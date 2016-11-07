Merakla beklenen yeni ÖTV düzenlemesi sızdırıldı mı?

Haber Editörü
Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce açıklamalarda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, uzun zamandır bahsi geçen otomobillerdeki vergilendirme konusunda yapılacak düzenlemelerin TBMM’de olduğunu duyurmuştu.
Günümüzdeki vergilendirme sisteminin otomobilin motor hacmine göre yapıldığı için üreticilerin pahalı modelleri Türkiye’ye özgü motor hacimleriyle ya da çok düşük motor hacmine sahip versiyonlarla satışa sunduğunu dile getiren Şimşek, bu yüzden yeniÖTV’lerde aracın değerinin de hesaba katılacağını dile getirdi.
Henüz netlik kazanmayan vergi oranlarına dair ilk detaylar Donanım Haber forumlarında paylaşılan bir mesajla gün yüzüne çıktı. Otomobil şirketinde çalışan üst düzey bir yöneticiye gönderildiği söylenen e-posta üzerinden ulaşılan bilgiye göre yeni ÖTV’ler şu şekilde olacak:
- Motor hacmi 1.6 lt altında ve fiyatı 55 bin TL’den düşük araçlar için: Yüzde 45 ÖTV
- Motor hacmi 1.6 lt altında ve fiyatı 55 bin TL’nin üzerindeki araçlar için: Yüzde 74 ÖTV
- Motor hacmi 1.6-2.0 lt arasında ve fiyatı 160 bin TL’den düşük araçlar için: Yüzde 90 ÖTV
- Motor hacmi 1.6-2.0 lt arasında ve fiyatı 160 bin TL üzerindeki araçlar için: Yüzde 120 ÖTV
- Motor hacmi 2.0 lt üzerinde ve fiyatı 200 bin TL’den düşük araçlar için: Yüzde 145 ÖTV
- Motor hacmi 2.0 lt üzerinde ve fiyatı 200 bin TL’nin üzerindeki araçlar için: Yüzde 168 ÖTV
- Tüm hafif ticari araçlarda ÖTV oranı yüzde 20
Forumlarımızda yayınlanan ekran görüntüsünde son tarihin 14 Kasım olduğu dikkatlerden kaçmıyor ancak değiştirilen vergilendirme sistemleri genellikle yeni yıl itibariyle hayata geçirildiği için belirtilen oranların 2017'den itibaren uygulanması kulağa daha mantıklı geliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmayan ve iddia niteliği taşıyan vergi yüzdeleri doğruysa otomobil satın almanın çok daha zorlaşacağı ifade ediliyor.
https://forum.donanimhaber.com/m_121615688/tm.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- Padişahım, hazinede para kalmadı. Yeni vergilere ihtiyacımız var, diyerekten.. . Padişah, kavuğunun altından kafasını kaşımış,
- Eeee! Ne vergisi koyalım?, demiş..
- Köprülere adam koyalım, geçenden bir akçe alsınlar! Padişah,
- Tamam, demiş. Aradan bir süre geçtikten sonra sormuş vezirlerine:
- Tepki var mı?
- Hiç bir tepki yok!
- İyi o zaman köprünün diğer tarafına adam koyun, çıkandan da bir akçe alsın! Aradan bir süre geçmiş, Padişah:
- Var mı şikayet?
- Yok! Halkının tepkisizliğine kızan Padişah, gürlemiş:
- Köprülerin ortasına da adam koyun, gelip geçeni becersin! Aradan birkaç gün geçmiş, halktan bir tepkinin olmamasına içerleyen Padişah, çağırmış vezirlerini,
-Halkı dinleyelim hele bir, demiş gitmişler köye, Padişah sormuş:
- Var mı şikayet? Ses yok. Padişah tekrar :
-Var mı şikayet ? Şikayeti olan söylesin! diye gürleyince arkalardan cılız bir ses duyulmuş:
-Padişahım, o köprünün ortasındaki adam var ya!..
- Eeee!, demiş Padişah bir umutla...
- Aksamları çok kalabalık oluyor, sıra uzuyor, eve geç kalıyız, bir adam daha koysanız...