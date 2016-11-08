İspanya'da veliler "Ödev zararlıdır" diyerek boykot başlattı

İspanya Okul Aile Birliği İttifakı, ev ödevlerinin çocukların eğitimine ve ailelerin yaşam kalitesine zarar verdiğini belirterek ülke genelinde grev çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yıl yapılan bir araştırmaya göre 11 yaşındaki İspanyol çocukların yüzde 30'u ev ödevlerinin yarattığı stresten dolayı şikayetçi. 15 yaşındaki çocukların da yüzde 65'lik bölümü ödevlerin strese neden olduğunu dile getiriyorlar.

Boykotu başlatan isimlerden Eva Bailen ilkokula giden çocuklara günde yarım saat, daha büyük çocuklara bir saatten fazla ödev verilmemesi gerektiğini savunuyor. Madrid yakınlarında ilkokul öğretmenliği yapan ve greve destek veren Alvaro Casa ise öğrencilerine hiç ödev vermediğini, çocukların zaten okulda yeterince zaman geçirdiğini ve öğretmenin işini iyi yapmasının daha önemli olduğunu ifade ediyor.

Çocuklar iletişim kurmak yerine sürekli ödev yapıyorlar

Greve destek verenler çocuklara günde iki saatten daha fazla ödev verilmesini ve sürekli yapılan sınavları, ezberci eğitim sisteminin ve İspanya’daki çağdaş düşünce eksikliğinin sonucu olarak görüyorlar.

Lisede felsefe dersi veren Juanma Fabre ödevlerin çok olmasını kabul ediyor ancak bunun öğretmenlerin suçu olmadığını düşünüyor. Özellikle devlet okullarında öğretmenler arasında iletişimi sağlayacak sistemin bulunmamasından yakınan Fabre, öğrencilere aynı gün sekiz ya da dokuz farklı dersten ödev verilebildiğini belirtiyor.

İki çocuğu bulunan Gracia Escalante ise sınıflarda 25 öğrencinin olduğunu ve öğretmenlerin sürekli müfettiş baskısı altında hareket ettiklerine dikkat çekiyor. Bu yüzden İspanya’daki eğitimin ayakta kalmasının çocuklara ev ödevi verilmesiyle mümkün olacağını dile getiriyor. Escalante ayrıca çocukların akrabalarıyla ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak, yemek yapmayı öğrenmek ya da patlayan bir boruyu değiştirmeyi öğrenmek yerine sürekli ev ödevi yaptıklarını söylüyor.

Türkiye, 38 OECD üyesi ülke arasında 35. sırada yer alıyor

İspanya’da 15 yaşındaki çocuklara haftalık ortalama 6,5 saat ev ödevi veriliyor. Finlandiya’da üç saatten az ödev veriliyor ancak 15 yaşındaki öğrenciler okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki başarılarıyla PISA 2012'de (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) ilk on ülke arasında. Çin’in Şangay kenti 13,8 saat ev ödevi ile süre açısından listenin bir numarasında geliyor fakat PISA 2012 başarı sıralamasında birinciler.

Ülkemizde öğrencilere ortalama 4,2 saat ev ödevi veriliyor. Türkiye PISA 2012 testlerinde 65 ülke arasında fen alanında 43. , okuduğunu anlamada 42. ve matematik alanında 44. sırada. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından ülkelerin genel eğitim düzeylerine yönelik gerçekleştirilen "2016 Tek Bakışta Eğitim" araştırmasında ise Türkiye öğrencilere ortalamaveriliyor. Türkiye PISA 2012 testlerinde 65 ülke arasında fen alanında, okuduğunu anlamada. ve matematik alanındasırada. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından ülkelerin genel eğitim düzeylerine yönelik gerçekleştirilenaraştırmasında ise Türkiye 38 OECD üyesi ülke arasında 35. sırada yer alıyor.

Peki sizin ödev ve eğitim sistemi hakkındaki düşünceleriniz nedir? Hangi düzenlemeler yapılırsa eğitim kalitesi açısından daha verimli olacağını düşünüyorsunuz?

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37895866