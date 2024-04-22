Almanya, Çin için teknoloji casusluğu yapan üç kişiyi tutukladı

Almanya’da üç Çin casusu yakalandı
Alman savcılar Thomas R, Herwig F ve Ina F olarak adlandırılan kişilerin Haziran 2022'den itibaren Düsseldorf'taki bir şirket aracılığıyla Çin istihbaratı için çalıştıklarını söyledi. Ek olarak Thomas R'nin Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışanı için ajanlık yaptığı iddia ediliyor. Bu tutuklamalar Almanya Şansölyesi Olaf Sholz'un Çin'i ziyaretinden sadece bir hafta sonra gerçekleşti. Üç günlük ziyareti sırasında Sholz, savaş zamanı Rus ekonomisine destek, fikri mülkiyet hırsızlığı ve adil pazar erişimi gibi hususlarda Çin’e baskı yapmıştı.
Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann yaptığı açıklamada, "Sanıklar tutuklandıkları sırada, Çin'in deniz savaş gücünü arttırmak için özellikle yararlı olabilecek araştırma projeleri hakkında görüşmeler yapıyorlardı." ifadelerini kullandı. Tutuklanan kişilerin askeri amaçlı bir lazerin Çin'e ihraç edilmesi gibi konularda rol oynadığı belirtiliyor. Ayrıca, donanma gemilerinin performansını arttırmaya yönelik teknoloji de Çinlilerle paylaşılmış olabilir.
Geçtiğimiz günlerde de Rusya adına casusluk yaptıkları şüphesiyle iki Rus-Alman vatandaşı ülkede tutuklanmıştı. Rus ajanların Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı sabote etmeyi planladıklarından şüpheleniliyordu. Çinli casusların yakalanması, Almanya’da önemli yatırımlar yapan ve devasa üretim tesisleri kurmayı planlayan Intel ve TSMC için bir güven unsuru olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)