniş Sistemi: STOBAR

TCG İstanbul yolculuğu

Tam Boyutta Gör İstanbul Tersanesi Komutanlığında faaliyet gösteren DPO, 1997'de Türkiye'nin ilk milli deniz harp platformu olan MİLGEM Projesini gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştu. DPO, askeri gemi tasarım inşa standartlarını oluşturan, muharip gemilerin tekne, makine, elektrik ve savaş sistemleri ile sistem entegrasyon tasarımlarını yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzman kurumu olarak çalışıyor.

MİLGEM Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada ve TCG Kınalıada isimli ADA sınıfı korvetlerin tasarım ve entegrasyon faaliyetleri DPO tarafından yapılmıştı. Bu platformlar 2011, 2013, 2018 ve 2019 yıllarında hizmete girmişti. DPO anı zamanda ADA sınıfı korvetlerden daha üstün harekat ve manevra görev fonksiyonlarına sahip olan bir fırkateyn tasarımı hedefiyle "İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi"nin tasarım faaliyetlerini yürütmüştü. İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi olan TCG İstanbul fırkateyni, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edildi. 19 Ocak 2024'te hizmete başlayan, yüzde 80 oranında yerli üretim olarak inşa edilen TCG İstanbul'un tasarımı ise yüzde 100 yerli.

113 metre uzunluktaki ve 14,4 metre genişlikteki TCG İstanbul, yakıt ikmali ihtiyacı duymadan, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'ndan New York'a kadar gidebilecek özelliklere sahip. Roketsan tarafından geliştirilen 120 deniz mili menzile sahip ATMACA güdümlü mermi kullanılan gemide, su üstü hedefleri ile kara hedeflerine atış yapabilen bir adet 76 milimetrelik baştopu ile 2 adet 25 milimetrelik uzaktan komutalı silah sistemi yer alıyor. TCG İstanbul’da Alper seyir ve gezi radarı, Cenk hava arama radarları ile Denizgözü Ahtapot sensörü ve Gökdeniz entegre takip sensörleri bulunuyor. Geminin beyni olarak nitelendirilen Savaş Harekat Merkezi'ndeki tüm cihazların yazılımları ise Havelsan tarafından tamamen yerli olarak yapıldı. TCG İstanbul’un bir ay içerisine donanmaya tam anlamıyla katılması bekleniyor, şimdilik eğitim süreci yürütülüyor.

Tek eksik ana tahrik sistemleri

Tam Boyutta Gör İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin, "Ana muharip unsurlarımız olan hücum botlarımız, karakol gemilerimiz, korvetlerimiz ve fırkateynlerimizin tüm makineleri üretici seviyesinde, yurt dışı bağımlılığımız olmaksızın burada toplanabilmekte, arızaları giderilebilmekte ve tekrar gemilere monte edilebilmektedir." dedi.

TCG İstanbul fırkateyninin eğitimlerinin de devam ettiğini anlatan Yetkin, şöyle devam etti:

"Mavi Vatanımızda görev yapmaya hazırdır. Gelişmiş ve yetkin komuta kontrol sistemleriyle artan sensör ve silahlarıyla çok etkin bir vuruş gücüne sahip olacaktır. Yapımı devam eden gemilerle Deniz Kuvvetlerimizin çok önemli bir yetenek kazanacağını düşünüyorum. Yüzde 80 yerlilik oranı bulunmaktadır. Tek eksik noktamız olan ana tahrik sistemleri, yani makineleri de büyük bir gayretle millileştirme, yerlileştirme yolunda devam ediyoruz. 23 Ocak 2021'de denize indirilen TCG İstanbul fırkateynimiz, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla teslim edilmiştir. Yaklaşık bir ay içerisinde tamamen donanmamıza katılmasını bekliyoruz."

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