Okulların açılması ile ChatGPT trafiği yeniden yükseldi: Ödevleri o yapıyor

Tam Boyutta Gör ChatGPT trafiği Haziran ayı itibarıyla gerilemeye başlamıştı. Üç aylık düşüşün ardından sohbet robotunun trafiği yeniden artmaya başladı. Bu durum, okul döneminin başlaması ve öğrencilerin ev ödevlerini yapma ihtiyacının yeniden ortaya çıkmasıyla ilişlilendiriliyor.

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SimilarWeb web analiz şirketinin sağladığı verilere göre trafik Eylül başı itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Yaza girildiğinde Minecraft'a yönelik ilgi artmış, ChatGPT'ye olan ilgi azalmıştı. Okullar yeniden açılması ile birlikte bu trend tam tersine döndü.

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Sohbet robotları için iyiye işaret değil

Trafiğin sadece öğrencilerin okula geri dönmesiyle artıyor olması kötü bir işaret olabilir. Çünkü bu, ChatGPT ve benzeri yapay zeka destekli sohbet robotları için kısıtlı bir kullanım alanının olduğunu gösteriyor. Uzmanların dikkat çektiği nokta da tam olarak bu.

Başka bir ifadeyle, ChatGPT'ye yönelik ilginin büyük bir kısmı sadece öğrencilerin ödev yaptırmak amacıyla kullanılmasından kaynaklanıyorsa, bu durum sohbet robotlarının gelecekte baskın bilgi işlem platformu olmayabileceği anlamına gelebilir.

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Okulların açılması ile ChatGPT trafiği yeniden yükseldi