İspanyol fizikçi yaladıkça renk değiştiren dondurma icat etti





Tarihi milattan öncesine kadar giden dondurma popülaritesini daima koruyan ve en çok tercih edilen gıdaların başında gelmiştir. Farklı tatlar ve yapılış şekilleri ile karşımıza çıkan dondurma bu kez ilginç bir deneye konu oluyor.





Aslında deney olarak başlasa da İspanyol fizikçi Manuel Linares işi ticarete dökmeye kararlı. Linares özel karışımlar sayesinde yaladıkça rengi değişen bir dondurma türü icat etti ve global şubeleriyle tüm dünyada bu yeni tadı pazarlamayı planlıyor.





Linares henüz patent başvurusu aşamasında olduğu için detaya girmiyor ancak dondurmasını herhangi bir katkı maddesi olmayan ve genetiği ile oynanmamış sadece doğal ekzotik meyvelerden üretiyor. Dondurmanın yaladıkça renk değiştirmesi ise asit ve ısıdaki değişim ile meydana geliyor. Dilinizdeki tükrük salgıları dondurmada bir reaksiyon oluşmasına neden oluyor.





Linares bu dondurmaya Xamaleon adını vermiş. Elbette yaladıkça rengarenk olan bir dondurmadan bahsetmiyoruz. Sadece maviden pembeye ve mora dönüşüyor. Ancak eşi benzeri olmadığı için oldukça da ses getirmiş. Linares renk değişiminin hızlanması için yine doğal yollardan hazırladığı bir sos da kullanıyor. Standart meyveli dondurmalardan aldığınız tadın aynısını yine bu dondurmada bulabiliyorsunuz.





Linares Katalan bölgesinde ilk dondurma dükkanını açmış. Sonrasında Barselona ve Marakeş'te de bir şube açmayı planlıyor. Ayrıca ilerleyen dönemde floresana tuttuğunuzda rengi değişen dondurma üretmeyi de planlıyor.

http://www.geek.com/science/this-ice-cream-changes-color-when-you-lick-it-is-not-radioactive-1600659/