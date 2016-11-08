İspanya'da veliler "Ödev zararlıdır" diyerek boykot başlattı

Haber Editörü
İspanya Okul Aile Birliği İttifakı, ev ödevlerinin çocukların eğitimine ve ailelerin yaşam kalitesine zarar verdiğini belirterek ülke genelinde grev çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yıl yapılan bir araştırmaya göre 11 yaşındaki İspanyol çocukların yüzde 30'u ev ödevlerinin yarattığı stresten dolayı şikayetçi. 15 yaşındaki çocukların da yüzde 65'lik bölümü ödevlerin strese neden olduğunu dile getiriyorlar.
Boykotu başlatan isimlerden Eva Bailen ilkokula giden çocuklara günde yarım saat, daha büyük çocuklara bir saatten fazla ödev verilmemesi gerektiğini savunuyor. Madrid yakınlarında ilkokul öğretmenliği yapan ve greve destek veren Alvaro Casa ise öğrencilerine hiç ödev vermediğini, çocukların zaten okulda yeterince zaman geçirdiğini ve öğretmenin işini iyi yapmasının daha önemli olduğunu ifade ediyor.
Çocuklar iletişim kurmak yerine sürekli ödev yapıyorlar
Greve destek verenler çocuklara günde iki saatten daha fazla ödev verilmesini ve sürekli yapılan sınavları, ezberci eğitim sisteminin ve İspanya’daki çağdaş düşünce eksikliğinin sonucu olarak görüyorlar.
Lisede felsefe dersi veren Juanma Fabre ödevlerin çok olmasını kabul ediyor ancak bunun öğretmenlerin suçu olmadığını düşünüyor. Özellikle devlet okullarında öğretmenler arasında iletişimi sağlayacak sistemin bulunmamasından yakınan Fabre, öğrencilere aynı gün sekiz ya da dokuz farklı dersten ödev verilebildiğini belirtiyor.
İki çocuğu bulunan Gracia Escalante ise sınıflarda 25 öğrencinin olduğunu ve öğretmenlerin sürekli müfettiş baskısı altında hareket ettiklerine dikkat çekiyor. Bu yüzden İspanya’daki eğitimin ayakta kalmasının çocuklara ev ödevi verilmesiyle mümkün olacağını dile getiriyor. Escalante ayrıca çocukların akrabalarıyla ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak, yemek yapmayı öğrenmek ya da patlayan bir boruyu değiştirmeyi öğrenmek yerine sürekli ev ödevi yaptıklarını söylüyor.
Türkiye, 38 OECD üyesi ülke arasında 35. sırada yer alıyor
İspanya’da 15 yaşındaki çocuklara haftalık ortalama 6,5 saat ev ödevi veriliyor. Finlandiya’da üç saatten az ödev veriliyor ancak 15 yaşındaki öğrenciler okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki başarılarıyla PISA 2012'de (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) ilk on ülke arasında. Çin’in Şangay kenti 13,8 saat ev ödevi ile süre açısından listenin bir numarasında geliyor fakat PISA 2012 başarı sıralamasında birinciler.
Ülkemizde öğrencilere ortalama 4,2 saat ev ödevi veriliyor. Türkiye PISA 2012 testlerinde 65 ülke arasında fen alanında 43. , okuduğunu anlamada 42. ve matematik alanında 44. sırada. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından ülkelerin genel eğitim düzeylerine yönelik gerçekleştirilen "2016 Tek Bakışta Eğitim" araştırmasında ise Türkiye 38 OECD üyesi ülke arasında 35. sırada yer alıyor.
Peki sizin ödev ve eğitim sistemi hakkındaki düşünceleriniz nedir? Hangi düzenlemeler yapılırsa eğitim kalitesi açısından daha verimli olacağını düşünüyorsunuz?
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37895866 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim bu haberde en çok dikkatimi çeken ve en çok önem verdiğim nokta yani ,En hayati en vurucu nokta
Türkiye PISA 2012 testlerinde 65 ülke arasında Okuduğunu Anlamada 42. sırada
Okuduğunu bile anlayamayan , anlamlandırsa bile hatalı yanlış çıkarımlar sebebiyle anladığını sanan bir toplumda debelenip gidiyoruz.
Okuma - Anlama - Yorumlama. İşte bütün mesele bu. Aslına bakarsan çok basit görünüyor ama biz bu basit işleri bile HALLEDEMEDİK! Hal böyleyken matematik fen gibi işlere bulaşmak bizim haddimize değil. Tüyler ürpertici bir durum.
Mereak ettiğim bir başka konu ise ,
Bu işin baş sorumlusu olan ülkeyi 13 yıdır yöneten iktidar bozuntularının bu zamana kadar neler yaptığı !
Unutmayın bu adamlar bakkal dükkânı yönetmiyor ne yönetiyor peki biliyor musunuz ? Ben DEVLET demeye utanıyorum.
Okuduğunu anlayamayan, anlamakta zorlanan bir toplum. Aslında hiç de kötü bir şey değil ülkeyi yöneten güruh açısından bakarsanız olaya. Tam da istenen bu zaten. İstediğin gibi at koştur ne güzel. Ne anlayan var ne sorgulayan var ne de bu gidişata dur diyen. Hep birlikte kıyamete.....
İstikrar İstikrar İstikrar
Evet bu sihirli sözcük 13 yıldır bizimle.İsteyerek mi kafamıza vura vura mı orası ? Peki ne faydası oldu bu sihirli sözcüğün ?
Keramet sözcükte olsaydı....
Editörümüzden iki ricam olacak .
1-Bu PİSA denen kuruluşun 2003'ten önce yaptığı bir test var mı ? Varsa eğer karşılaştırma açısından önemli aldığımız mesafeyi görmek açısından belirleyici veriler çıkar kanaatimce.
2-Haberde sıralamalar verilmiş ama hangi devletlerin önündeyiz kimleri ama kimleri geride bırakmışız bilmiyoruz.Olmaz. Arkamızda 20 kusur devlet var boru değil. Bu olay çok mühim ve eksik bırakılmış. Buradan bir destan bir zafer öyküsü pekâlâ çıkar. Zaferden zafere koştuğumuz bütün dünyaya ayar verdiğimiz şu günlerde yeni bir zafer yeni bir gurur verici hadise. Bizleri bundan mahrum bırakma değerli editörüm.
Evet ne yazık ki durum bu.Peki bugünlerde bu test yeniden yapılsa sizce sonuç ne olur ?
Şahsi fikrim.