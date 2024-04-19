Bayraktar AKINCI TİHA’dan 2 adet TEBER Güdüm Kiti ile atış testi

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA yeni mühimmatlar ile atış testi yapmaya devam ediyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen 2 adet TEBER Güdüm Kiti ile atış testi yapıldı. TEBER Güdüm Kiti ile hedefi başarıyla vurdu.

AKINCI TİHA’ya entegre edilen mühimmatlar

Bugüne kadar 17 farklı akıllı mühimmat entegre edildi. Bayraktar AKINCI TİHA’ya entegre edilen akıllı mühimmatlar şunlar:

MAM-C

MAM-T

MAM-L

MAM-L IIR

MAM-T IIR

GÖKÇE

GÖZDE

TEBER-81

TEBER-82

TOLUN

İHA-122

İHA-230

LGK-82

KGK-82

ÇAKIR

Tam Boyutta Gör

TEBER, Genel Maksat Bombaları’nı Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi [KKS] ve aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi hâline getirmektedir. Teber sabit hedeflerin yanı sıra hareketli hedefler karşısında da yüksek hassasiyette vuruş kabiliyeti getirmektedir. Teberin yaklaşma sensörü opsiyonu da mevcuttur.

Yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ-B'nin teslimat tarihi açıklandı 22 sa. önce eklendi

TEBER Güdüm Kiti özellikleri

Uzunluk :

2.1 m (TEBER-81)

2.6 m (TEBER-82)

: 2.1 m (TEBER-81) 2.6 m (TEBER-82) Ağırlık :

~155 kg (TEBER-81)

~270 kg (TEBER-82)

: ~155 kg (TEBER-81) ~270 kg (TEBER-82) Menzil : 2-28 km

: 2-28 km Güdüm Modları :

Sadece Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB)

AÖB+Küresel Konumlama Sistemi (KKS)

AÖB+KKS+Lazer Arayıcı Başlık (LAB)

AÖB+LAB

: Sadece Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB) AÖB+Küresel Konumlama Sistemi (KKS) AÖB+KKS+Lazer Arayıcı Başlık (LAB) AÖB+LAB Arayıcı Başlık : Lazer Arayıcı Başlık (LAB)

: Lazer Arayıcı Başlık (LAB) Yaklaşma Sensörü : 2-15 m

: 2-15 m Doğruluk (CEP) : <3 m

: <3 m Manevra Kabiliyeti : ± 3g

: ± 3g Hareketli Hedef Hızı : < 40 km/sa

: < 40 km/sa Bırakma İrtifası : 6.500 - 40.000 ft

: 6.500 - 40.000 ft Taşıma İrtifası : 0 - 40.000 ft

: 0 - 40.000 ft (Eng) Captive Carry Altitude: 0 - 40,000 ft

Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg

Havada Kalış: 24 saat

Kanat Açıklığı: 20 metre

Yükseklik: 4,1 metre

Uzunluk: 12,2 metre

Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Bayraktar AKINCI TİHA’dan 2 adet TEBER Güdüm Kiti ile atış testi