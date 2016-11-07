Merakla beklenen yeni ÖTV düzenlemesi sızdırıldı mı?

Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce açıklamalarda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, uzun zamandır bahsi geçen otomobillerdeki vergilendirme konusunda yapılacak düzenlemelerin TBMM’de olduğunu duyurmuştu.

Günümüzdeki vergilendirme sisteminin otomobilin motor hacmine göre yapıldığı için üreticilerin pahalı modelleri Türkiye’ye özgü motor hacimleriyle ya da çok düşük motor hacmine sahip versiyonlarla satışa sunduğunu dile getiren Şimşek, bu yüzden yeniÖTV’lerde aracın değerinin de hesaba katılacağını dile getirdi.

Henüz netlik kazanmayan vergi oranlarına dair ilk detaylar Donanım Haber forumlarında paylaşılan bir mesajla gün yüzüne çıktı. Otomobil şirketinde çalışan üst düzey bir yöneticiye gönderildiği söylenen e-posta üzerinden ulaşılan bilgiye göre yeni ÖTV’ler şu şekilde olacak:

Motor hacmi 1.6 lt altında ve fiyatı 55 bin TL’den düşük araçlar için: Yüzde 45 ÖTV

Motor hacmi 1.6 lt altında ve fiyatı 55 bin TL’nin üzerindeki araçlar için: Yüzde 74 ÖTV





Motor hacmi 1.6-2.0 lt arasında ve fiyatı 160 bin TL’den düşük araçlar için: Yüzde 90 ÖTV

Motor hacmi 1.6-2.0 lt arasında ve fiyatı 160 bin TL üzerindeki araçlar için: Yüzde 120 ÖTV



Motor hacmi 2.0 lt üzerinde ve fiyatı 200 bin TL’den düşük araçlar için: Yüzde 145 ÖTV

Motor hacmi 2.0 lt üzerinde ve fiyatı 200 bin TL’nin üzerindeki araçlar için: Yüzde 168 ÖTV





Tüm hafif ticari araçlarda ÖTV oranı yüzde 20 Ayrıca Bkz. "ZenMate: Türkiye’de VPN şirketleri engelleniyor" Forumlarımızda yayınlanan ekran görüntüsünde son tarihin 14 Kasım olduğu dikkatlerden kaçmıyor ancak değiştirilen vergilendirme sistemleri genellikle yeni yıl itibariyle hayata geçirildiği için belirtilen oranların 2017'den itibaren uygulanması kulağa daha mantıklı geliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmayan ve iddia niteliği taşıyan vergi yüzdeleri doğruysa otomobil satın almanın çok daha zorlaşacağı ifade ediliyor. Tam Boyutta Gör

https://forum.donanimhaber.com/m_121615688/tm.htm