Bayraktar TB2, 2023’e hızlı başladı: Kuveyt’e dev satış gerçekleşti

Bayraktar TB2 alan ülke sayısı 28'e ulaştı
Öte yandan Baykar’ın Twitter’dan yaptığı açıklamada Amerika, Avrupa ve Çin'den önemli firmaların geride bırakıldığının altı çizildi: “2019 Temmuz ayında başlayan Kuveyt SİHA projesinde Türkiye'nin milli SİHA'sı BayraktarTB2 ile Amerika, Avrupa ve Çin'den firmaları rekabette geride bıraktık.”
Kuveyt’in SİHA alımı için 2019’da başlattığı ihalenin kazananı olan Bayraktar TB2, sürecin en başında gösterdiği demo uçuşu ile büyük başarı göstermişti. Bayraktar TB2 o dönemde havada 27 saat 3 dakika kalarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.
1.18 milyar dolarlık ihracat
Savunma sanayi şirketi Baykar, İHA geliştirme sürecine esasında 2003 yılında AR-GE yatırımlarıyla başlamıştı. O tarihten beri firmanın gelirlerinin yüzde 75’inin ihracattan elde edildiği bildiriliyor. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Baykar, savunma ve havacılık alanında ihracat lideri oldu. 2022’de ise imzalanan sözleşmelerin ihracat oranı ise yüzde 99,3’e ulaştı. Bildirilenlere göre Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmış durumda. Firmanın 2022 cirosu ise 1,4 milyar dolar düzeyinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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