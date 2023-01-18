Bayraktar TB2, 2023’e hızlı başladı: Kuveyt’e dev satış gerçekleşti

Tam Boyutta Gör Baykar’ın açıklamasına göre Bayraktar TB2 SİHA bir ihracat başarısına daha imza attı. Geçtiğimiz yılı oldukça dolu geçiren Bayraktar TB2’ye olan talep görünen o ki 2023’te de aynı şekilde devam ediyor. Açıklananlara göre yerli SİHA, dev rakiplerini de süreç içerisinde geride bırakmayı başarmış durumda.

Bayraktar TB2 alan ülke sayısı 28'e ulaştı

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından kısa süre önce açıklananlara göre, Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesi imzalanmış durumda. Böylece Bayraktar TB2 SİHA almak isteyen ve sözleşme imzalayan ülke sayısı 28’e yükselmiş oldu. Bayraktar TB2 SİHA alan ülkeler arasında Katar, Ukrayna, Fas, Polonya, Türkmenistan gibi ülkeler bulunuyor.

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Öte yandan Baykar’ın Twitter’dan yaptığı açıklamada Amerika, Avrupa ve Çin'den önemli firmaların geride bırakıldığının altı çizildi: “2019 Temmuz ayında başlayan Kuveyt SİHA projesinde Türkiye'nin milli SİHA'sı BayraktarTB2 ile Amerika, Avrupa ve Çin'den firmaları rekabette geride bıraktık.”

Kuveyt’in SİHA alımı için 2019’da başlattığı ihalenin kazananı olan Bayraktar TB2, sürecin en başında gösterdiği demo uçuşu ile büyük başarı göstermişti. Bayraktar TB2 o dönemde havada 27 saat 3 dakika kalarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.

1.18 milyar dolarlık ihracat

Savunma sanayi şirketi Baykar, İHA geliştirme sürecine esasında 2003 yılında AR-GE yatırımlarıyla başlamıştı. O tarihten beri firmanın gelirlerinin yüzde 75’inin ihracattan elde edildiği bildiriliyor. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Baykar, savunma ve havacılık alanında ihracat lideri oldu. 2022’de ise imzalanan sözleşmelerin ihracat oranı ise yüzde 99,3’e ulaştı. Bildirilenlere göre Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmış durumda. Firmanın 2022 cirosu ise 1,4 milyar dolar düzeyinde.

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