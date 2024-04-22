Almanya, Çin için teknoloji casusluğu yapan üç kişiyi tutukladı

Tam Boyutta Gör Askeri kullanıma yönelik yenilikçi teknolojileri Çin’e aktardığından şüphelenilen üç kişi Almanya'da tutuklandı. Aktarılanlara göre üç Almanın Çin gizli servisiyle birlikte çalışarak askeri amaçlarla kullanılabilecek ve Çin donanmasını güçlendirebilecek teknolojileri çaldığı iddia edildi. Bu casusluk faaliyetinin Şansölye Olaf Scholz'un Çin'e yaptığı ziyaretten bir hafta sonra gerçekleşmiş olması da dikkat çekici.

Almanya’da üç Çin casusu yakalandı

Alman savcılar Thomas R, Herwig F ve Ina F olarak adlandırılan kişilerin Haziran 2022'den itibaren Düsseldorf'taki bir şirket aracılığıyla Çin istihbaratı için çalıştıklarını söyledi. Ek olarak Thomas R'nin Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışanı için ajanlık yaptığı iddia ediliyor. Bu tutuklamalar Almanya Şansölyesi Olaf Sholz'un Çin'i ziyaretinden sadece bir hafta sonra gerçekleşti. Üç günlük ziyareti sırasında Sholz, savaş zamanı Rus ekonomisine destek, fikri mülkiyet hırsızlığı ve adil pazar erişimi gibi hususlarda Çin’e baskı yapmıştı.

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Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann yaptığı açıklamada, "Sanıklar tutuklandıkları sırada, Çin'in deniz savaş gücünü arttırmak için özellikle yararlı olabilecek araştırma projeleri hakkında görüşmeler yapıyorlardı." ifadelerini kullandı. Tutuklanan kişilerin askeri amaçlı bir lazerin Çin'e ihraç edilmesi gibi konularda rol oynadığı belirtiliyor. Ayrıca, donanma gemilerinin performansını arttırmaya yönelik teknoloji de Çinlilerle paylaşılmış olabilir.

Geçtiğimiz günlerde de Rusya adına casusluk yaptıkları şüphesiyle iki Rus-Alman vatandaşı ülkede tutuklanmıştı. Rus ajanların Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı sabote etmeyi planladıklarından şüpheleniliyordu. Çinli casusların yakalanması, Almanya’da önemli yatırımlar yapan ve devasa üretim tesisleri kurmayı planlayan Intel ve TSMC için bir güven unsuru olabilir.

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Almanya, Çin için teknoloji casusluğu yapan üç kişiyi tutukladı