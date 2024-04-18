Yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ-B'nin teslimat tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), TUSAŞ’ın geliştirdiği yerli askeri eğitim uçağı HÜRKUŞ-B için yeni sipariş verdi. SSB, 40 adet daha HÜRKUŞ-B alacak. İmza töreninde HÜRKUŞ-B’nin teslimat tarihi açıklandı.

Toplam 55 adet HÜRKUŞ-B teslim edilecek

HÜRKUŞ-B’nin seri üretim versiyonu için 2013 yılında 15 adet sipariş için sözleşme imzalanmıştı. Yeni anlaşma kapsamındaki 40 adet ile HÜRKUŞ-B ile birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığına toplam 55 adet HÜRKUŞ-B teslim edilecek.

HÜRKUŞ-B ne zaman teslim edilecek?

HÜRKUŞ-B’nin ilk seri üretim versiyonu Mayıs 2025’te Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. İlk anlaşmanın son uçağı olan 15’nci uçak ise Eylül 2025’te teslim edilecek. Yeni anlaşma kapsamındaki son uçak olan 55’nci uçağın Haziran 2027’de teslim edilmesi planlanıyor.

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1600 beygir gücünde

HÜRKUŞ-B ile intibak, görerek, aletli uçuş, seyrüsefer, gece ve kol uçuşu eğitimleri yapılacak. Gündüz ve gece görev yapacak. Özgün kanat profilli 1600 SHP turboprop motor ile uçuyor. Beş palli alüminyum pervanesi bulunuyor. Ters uçuş kabiliyetine sahip. Kokpiti ergonomik yapıda. Anti-G sistemi ile iklimlendirme sistemine sahip. Yüksek dayanıklı iniş takımı ve Hands-On-Throttle and Stick sistemi barındırıyor. HÜRKUŞ-B HÜRKUŞ-A’dan 100 kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Bu varyant daha stabil ve daha kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı

HÜRKUŞ-B Özellikleri

Maksimum seyir hızı : 310 KCAS (574km/sa)

: 310 KCAS (574km/sa) Perdövites Hızı (İniş Konfigürasyonu) : 77 KCAS (143 km/sa)

: 77 KCAS (143 km/sa) Azami Servis İrtifası : 34700 ft (10577 m)

: 34700 ft (10577 m) Maksimum Tırmanma Hızı (@deniz seviyesi) : 4370 ft/dk (22 m/s

: 4370 ft/dk (22 m/s Maksimum Havada Kalma Süresi (@15.000 ft) : 4 sa 15 dk

: 4 sa 15 dk Maksimum Menzil (@15.000 ft): 798 Deniz Mili (1478 km)

798 Deniz Mili (1478 km) Kalkış Mesafesi (@deniz seviyesi) : 1605 ft (489 m)

: 1605 ft (489 m) İniş Mesafesi (@deniz seviyesi): 1945 ft (593 m)

1945 ft (593 m) G-Limitleri: +7/-3,5g

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