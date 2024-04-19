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    Bayraktar AKINCI TİHA’dan 2 adet TEBER Güdüm Kiti ile atış testi

    Bayraktar AKINCI TİHA'dan ROKETSAN'ın 2 adet TEBER Güdüm Kiti atış testi tamamlandı. AKINCI TİHA, TEBER ile hedefi başarıyla vurdu.                               
    Bayraktar AKINCI TİHA’dan 2 adet TEBER Güdüm Kiti ile atış testi Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA yeni mühimmatlar ile atış testi yapmaya devam ediyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen 2 adet TEBER Güdüm Kiti ile atış testi yapıldı. TEBER Güdüm Kiti ile hedefi başarıyla vurdu.

    AKINCI TİHA’ya entegre edilen mühimmatlar

    Bugüne kadar 17 farklı akıllı mühimmat entegre edildi. Bayraktar AKINCI TİHA’ya entegre edilen akıllı mühimmatlar şunlar:

    • MAM-C
    • MAM-T
    • MAM-L
    • MAM-L IIR
    • MAM-T IIR
    • GÖKÇE
    • GÖZDE
    • TEBER-81
    • TEBER-82
    • TOLUN
    • İHA-122
    • İHA-230
    • LGK-82
    • KGK-82
    • ÇAKIR

    Bayraktar AKINCI TİHA’dan 2 adet TEBER Güdüm Kiti ile atış testi Tam Boyutta Gör

    TEBER, Genel Maksat Bombaları’nı Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi [KKS] ve aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi hâline getirmektedir. Teber sabit hedeflerin yanı sıra hareketli hedefler karşısında da yüksek hassasiyette vuruş kabiliyeti getirmektedir. Teberin yaklaşma sensörü opsiyonu da mevcuttur.

    TEBER Güdüm Kiti özellikleri

    • Uzunluk:
      2.1 m (TEBER-81)
      2.6 m (TEBER-82)
    • Ağırlık:
      ~155 kg (TEBER-81)
      ~270 kg (TEBER-82)
    • Menzil: 2-28 km
    • Güdüm Modları:
      Sadece Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB)
      AÖB+Küresel Konumlama Sistemi (KKS)
      AÖB+KKS+Lazer Arayıcı Başlık (LAB)
      AÖB+LAB
    • Arayıcı Başlık: Lazer Arayıcı Başlık (LAB)
    • Yaklaşma Sensörü: 2-15 m
    • Doğruluk (CEP): <3 m
    • Manevra Kabiliyeti: ± 3g
    • Hareketli Hedef Hızı: < 40 km/sa
    • Bırakma İrtifası: 6.500 - 40.000 ft
    • Taşıma İrtifası: 0 - 40.000 ft
    • (Eng) Captive Carry Altitude: 0 - 40,000 ft

    Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri

    • Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
    • Havada Kalış: 24 saat
    • Kanat Açıklığı: 20 metre
    • Yükseklik: 4,1 metre
    • Uzunluk: 12,2 metre
    • Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
    • Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
    • Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
    • Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
    • Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
    • İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
    • Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
    • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
    • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
    • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
    • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
    • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
    • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
    • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
    • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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