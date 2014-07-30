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İspanyol fizikçi yaladıkça renk değiştiren dondurma icat etti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
651
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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İspanyol fizikçi yaladıkça renk değiştiren dondurma icat etti

Tarihi milattan öncesine kadar giden dondurma popülaritesini daima koruyan ve en çok tercih edilen gıdaların başında gelmiştir. Farklı tatlar ve yapılış şekilleri ile karşımıza çıkan dondurma bu kez ilginç bir deneye konu oluyor.

Aslında deney olarak başlasa da İspanyol fizikçi Manuel Linares işi ticarete dökmeye kararlı. Linares özel karışımlar sayesinde yaladıkça rengi değişen bir dondurma türü icat etti ve global şubeleriyle tüm dünyada bu yeni tadı pazarlamayı planlıyor.

Linares henüz patent başvurusu aşamasında olduğu için detaya girmiyor ancak dondurmasını herhangi bir katkı maddesi olmayan ve genetiği ile oynanmamış sadece doğal ekzotik meyvelerden üretiyor. Dondurmanın yaladıkça renk değiştirmesi ise asit ve ısıdaki değişim ile meydana geliyor. Dilinizdeki tükrük salgıları dondurmada bir reaksiyon oluşmasına neden oluyor. 

Linares bu dondurmaya Xamaleon adını vermiş. Elbette yaladıkça rengarenk olan bir dondurmadan bahsetmiyoruz. Sadece maviden pembeye ve mora dönüşüyor. Ancak eşi benzeri olmadığı için oldukça da ses getirmiş. Linares renk değişiminin hızlanması için yine doğal yollardan hazırladığı bir sos da kullanıyor. Standart meyveli dondurmalardan aldığınız tadın aynısını yine bu dondurmada bulabiliyorsunuz. 

Linares Katalan bölgesinde ilk dondurma dükkanını açmış. Sonrasında Barselona ve Marakeş'te de bir şube açmayı planlıyor. Ayrıca ilerleyen dönemde floresana tuttuğunuzda rengi değişen dondurma üretmeyi de planlıyor.  

http://www.geek.com/science/this-ice-cream-changes-color-when-you-lick-it-is-not-radioactive-1600659/ Yorum Yaz
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blackzeros 5 yıl en beğenilen
sindirim sistemimizden çıkarken ne renk çıkacak acaba onu merak ettim
1 Yanıt Yanıtla +65
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Inque 5 yıl
Yaladıkça bitmeyen versiyonu da bekliyoruz.
Yanıtla +23
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OverClocK1ng 5 yıl
Amannn ne önemli icaaaaaaat.
Olmasa ne yapardık...

"Ancak eşi benzeri olmadığı için oldukça da ses getirmiş."

Off, Dünya şu anda bu dondurmanın söylentileriyle çalkalanıyor.

DonanımHaber'in (DonanımHaber'in değil de Ekrem71'in)

ilk defa ve gerçek anlamda

• Ne teknolojiyle alakası olan
• Ne mobil cihazlarla alakası olan
• Ne Donanımla alakası olan
• Ne de kullanıcılara bir fayda sağlayan
•Siteyle alakası bile olmayan

bir haber yaptığını görüyorum. Artık yapacak haber yok diye ne yapılacağı şaşırıldı her halde...
Amannn ne önemli icaaaaaaat.Olmasa ne yapardık..."Ancak eşi benzeri olmadığı için oldukça da ses getirmiş."Off, Dünya şu anda bu don...
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3 Yanıt Yanıtla +13
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alamutharameynn 5 yıl
Kahramanmaraştan selamlar . Maraş dondurması gibisi olamaz .
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OverClocK1ng 5 yıl
Yalnız , cezalara bakan adminlerinin çalışma hızına hayran kaldım.

Yukarıdaki bana hakaret eden mesajı 1 Ağustos'ta şikayet ettim.
Şu an 7 Ağustos oldu.

Sanırım bu sene içinde bakacaklar... (İnşallah)

forum.donanimhaber.com/...

Aşağıda Mention yaptığım arkadaşlar. Lütfen söyleyin de kim bakıyorsa ilgilensinler.
Ya da iptal edeceklerse etsinler, bileyim. Her gün girip bakıyorum.
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OverClocK1ng 5 yıl
Yalnız , cezalara bakan adminlerinin çalışma hızına hayran kaldım.

Yukarıdaki bana hakaret eden mesajı 1 Ağustos'ta şikayet ettim.
Şu an 7 Ağustos oldu.

Sanırım bu sene içinde bakacaklar... (İnşallah)

forum.donanimhaber.com/...

Aşağıda Mention yaptığım arkadaşlar. Lütfen söyleyin de kim bakıyorsa ilgilensinler.
Ya da iptal edeceklerse etsinler, bileyim. Her gün girip bakıyorum.
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OverClocK1ng 5 yıl
Yalnız , cezalara bakan adminlerinin çalışma hızına hayran kaldım.

Yukarıdaki bana hakaret eden mesajı 1 Ağustos'ta şikayet ettim.
Şu an 7 Ağustos oldu.

Sanırım bu sene içinde bakacaklar... (İnşallah)

forum.donanimhaber.com/...

Aşağıda Mention yaptığım arkadaşlar. Lütfen söyleyin de kim bakıyorsa ilgilensinler.
Ya da iptal edeceklerse etsinler, bileyim. Her gün girip bakıyorum.
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wswswq 5 yıl
ara sıra bu tip haberler sorun olmaz hatta iyi bile olabilir, konuya dönersek, adam milyoner diyebiliriz şimdiden.
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cenkshn 5 yıl
yemesi güzel ama çıkışı nasıl acaba
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lostlast 5 yıl
Ne gereksiz saygısız veled var be surda yazık.
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TiRaNTx 5 yıl
değişik birşey olmuş bazı arkadaşlar haksız yorumlarda bulunmuş...
unutulmamalıdır ki ufakta olsa araştırılıp geliştirilen ve icat edilen herşey geleceğe doğru bir adımdır. bu gün insan oğlu uzaya gidebiliyorsa karmaşık makineler yapabiliyorsa bu geçmişten günümüze katlanara gelen araştırmalar ve icatlar sayesinde olmuştur. küçümsememek gerekir. bugün önemsiz gibi görünebilir. bir işe yaramıyorda denilebilir gelecek neler getirir neleri değiştirir bilinmez..
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IMPEDIMENTA 5 yıl
donanım forumuyla dondurma ne alaka ? boyle adamlar editör oluyor iste Allah akil fikir versin
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SirrealsQ 5 yıl
haber power by ekrem71
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ShadowBeast 5 yıl
sokak ortasında dondurma yalamayı sevenlere güzel haber.. yalar yalar bakar.
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TuffkiLLe 5 yıl
yapılan şeyleri küçümseyen arkadaşları anlamakta güçlük çekiyorum. teknolojiye, günlük hayata yada herhangi bir sektöre ne gibi bir katkı yaptınız da bişeyler için uğraşan insanları küçümsüyorsunuz?
önce dönün kendinize bakın beyler, klavye başında ona buna sallamakla hiçbir şeye katkı sağlayamazsınız. şu an senin günlük hayatta işini kolaylaştıran çoğu ürün bir zamanlar " ay ne büyük icat " denilerek dalga geçilmişti boş beleş bazı kesimler tarafından.
neyse zaman kaybı size uzun uzun yazı yazmak. iyi forumlar.
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daysleeperxp 5 yıl
Fenol ftaleyn denilen maddedir, laboratuarda asit ve baz arasında indikator olarak kullanılır, laksatif etkiye sahiptir, kabızlık ilacı olarak da kullanılır.
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carter 5 yıl
İnsan sağlığına da bir o kadar zararlıdır.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 5 yıl
çiğnedikçe tadı bitmeyen sakız bekliyoruz
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