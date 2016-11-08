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İspanya'da veliler "Ödev zararlıdır" diyerek boykot başlattı

Gelişmiş ülkeler arasında çocuklara en fazla ev ödevi verilen ülkelerden birisi olan İspanya’daki aileler, ödevin zararlı olduğunu belirterek grev çağrısı yaptılar. Peki Türkiye’de durum nasıl?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İspanya Okul Aile Birliği İttifakı, ev ödevlerinin çocukların eğitimine ve ailelerin yaşam kalitesine zarar verdiğini belirterek ülke genelinde grev çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yıl yapılan bir araştırmaya göre 11 yaşındaki İspanyol çocukların yüzde 30'u ev ödevlerinin yarattığı stresten dolayı şikayetçi. 15 yaşındaki çocukların da yüzde 65'lik bölümü ödevlerin strese neden olduğunu dile getiriyorlar.
Boykotu başlatan isimlerden Eva Bailen ilkokula giden çocuklara günde yarım saat, daha büyük çocuklara bir saatten fazla ödev verilmemesi gerektiğini savunuyor. Madrid yakınlarında ilkokul öğretmenliği yapan ve greve destek veren Alvaro Casa ise öğrencilerine hiç ödev vermediğini, çocukların zaten okulda yeterince zaman geçirdiğini ve öğretmenin işini iyi yapmasının daha önemli olduğunu ifade ediyor.

Çocuklar iletişim kurmak yerine sürekli ödev yapıyorlar 

Greve destek verenler çocuklara günde iki saatten daha fazla ödev verilmesini ve sürekli yapılan sınavları, ezberci eğitim sisteminin ve İspanya’daki çağdaş düşünce eksikliğinin sonucu olarak görüyorlar.
Lisede felsefe dersi veren Juanma Fabre ödevlerin çok olmasını kabul ediyor ancak bunun öğretmenlerin suçu olmadığını düşünüyor. Özellikle devlet okullarında öğretmenler arasında iletişimi sağlayacak sistemin bulunmamasından yakınan Fabre, öğrencilere aynı gün sekiz ya da dokuz farklı dersten ödev verilebildiğini belirtiyor.
İki çocuğu bulunan Gracia Escalante ise sınıflarda 25 öğrencinin olduğunu ve öğretmenlerin sürekli müfettiş baskısı altında hareket ettiklerine dikkat çekiyor. Bu yüzden İspanya’daki eğitimin ayakta kalmasının çocuklara ev ödevi verilmesiyle mümkün olacağını dile getiriyor. Escalante ayrıca çocukların akrabalarıyla ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak, yemek yapmayı öğrenmek ya da patlayan bir boruyu değiştirmeyi öğrenmek yerine sürekli ev ödevi yaptıklarını söylüyor.

Türkiye, 38 OECD üyesi ülke arasında 35. sırada yer alıyor

İspanya’da 15 yaşındaki çocuklara haftalık ortalama 6,5 saat ev ödevi veriliyor. Finlandiya’da üç saatten az ödev veriliyor ancak 15 yaşındaki öğrenciler okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki başarılarıyla PISA 2012'de (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) ilk on ülke arasında. Çin’in Şangay kenti 13,8 saat ev ödevi ile süre açısından listenin bir numarasında geliyor fakat PISA 2012 başarı sıralamasında birinciler.
Ülkemizde öğrencilere ortalama 4,2 saat ev ödevi veriliyor. Türkiye PISA 2012 testlerinde 65 ülke arasında fen alanında 43. , okuduğunu anlamada 42. ve matematik alanında 44. sırada. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından ülkelerin genel eğitim düzeylerine yönelik gerçekleştirilen "2016 Tek Bakışta Eğitim" araştırmasında ise Türkiye 38 OECD üyesi ülke arasında 35. sırada yer alıyor.
Peki sizin ödev ve eğitim sistemi hakkındaki düşünceleriniz nedir? Hangi düzenlemeler yapılırsa eğitim kalitesi açısından daha verimli olacağını düşünüyorsunuz?

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37895866 Yorum Yaz
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Herşeyden önce değerli editörümüzü yapmış olduğu haberden dolayı tebrik ediyorum. Çok isabetli çok önemli bir seçim yapmış.Ne kadar teşekkür etsem azdır.

Benim bu haberde en çok dikkatimi çeken ve en çok önem verdiğim nokta yani ,En hayati en vurucu nokta
Türkiye PISA 2012 testlerinde 65 ülke arasında Okuduğunu Anlamada 42. sırada

Okuduğunu bile anlayamayan , anlamlandırsa bile hatalı yanlış çıkarımlar sebebiyle anladığını sanan bir toplumda debelenip gidiyoruz.

Okuma - Anlama - Yorumlama. İşte bütün mesele bu. Aslına bakarsan çok basit görünüyor ama biz bu basit işleri bile HALLEDEMEDİK! Hal böyleyken matematik fen gibi işlere bulaşmak bizim haddimize değil. Tüyler ürpertici bir durum.

Mereak ettiğim bir başka konu ise ,

Bu işin baş sorumlusu olan ülkeyi 13 yıdır yöneten iktidar bozuntularının bu zamana kadar neler yaptığı !
Unutmayın bu adamlar bakkal dükkânı yönetmiyor ne yönetiyor peki biliyor musunuz ? Ben DEVLET demeye utanıyorum.

Okuduğunu anlayamayan, anlamakta zorlanan bir toplum. Aslında hiç de kötü bir şey değil ülkeyi yöneten güruh açısından bakarsanız olaya. Tam da istenen bu zaten. İstediğin gibi at koştur ne güzel. Ne anlayan var ne sorgulayan var ne de bu gidişata dur diyen. Hep birlikte kıyamete.....

İstikrar İstikrar İstikrar

Evet bu sihirli sözcük 13 yıldır bizimle.İsteyerek mi kafamıza vura vura mı orası ? Peki ne faydası oldu bu sihirli sözcüğün ?
Keramet sözcükte olsaydı....

Editörümüzden iki ricam olacak .

1-Bu PİSA denen kuruluşun 2003'ten önce yaptığı bir test var mı ? Varsa eğer karşılaştırma açısından önemli aldığımız mesafeyi görmek açısından belirleyici veriler çıkar kanaatimce.

2-Haberde sıralamalar verilmiş ama hangi devletlerin önündeyiz kimleri ama kimleri geride bırakmışız bilmiyoruz.Olmaz. Arkamızda 20 kusur devlet var boru değil. Bu olay çok mühim ve eksik bırakılmış. Buradan bir destan bir zafer öyküsü pekâlâ çıkar. Zaferden zafere koştuğumuz bütün dünyaya ayar verdiğimiz şu günlerde yeni bir zafer yeni bir gurur verici hadise. Bizleri bundan mahrum bırakma değerli editörüm.

Evet ne yazık ki durum bu.Peki bugünlerde bu test yeniden yapılsa sizce sonuç ne olur ?
Herşeyden önce değerli editörümüzü yapmış olduğu haberden dolayı tebrik ediyorum. Çok isabetli çok önemli bir seçim yapmış.Ne kadar teşekkür etsem azdır....
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4 Yanıt Yanıtla +18
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murdocklawless 3 yıl
türkiye'de haftada 100 saat ödev versen yine faydası olmaz. okullar okul değil, öğretmenler öğretmen değil, eğitim sistemi eğitim sistemi değil.
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Tendürek 3 yıl
Ödev külfettir. İnsanı okumaktan soğutur. Sıkmadan öğretmek gerek. Zorla öğretilen şeyler maalesef kalıcı olmuyor.
Şahsi fikrim.
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Stand Alone 3 yıl
Milli Eğitim Bakanı olsam, yapacağım ilk şey ödevleri kaldırmak olurdu. Okulda verilen eğitimin niteliğini arttırsalar ödev diye bir şeye ihtiyaç kalmaz. Ne yazık ki ne sistemimiz doğru ne de öğretmenlerimiz.
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furkant1 3 yıl
Ödevler ve sınavlar yerine projeler olmalı.
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canguler917 3 yıl
haftada 4,2 saat mi?yalan. ben ilkokuldayken günde 3 saat ödev yapardım. bazen servis gelene kadar ödevle debelenip dururdum
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kadirirdem 3 yıl
Bence haklılar...
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Holy-Ghost 3 yıl
Finlandiya eğitim hakkında video izlediyseniz ödevin ve fazla okulun zararlarını biliyorsunuzdur.Öğretmen adayı olarak eğitim sisteminin kesinlikle yanlış olduğu aşikar gereğinden fazla bilgi ve gereğinden fazla baskı var.
Okullar öğrencilerin gelmek için hevelenceği birşeyler yapmak için zevk alacağı yerler olmalı günün yarısını yeni tasa kabul olursa sabahtan akşama zoraki tutulduğu yerler olarak görülüyor, anne okula gitte benim başım rahatlasın dercesine okula çocuk gönderiyor.Son yıllardaki eğitim sisteminde de kullanılan teknikle temel basit düzeyi öğretmen veriyor daha karmaşığını isteyerek öğrencinin birşeyler bulması için çaba sarf etmesini istiyor düşününce güzel peki ya uygulaması? [ben size gerekeni verdim şimdi bu soruyu hadi çözün ders 15 dk geri kalan öğretmen otursun] denetlemesi nasıl olur? nasıl denetlenir ben verdim dedikten sonra öğrenci yapamasa o anlamamış olmaz mı?
Öğretilen bilgi gerçek hayatla pekiştirildikten uygulandıktan sonra kalıcı olur formüller, yok çoğrafya yok yabancı dil bunlar kullanılmadıktan sonra gerçek hayata iliştirilmedikten sonra boş bilgiden başka birşey değildir.Formül ezberlemek önemli değil onu nasıl nerde kullancağını öğretmek meziyettir, bilmem nerenin iklimi, yer şekillerini ezberletmek meziyet değil sonuçlarında senin neyi yapıp yapamyacağını senin şehrin neden aşırı yağmur alır ya da sıcaktır bu neden yetişmez , yabancı dil sadece sınıfın içinde ders saatinde kitapdaki sorulara cevap verilerek yapısı bu demek önemli değil pratik yaptırmadan günlükte kullandırtmadan ya da dilin önemini, ihtiyacını dünyanın artık küreselleşip mesafelerin uzak olmadığını iletişimin önemini göstermeden dil öğretilemez.
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StByErdeM 3 yıl
Olayın 2002 öncesi ve sonrası ile alakası yok arkadaşlar. Zihniyetimizden mi kaynaklanıyor artık neyden kaynaklanıyorsa, adamlardan artık ne kadar geriysek yükselişte olsak bile kapatamıyoruz farkı. Bu hızda gidersek 2024 raporunda belki yakalayabiliriz.

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Hobar 3 yıl
Günümüzdeki eğitim sistemi geçen yüzyıldan kalma. Kötü durumda olan sadece biz değiliz. Diğerleri de bir arayış içindeler. OECD de sonlardayız ama ülkeler arasındaki fark az. Sadece Finlandiya gibi tek tük kaç ülke iyi denebilecek bir eğitim verebiliyor.
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murettep 3 yıl
Verilen ev ödevlerinin niceliği kadar niteliği de önemli bir unsur. İlkokulda, orta okulda saçma sapan, angarya birsürü ödev verildiğini hatırlıyorum. Ödevleri yapmamın bana herhangi bir katkısı olduğuna da inanmıyorum. Fakat, amacına uygun, yapılmasının gerçekten öğrenciye birşeyler katacağı ödevler verilmesini de destekliyorum. Sadece okuldaki aktiviteler, tek başına yeterli değil. Bu durum ilkokulda da böyle, lisans seviyesi ve üstünde de böyle. Burada öğretmenlere düşen en büyük görev, ödevleri ilgi çekici hale getirmek, öğrencileri merak ettikleri konular hakkında araştırma yapmayı seven araştırmacı, öğrenmeyi seven kişiler haline getirmektir. Araştırma yapmak bizim dönemimizde evdeki ansiklopedilere bağlı olduğumuzdan dolayı,daha zor,sıkıcı ve kısıtlıydı. Şimdi herkesin evinde bilgisayar, elinde akıllı telefon varken, sadece google'layıp bilgiye ulaşmak çok daha heyecan verici. Google'dan verileri ayıklayabilmek, çeşitli kaynaklardan karşılaştırma yapmayı da öğrettikten sonra, işlerin kendiliğinden yürüyeceğine inanıyorum.
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silversmith 3 yıl
Geçerli mesleklere yönelmediğiniz sürece, kocaman bir hayal kırıklığına uğranılan ve 15 senenizi heba eden sistem. Hoş, geçerli olupta sevmediğiniz mesleği yapmayı dayatan sözde (!) eğitimci, çevre baskısı ve aileler de cabası. İş bulma süreci... O konulara zaten hiç girmiyorum.
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starcloth 3 yıl
Çocuklar sabahtan akşama kadar okulda vakit geçiriyor bu süre de verilen eğitim yetmiyor mu ki birde ödev veriliyor.Hayat sadece okuldan ibaret değildir çocukların diğer şeylere de vakit ayırması gerekiyor.

Ezbere yönelik değil bilgiye yönelik eğitim verilmeli.Papağan gibi sınavları geçmek için anlamadan mantığını kavramadan ezberle sonra hop uçtu gitti.Böyle bir eğitim almış kişi ülkesine fayda sağlayamaz.

Pink Floyd Another Brick On The Wall parçasında ki gibi duvara sadece bir tuğla eklersiniz.
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serafon 3 yıl starcloth
starcloth

Çocuklar sabahtan akşama kadar okulda vakit geçiriyor bu süre de verilen eğitim yetmiyor mu ki birde ödev veriliyor.Hayat sadece okuldan ibaret değildir çocukların diğer şeylere de vakit ayırması gerekiyor.

Ezbere yönelik değil bilgiye yönelik eğitim verilmeli.Papağan gibi sınavları geçmek için anlamadan mantığını kavramadan ezberle sonra hop uçtu gitti.Böyle bir eğitim almış kişi ülkesine fayda sağlayamaz.

Pink Floyd Another Brick On The Wall parçasında ki gibi duvara sadece bir tuğla eklersiniz.

Ödevsiz öğrenme olmaz bence ödev olayını iyice bozdular ben ona kızıyorum asıl, her ne kadar ben 3-5 seneki önceki durumu bilsem de. Ama okulda kafayı bidon gibi doldurmayacaklar. Pestili çıkarmayacaklar. Ana fikri öğrettikten yolu gösterdikten ve çerçeveyi çizdikten sonra boşlukları doldurma işini öğrenciye ödev olarak vereceksin bana göre.
Daha sonra da yine etkileşimli bir ortamda boş kalan kısımları tamamlayarak öğrenmeyi tamamlayacak, o konuda ilerlemeke isteyenlere de isteğer özel bazı imkanlar tanıyacak en azından yol göstereceksin. Ödevler de mümkün olduğunca uygulama içerecek, zihni çalışmaya ve üretmeye sevkedecek şekilde olacak.
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