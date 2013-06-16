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İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinden Avea'ya ödül

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinden Avea'ya ödül

Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen anket çalışmasında ödüle layık görüldü.

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan ve yılın "EN"lerinin seçildiği ankette Avea en çok oyu alarak; "Yılın Telekomünikasyon Şirketi Ödülü"nün sahibi oldu. Avea, üniversitede düzenlenen "Yılın En'leri Ödül Töreni"nde ödülünü aldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde bu yıl ilki düzenlenen ve her geleneksel olarak devam ettirilecek "Yılın En'leri Ödül Töreni" kamu ve özel sektörden bir çok ismi bir araya getirdi. Yaklaşık 5000 üniversite öğrencisinin oyları belirlenen Yılın En'leri Ödülleri'ni alanlar arasında Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Doç. Dr. Hüseyin  Çelik de vardı. 


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Caferhan 5 yıl
Yıkılan paket,seç,sınırsız net avantajlı,hepsi bir paketleri gibi tarifeleri Avea'dan başkası vermiyor,
Akıllı telefon kullananlar için,internetli çok uygun tarifeleri var,
Avea,son 5 yılda baya geliştirdi kendini,gelişmeye devam ediyor,
Yüksek fatura şikayetlerine bir çözüm bulsa,daha iyi olacak,
Bir de özellikle faturalı tarifeleri çok esnek,birine 20 tl ye verdiği paketi ötekine 40 tl ye verebiliyor,
Fiyatlandırma politikasını iyi ayarlayabilirse daha çok kazanacak,
Üstteki bir arkadaşın dediği gibi,Avea nın verdiği paketleri,Turkcell seneler geçse de kimseye vermez,
Vodafone zaten düşünmüyor bile.
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juske 5 yıl
Black genelde mıllat vekıllerı ve elıt ınsan gruplarına hıtap ettıgı ıcın tanıtımı jet ekıp dıye arabalı ekıp var onlar yapıyor ıstanbul ızmır ve ankarada ve faturaları aylık bellı bı mıktarın ustunde olan kısıler de var platınıum grubuda bı ara 8080 tarıfesı vardı o gruptu ve bayı olan kısılerdı , suan yenı tarıfeler cıktıgı ıcın 8080 tarıfesının pek bı ozellıgı kalmadı
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Zenci Forvet 5 yıl
Bazı yerlerde hiç çekmiyor.
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General. 5 yıl
Avea tarifeleriyle zaten gençlerin operatörü konumunda gençlik kulübü kurmasına gerek yok Türkcell ve Vodafone nin yaptığı gibi şirketlerin nazını çekeceğine kölesi olacağına ucuz tarifeye Dakika SMS ve interneti gençlere sunarak geleceğe yatırım yapıyor ve bana göre en iyisini yapıyor
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yafess_ 5 yıl General.
web101
Avea tarifeleriyle zaten gençlerin operatörü konumunda gençlik kulübü kurmasına gerek yok Türkcell ve Vodafone nin yaptığı gibi şirketlerin nazını çekeceğine kölesi olacağına ucuz tarifeye Dakika SMS ve interneti gençlere sunarak geleceğe yatırım yapıyor ve bana göre en iyisini yapıyor

aynen katılıyorum.
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cerberus82 5 yıl General.
web101
Avea tarifeleriyle zaten gençlerin operatörü konumunda gençlik kulübü kurmasına gerek yok Türkcell ve Vodafone nin yaptığı gibi şirketlerin nazını çekeceğine kölesi olacağına ucuz tarifeye Dakika SMS ve interneti gençlere sunarak geleceğe yatırım yapıyor ve bana göre en iyisini yapıyor

Ama hala abone sayisinda 3. sirada yer aliyor. Bunun nedeninin de ucuz ama duzensiz ve degisken fiyatli tarifeler ve paketler cikarilmasi oldugunu dusunuyorum.
Bence bir abone turkcell veya vodafone'da bazi paketleri ve tarifeleri biraz daha ucuza kullaniyorsa burada en buyuk pay sahibi aveanin dusuk fiyatlaridir.
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TOROS RÜZGARI 5 yıl
buna rağmen avea'nın hala bir gençlik kulübü yok.(gnctrkcll gibi.)
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cerberus82 5 yıl TOROS RÜZGARI
TOROS RÜZGARI
buna rağmen avea'nın hala bir gençlik kulübü yok.(gnctrkcll gibi.)

turkcell platinum veya vodafone red benzeri uygulamalari da yok. Hangi kesimlere nasil hitap edecegi konusunda cok belirsiz. Bu duruma bi cozum bulmasi gerekir.
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