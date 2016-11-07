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Merakla beklenen yeni ÖTV düzenlemesi sızdırıldı mı?

Bir süredir gündemde olan ÖTV düzenlemesine ilişkin ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. Donanım Haber forumlarında paylaşılan bilgiye göre araçlara uygulanacak yeni vergi oranları şu şekilde olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Merakla beklenen yeni ÖTV düzenlemesi sızdırıldı mı?
 
Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce açıklamalarda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, uzun zamandır bahsi geçen otomobillerdeki vergilendirme konusunda yapılacak düzenlemelerin TBMM’de olduğunu duyurmuştu.
Günümüzdeki vergilendirme sisteminin otomobilin motor hacmine göre yapıldığı için üreticilerin pahalı modelleri Türkiye’ye özgü motor hacimleriyle ya da çok düşük motor hacmine sahip versiyonlarla satışa sunduğunu dile getiren Şimşek, bu yüzden yeniÖTV’lerde aracın değerinin de hesaba katılacağını dile getirdi.
Henüz netlik kazanmayan vergi oranlarına dair ilk detaylar Donanım Haber forumlarında paylaşılan bir mesajla gün yüzüne çıktı. Otomobil şirketinde çalışan üst düzey bir yöneticiye gönderildiği söylenen e-posta üzerinden ulaşılan bilgiye göre yeni ÖTV’ler şu şekilde olacak: 
  • Motor hacmi 1.6 lt altında ve fiyatı 55 bin TL’den düşük araçlar için: Yüzde 45 ÖTV
  • Motor hacmi 1.6 lt altında ve fiyatı 55 bin TL’nin üzerindeki araçlar için: Yüzde 74 ÖTV 

  • Motor hacmi 1.6-2.0 lt arasında ve fiyatı 160 bin TL’den düşük araçlar için: Yüzde 90 ÖTV 
  • Motor hacmi 1.6-2.0 lt arasında ve fiyatı 160 bin TL üzerindeki araçlar için: Yüzde 120 ÖTV
     
  • Motor hacmi 2.0 lt üzerinde ve fiyatı 200 bin TL’den düşük araçlar için: Yüzde 145 ÖTV 
  • Motor hacmi 2.0 lt üzerinde ve fiyatı 200 bin TL’nin üzerindeki araçlar için: Yüzde 168 ÖTV 

  • Tüm hafif ticari araçlarda ÖTV oranı yüzde 20 
Forumlarımızda yayınlanan ekran görüntüsünde son tarihin 14 Kasım olduğu dikkatlerden kaçmıyor ancak değiştirilen vergilendirme sistemleri genellikle yeni yıl itibariyle hayata geçirildiği için belirtilen oranların 2017'den itibaren uygulanması kulağa daha mantıklı geliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmayan ve iddia niteliği taşıyan vergi yüzdeleri doğruysa otomobil satın almanın çok daha zorlaşacağı ifade ediliyor.

https://forum.donanimhaber.com/m_121615688/tm.htm Yorum Yaz
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MegaWolt38 3 yıl en beğenilen
Vergi alıyorsun, araba hediye ediyorlar.
3 Yanıt Yanıtla +217
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Lazeran 3 yıl
Vezirler huzura çıkmışlar:
- Padişahım, hazinede para kalmadı. Yeni vergilere ihtiyacımız var, diyerekten.. . Padişah, kavuğunun altından kafasını kaşımış,
- Eeee! Ne vergisi koyalım?, demiş..
- Köprülere adam koyalım, geçenden bir akçe alsınlar! Padişah,
- Tamam, demiş. Aradan bir süre geçtikten sonra sormuş vezirlerine:
- Tepki var mı?
- Hiç bir tepki yok!
- İyi o zaman köprünün diğer tarafına adam koyun, çıkandan da bir akçe alsın! Aradan bir süre geçmiş, Padişah:
- Var mı şikayet?
- Yok! Halkının tepkisizliğine kızan Padişah, gürlemiş:
- Köprülerin ortasına da adam koyun, gelip geçeni becersin! Aradan birkaç gün geçmiş, halktan bir tepkinin olmamasına içerleyen Padişah, çağırmış vezirlerini,
-Halkı dinleyelim hele bir, demiş gitmişler köye, Padişah sormuş:
- Var mı şikayet? Ses yok. Padişah tekrar :
-Var mı şikayet ? Şikayeti olan söylesin! diye gürleyince arkalardan cılız bir ses duyulmuş:
-Padişahım, o köprünün ortasındaki adam var ya!..
- Eeee!, demiş Padişah bir umutla...
- Aksamları çok kalabalık oluyor, sıra uzuyor, eve geç kalıyız, bir adam daha koysanız...
Vezirler huzura çıkmışlar:- Padişahım, hazinede para kalmadı. Yeni vergilere ihtiyacımız var, diyerekten.. . Padişah, kavuğunun altından kafasını kaşımış, ...
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3 Yanıt Yanıtla +142
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BekirTemel 3 yıl
Bir ülke düşünün ki devlet vatandaşa 45 bine
i10
al ve onun için bile bana o aracın neredeyse yarı fiyatı kadar da haraç ver desin, ortalama bir ilin milletvekili kendine a8i reva görürken halka kayda değer araçların harammış gibi muamele yapılması ülkenin durumunu özetliyor ama bu yolu açan ve kabullenen de bu halk olduğu için üzülenin c200 amg...
Bir ülke düşünün ki devlet vatandaşa 45 binei10al ve onun için bile bana o aracın neredeyse yarı fiyatı kadar da haraç ver desin, ortala...
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cruel53 2 yıl
116bin tl ye aldığımız VW CC en dolu paket şuan 160bin tl.
Altın bozdurup araba alınırdı. :D
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ogameci 3 yıl
oran vs hiçbirşey belli değil,
kamupersoneli.net/...
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tiridine 3 yıl
Zaten milletin çoğunun alım gücüne oranla yüksek olan ötv'ye zam yapılmak istenirse ilk önce milletin nabzını ölçerler.Bence bu bilerek sızdırıldı milletin tepkisi ölçmek istendi.Bakan yalanlama benzeri açıklamada bulunmaya çalışsada bakanlar kuruluna yetki verilmesiyle ilk adımı atmış oldular.Gördüğüm kadarıyla zam gelmeden sıfır alalım yada zam gelirse nasıl olacak diye tartışmaya başladığımız an yeşil ışık yakmış düzenlemeyi yani zammı bir nebzede olsa kabullenmiş gözüküyoruz.
Her düzenlemede kendimize nasıl menfaat çıkarırız diye hesap kitap yaparsak daha çok düzenleme gelir.Ben bu zor zamanlarda paranın araçlara bağlanmasını önermem hele borca girip araç almayı hiç akıl işi bulmuyorum.Paranızı daha güzel yerlerde değerlendirin derim kazancınız daha yüksek olacaktır.
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Experimentation 3 yıl
320d 320i kavgası kızışacak
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dodomoco 3 yıl Experimentation
borusan 320d satmak istemiyorki istese simdi her yer 320i degik 320d olurdu mesela 520d de satmak istemiyorlar acik acik
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AliYanık 3 yıl
sanırım netleşti bu iş engelliler.gen.tr/...
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Carsever 3 yıl AliYanık
AliYanık
sanırım netleşti bu iş engelliler.gen.tr/...

%74lük ÖTV diliminde olan araçlar ENGELLİ İNDIRIMI (ötv muafiyeti) kapsamında olmayacak.
Nasıl suan sadece %45 ÖTV dilimindeki araçlar ÖTV muafiyeti kapsamındaysa YENİ ÖTV oranları yasalaastiginda da sadece %45 ötvsi olan araclar ÖTV muafiyetine dahil olacak.
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ogameci 3 yıl AliYanık
AliYanık
sanırım netleşti bu iş engelliler.gen.tr/...

kesin bir bilgi yok
hala tüm yazılar hacim üzerine yapılıyor
milletin aklına hacim öyle işlemişki
senaryoların hepsi hacimle
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Duratorq 3 yıl
Tasarı mecliste kabul edildi.
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JQKER 3 yıl
hadi üyeler kaynaksız konu açıyor da nasıl oluyorda forum haberlerine uyduma bir mail ile haber konusu açılıyor?
ne oldu bu 14 kasım ?
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nazım55 3 yıl JQKER
Bir hafta önce büyük bir oto firmasından bana da mail geldi. ÖTV artmadan aracınızı alın diyorlar.
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kyokushin 3 yıl
1 ocak olacaktir.1 haftaya kadar yasalasmasi olasi
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GAYRI 3 yıl
Tasarı (1/779) bugün TBMM Genel Kurul gündeminde. Tasarı Bakanlar Kurulu'na ÖTV değişikliği ile ilgili yetki veriyor.
tbmm.gov.tr/...
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dt1907 3 yıl GAYRI
GAYRI
Tasarı (1/779) bugün TBMM Genel Kurul gündeminde. Tasarı Bakanlar Kurulu'na ÖTV değişikliği ile ilgili yetki veriyor.
tbmm.gov.tr/...

nezamandan itibaren gecerli olcakmış.
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kilicoglu 3 yıl
Bunu bile savunanlar olmasi ne tuhaf.

Bu adamlara ekonomiden, nasil vergi toplanacagindan falan bahsetsek anlarlar mi acaba
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