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    Anlık Bildirim

    Yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ-B'nin teslimat tarihi açıklandı

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı için yeni HÜRKUŞ-B tedarik sözleşmesi imzalandı. Önceki sözleşmeyle birlikte toplam 55 adet HÜRKUŞ-B alınacak.                         
    Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), TUSAŞ’ın geliştirdiği yerli askeri eğitim uçağı HÜRKUŞ-B için yeni sipariş verdi. SSB, 40 adet daha HÜRKUŞ-B alacak. İmza töreninde HÜRKUŞ-B’nin teslimat tarihi açıklandı. Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), TUSAŞ’ın geliştirdiği yerli askeri eğitim uçağı HÜRKUŞ-B için yeni sipariş verdi. SSB, 40 adet daha HÜRKUŞ-B alacak. İmza töreninde HÜRKUŞ-B’nin teslimat tarihi açıklandı.

    Toplam 55 adet HÜRKUŞ-B teslim edilecek

    HÜRKUŞ-B’nin seri üretim versiyonu için 2013 yılında 15 adet sipariş için sözleşme imzalanmıştı. Yeni anlaşma kapsamındaki 40 adet ile HÜRKUŞ-B ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığına toplam 55 adet HÜRKUŞ-B teslim edilecek.

    HÜRKUŞ-B ne zaman teslim edilecek?

    HÜRKUŞ-B’nin ilk seri üretim versiyonu Mayıs 2025te Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. İlk anlaşmanın son uçağı olan 15’nci uçak ise Eylül 2025’te teslim edilecek. Yeni anlaşma kapsamındaki son uçak olan 55’nci uçağın Haziran 2027’de teslim edilmesi planlanıyor.

    1600 beygir gücünde

    HÜRKUŞ-B ile intibak, görerek, aletli uçuş, seyrüsefer, gece ve kol uçuşu eğitimleri yapılacak. Gündüz ve gece görev yapacak. Özgün kanat profilli 1600 SHP turboprop motor ile uçuyor. Beş palli alüminyum pervanesi bulunuyor. Ters uçuş kabiliyetine sahip. Kokpiti ergonomik yapıda. Anti-G sistemi ile iklimlendirme sistemine sahip. Yüksek dayanıklı iniş takımı ve Hands-On-Throttle and Stick sistemi barındırıyor. HÜRKUŞ-B HÜRKUŞ-A’dan 100 kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Bu varyant daha stabil ve daha kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı

    HÜRKUŞ-B Özellikleri

    • Maksimum seyir hızı: 310 KCAS (574km/sa)
    • Perdövites Hızı (İniş Konfigürasyonu): 77 KCAS (143 km/sa)
    • Azami Servis İrtifası: 34700 ft (10577 m)
    • Maksimum Tırmanma Hızı (@deniz seviyesi): 4370 ft/dk (22 m/s
    • Maksimum Havada Kalma Süresi (@15.000 ft): 4 sa 15 dk
    • Maksimum Menzil (@15.000 ft): 798 Deniz Mili (1478 km)
    • Kalkış Mesafesi (@deniz seviyesi): 1605 ft (489 m)
    • İniş Mesafesi (@deniz seviyesi): 1945 ft (593 m)
    • G-Limitleri: +7/-3,5g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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