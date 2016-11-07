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THY daralmaya gidiyor: 22 uçuş iptal edildi, 30 uçak hangara çekildi

Yaşanan terör olayları ve ekonomik küçülme nedeniyle önlemler alan Türk Hava Yolları’nın yaklaşık 30 adet uçağını seferlerden çekerek havalimanlarındaki park alanlarına götürdüğü belirtiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Havacılık dünyasının en önemli isimlerinden Türk Hava Yolları, ülke gündeminde yaşanan terör olayları gibi negatif gelişmelere ve ekonomik yapıdaki daralmaya bağlı taleplerin azalmasıyla birtakım önlemler almak için düğmeye bastı.
Basına yansıyan habere göre THY'nin 12 adet Airbus A330-200 uçağını Antalya’ya, 4 adet Airbus A320 tipi uçağını ise Ankara’ya yönlendirildiği ve burada park pozisyonuna aldığı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre adım adım gerçekleştirilen sefer iptalleri neticesinde havadan indirilen uçakların 30'a ulaşacağı iddia ediliyor. Hava yolu şirketleri kriz dönemlerinde çok fazla ihtiyaç duymadıkları uçaklarını park alanlarına çekerek bu zamanı bakım ve onarım işlemleri için değerlendiriyorlar.
Ancak kriz dönemlerinde ihtiyaç fazlası olan uçaklar, park sahası sorunu olmayan havalimanlarına çekiliyor. Uçakların uçmadığı dönemlerde periyodik bakımlarının yanı sıra, kabin modifikasyonu gibi uzun süren bakım işlemleri yapılıyor.
Diğer taraftan 30 Ekim itibariyle başlayan kış sezonunda taleplerin önemli oranda azalmasıyla birlikte 5 tanesi ülke içi olmak üzere toplam 22 noktaya uçuşlar iptal edilmiş durumda. Maliyetleri önemli oranda düşürmek ve günlük uçuş saati ortalamasını dengelemek isteyen Türk Hava Yolları bu çerçevede Fransa, Cezayir, Suudi Arabistan, Danimarka, Almanya, İran, Hollanda, İtalya, Ürdün, Kırgızistan Ukrayna, Tacikistan ve Nijerya'daki bazı uçuş rotalarının yanı sıra Uşak, Siirt, Tokat, Edremit ve Eskişehir’deki uçuşlarını iptal etti.

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comarsavar 3 yıl en beğenilen
Törgiyenin ehonomisi çoh eyi çoh.
1 Yanıt Yanıtla +99
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redoracle 3 yıl
3. Havalimanı açılınca herkes bizi kıskanacak desenize

Uçak mezarlığı için açılıyor demek ki yeni liman.
2 Yanıt Yanıtla +78
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flegga34 3 yıl C-AyaR
C-AyaR
Tam aranan başlık, hemen damlamışlar. Bu klavye muhaliflerinin iç etmediği bir DH kalmıştı, onu da hallettiler. Burası da iflah olmaz artık.
THY daralmaya giderken DH genişlemesini olağanüstü bir hızda sürdürüyor. Çok yakında tüm gündemi DH'den takip edebileceğiz.

Muhalefet olmak kötü mü ne hazımsızsınız bide buraya da damlamislar çekilmez artık demiş sen git 7 24 a haber bak. Dünya lideri ne yapmış onu takip et ülke krize girdi haberin yok. Tam bi vergi devleti olduk yazıklar olsun
C-AyaRTam aranan başlık, hemen damlamışlar. Bu klavye muhaliflerinin iç etmediği bir DH kalmıştı, onu da hallettiler. Burası da iflah olmaz ar...
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1 Yanıt Yanıtla +58
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kk king 3 yıl


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omertalord 3 yıl
mesut cevik altin kaplamali RTE iphone 7 tanitimi gelmiyor mu?
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ilkerinanç 3 yıl
türk hava yolları küçüldü diye göbek atacak bi kesim oluştu malesef bu ülkede.
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FRAPS_TR 3 yıl ilkerinanç
ilkerinanç
türk hava yolları küçüldü diye göbek atacak bi kesim oluştu malesef bu ülkede.

Bu ülkede Devlet kurumlarında Türkiye cumhuriyeti T.C. yazısı kaldırılınca göbek atan %50 var.Ben türklüğü ayaklar altına aldım diyene oy yağıyor.
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WB 3 yıl
Bosuna tartismayin, yilin ilk 9 aylik gelirleri aciklandi, gecen yilin ayni donemine gore %3 artis kaydetmis, faaliyet karinda zarar oldugu icin tedbir alinmis olabilir..
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StaatSanWalt 3 yıl
Olm saka maka dolar 3.5 oldu lan ulke resmen krizde bizimkiler trump kazandi iyi oldu derdinde cidden ulke olarak kafayi yedigimizi dusunuyorum
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DH Misafiri 3 yıl
THY daralmaya giderken DH genişlemesini olağanüstü bir hızda sürdürüyor. Çok yakında tüm gündemi DH'den takip edebileceğiz.
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DH Misafiri 3 yıl
kış sezonuna geçildiğinde tüm havayolları uçaklarını ekim sonu kasım başı gibi "C check" gibi bakımları yapılmaya başlanır. Bakım uçağın durumuna göre 1-2 hafta sürebilir. sonuçta havayolları aynı anda uçaklarına bakım yaptıramayacağı için sıra ile bakıma alırlar. ordaki 10 adet uçağın bakımları bittiğinde sıra havadaki gelere gelecektir. bakımlar havayollarının büyüküğüne göre şubat sonunda biter ana hangara çekilir. mart sonu nisan başı tekrar uçmaya başlarlar. THY, Lufthansa'dan sonra Avruba'nın en iyi havayoludur. THY'nin küçülmesi gerçekten zor :P
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StaatSanWalt 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
kış sezonuna geçildiğinde tüm havayolları uçaklarını ekim sonu kasım başı gibi "C check" gibi bakımları yapılmaya başlanır. Bakım uçağın durumuna göre 1-2 hafta sürebilir. sonuçta havayolları aynı anda uçaklarına bakım yaptıramayacağı için sıra ile bakıma alırlar. ordaki 10 adet uçağın bakımları bittiğinde sıra havadaki gelere gelecektir. bakımlar havayollarının büyüküğüne göre şubat sonunda biter ana hangara çekilir. mart sonu nisan başı tekrar uçmaya başlarlar. THY, Lufthansa'dan sonra Avruba'nın en iyi havayoludur. THY'nin küçülmesi gerçekten zor :P

22 ucus iptal edildi diyor ucaklar hangara cekildi diyor sen ne diyorsun allah askina bakimi yapilan ucagin haber sitelerinde isi ne hey allahim ya sacmalakta bir numarasiniz.
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DH Misafiri 3 yıl
joven , bir ara karaköy'e git,birçok dükkan kapanmış ,oteller kaçar şekilde devretmeye bakıyor. ben sadece gördüğüm yerleri söylüyorum. ülke sizlerin sayesinde batıyor.ne gözlüğü varsa sizde! alın teriyle kazanılmış baba parası yemek bence haram saray parasını yemekten iyidir
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Parola_18 3 yıl
çok hain var bu memlekette haber gözlüyorlar kusmak için dünya daralmaya gidiyor önlem alınması gayet normal bügün daralır yarın genişler yarın o uçaklar hangardan çıkıp uçuşa başlayınca buraya yazan vatan hainleri sevinecekmi acaba ?
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Overlord7134 3 yıl Parola_18
Parola_18
çok hain var bu memlekette haber gözlüyorlar kusmak için dünya daralmaya gidiyor önlem alınması gayet normal bügün daralır yarın genişler yarın o uçaklar hangardan çıkıp uçuşa başlayınca buraya yazan vatan hainleri sevinecekmi acaba ?

Çocuk gibi ağlar bunlar . Ülke kalkınmasınn batsın derdindeler . Erdoğan gitsin de ülkeye ne olursa olsun diyen zihniyetin tohumları bunlar .
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yokbeolumbe 3 yıl
Karneylen ekmek alıyorduk...
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