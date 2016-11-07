THY daralmaya gidiyor: 22 uçuş iptal edildi, 30 uçak hangara çekildi

Havacılık dünyasının en önemli isimlerinden Türk Hava Yolları, ülke gündeminde yaşanan terör olayları gibi negatif gelişmelere ve ekonomik yapıdaki daralmaya bağlı taleplerin azalmasıyla birtakım önlemler almak için düğmeye bastı.

Basına yansıyan habere göre THY'nin 12 adet Airbus A330-200 uçağını Antalya’ya, 4 adet Airbus A320 tipi uçağını ise Ankara’ya yönlendirildiği ve burada park pozisyonuna aldığı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre adım adım gerçekleştirilen sefer iptalleri neticesinde havadan indirilen uçakların 30'a ulaşacağı iddia ediliyor. Hava yolu şirketleri kriz dönemlerinde çok fazla ihtiyaç duymadıkları uçaklarını park alanlarına çekerek bu zamanı bakım ve onarım işlemleri için değerlendiriyorlar.

Ancak kriz dönemlerinde ihtiyaç fazlası olan uçaklar, park sahası sorunu olmayan havalimanlarına çekiliyor. Uçakların uçmadığı dönemlerde periyodik bakımlarının yanı sıra, kabin modifikasyonu gibi uzun süren bakım işlemleri yapılıyor.

Diğer taraftan 30 Ekim itibariyle başlayan kış sezonunda taleplerin önemli oranda azalmasıyla birlikte 5 tanesi ülke içi olmak üzere toplam 22 noktaya uçuşlar iptal edilmiş durumda. Maliyetleri önemli oranda düşürmek ve günlük uçuş saati ortalamasını dengelemek isteyen Türk Hava Yolları bu çerçevede Fransa, Cezayir, Suudi Arabistan, Danimarka, Almanya, İran, Hollanda, İtalya, Ürdün, Kırgızistan Ukrayna, Tacikistan ve Nijerya'daki bazı uçuş rotalarının yanı sıra Uşak, Siirt, Tokat, Edremit ve Eskişehir’deki uçuşlarını iptal etti.