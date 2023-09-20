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    Anlık Bildirim

    Okulların açılması ile ChatGPT trafiği yeniden yükseldi: Ödevleri o yapıyor

    ChatGPT trafiği üç aylık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.  Okulların açılması ile ödev yapma gereksinimleri yeniden ortaya çıkan öğrenciler sohbet robotuna akın etti.
    Okulların açılması ile ChatGPT trafiği yeniden yükseldi Tam Boyutta Gör
    ChatGPT trafiği Haziran ayı itibarıyla gerilemeye başlamıştı. Üç aylık düşüşün ardından sohbet robotunun trafiği yeniden artmaya başladı. Bu durum, okul döneminin başlaması ve öğrencilerin ev ödevlerini yapma ihtiyacının yeniden ortaya çıkmasıyla ilişlilendiriliyor.

    SimilarWeb web analiz şirketinin sağladığı verilere göre trafik Eylül başı itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Yaza girildiğinde Minecraft'a yönelik ilgi artmış, ChatGPT'ye olan ilgi azalmıştı. Okullar yeniden açılması ile birlikte bu trend tam tersine döndü.

    Okulların açılması ile ChatGPT trafiği yeniden yükseldi Tam Boyutta Gör

    Sohbet robotları için iyiye işaret değil

    Trafiğin sadece öğrencilerin okula geri dönmesiyle artıyor olması kötü bir işaret olabilir. Çünkü bu, ChatGPT ve benzeri yapay zeka destekli sohbet robotları için kısıtlı bir kullanım alanının olduğunu gösteriyor. Uzmanların dikkat çektiği nokta da tam olarak bu.

    Okulların açılması ile ChatGPT trafiği yeniden yükseldi
    Başka bir ifadeyle, ChatGPT'ye yönelik ilginin büyük bir kısmı sadece öğrencilerin ödev yaptırmak amacıyla kullanılmasından kaynaklanıyorsa, bu durum sohbet robotlarının gelecekte baskın bilgi işlem platformu olmayabileceği anlamına gelebilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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