Okulların açılması ile ChatGPT trafiği yeniden yükseldi: Ödevleri o yapıyor

SimilarWeb web analiz şirketinin sağladığı verilere göre trafik Eylül başı itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Yaza girildiğinde Minecraft'a yönelik ilgi artmış, ChatGPT'ye olan ilgi azalmıştı. Okullar yeniden açılması ile birlikte bu trend tam tersine döndü.
Sohbet robotları için iyiye işaret değil
Trafiğin sadece öğrencilerin okula geri dönmesiyle artıyor olması kötü bir işaret olabilir. Çünkü bu, ChatGPT ve benzeri yapay zeka destekli sohbet robotları için kısıtlı bir kullanım alanının olduğunu gösteriyor. Uzmanların dikkat çektiği nokta da tam olarak bu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.