İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinden Avea'ya ödül





Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen anket çalışmasında ödüle layık görüldü.





İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan ve yılın "EN"lerinin seçildiği ankette Avea en çok oyu alarak; "Yılın Telekomünikasyon Şirketi Ödülü"nün sahibi oldu. Avea, üniversitede düzenlenen "Yılın En'leri Ödül Töreni"nde ödülünü aldı.





İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde bu yıl ilki düzenlenen ve her geleneksel olarak devam ettirilecek "Yılın En'leri Ödül Töreni" kamu ve özel sektörden bir çok ismi bir araya getirdi. Yaklaşık 5000 üniversite öğrencisinin oyları belirlenen Yılın En'leri Ödülleri'ni alanlar arasında Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Doç. Dr. Hüseyin Çelik de vardı.



