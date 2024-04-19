Bayraktar AKINCI TİHA’dan 2 adet TEBER Güdüm Kiti ile atış testi

- AKINCI TİHA’ya entegre edilen mühimmatlar
- TEBER Güdüm Kiti özellikleri
- Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri
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AKINCI TİHA’ya entegre edilen mühimmatlar
Bugüne kadar 17 farklı akıllı mühimmat entegre edildi. Bayraktar AKINCI TİHA’ya entegre edilen akıllı mühimmatlar şunlar:
- MAM-C
- MAM-T
- MAM-L
- MAM-L IIR
- MAM-T IIR
- GÖKÇE
- GÖZDE
- TEBER-81
- TEBER-82
- TOLUN
- İHA-122
- İHA-230
- LGK-82
- KGK-82
- ÇAKIR
TEBER, Genel Maksat Bombaları’nı Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi [KKS] ve aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi hâline getirmektedir. Teber sabit hedeflerin yanı sıra hareketli hedefler karşısında da yüksek hassasiyette vuruş kabiliyeti getirmektedir. Teberin yaklaşma sensörü opsiyonu da mevcuttur.
TEBER Güdüm Kiti özellikleri
- Uzunluk:
2.1 m (TEBER-81)
2.6 m (TEBER-82)
- Ağırlık:
~155 kg (TEBER-81)
~270 kg (TEBER-82)
- Menzil: 2-28 km
- Güdüm Modları:
Sadece Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB)
AÖB+Küresel Konumlama Sistemi (KKS)
AÖB+KKS+Lazer Arayıcı Başlık (LAB)
AÖB+LAB
- Arayıcı Başlık: Lazer Arayıcı Başlık (LAB)
- Yaklaşma Sensörü: 2-15 m
- Doğruluk (CEP): <3 m
- Manevra Kabiliyeti: ± 3g
- Hareketli Hedef Hızı: < 40 km/sa
- Bırakma İrtifası: 6.500 - 40.000 ft
- Taşıma İrtifası: 0 - 40.000 ft
- (Eng) Captive Carry Altitude: 0 - 40,000 ft
Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri
- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
- Havada Kalış: 24 saat
- Kanat Açıklığı: 20 metre
- Yükseklik: 4,1 metre
- Uzunluk: 12,2 metre
- Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
- Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
- Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
- Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
- İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
- Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
- Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)