İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinden Avea'ya ödül

Haber Editörü
Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Avea, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından düzenlenen anket çalışmasında ödüle layık görüldü.
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan ve yılın "EN"lerinin seçildiği ankette Avea en çok oyu alarak; "Yılın Telekomünikasyon Şirketi Ödülü"nün sahibi oldu. Avea, üniversitede düzenlenen "Yılın En'leri Ödül Töreni"nde ödülünü aldı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde bu yıl ilki düzenlenen ve her geleneksel olarak devam ettirilecek "Yılın En'leri Ödül Töreni" kamu ve özel sektörden bir çok ismi bir araya getirdi. Yaklaşık 5000 üniversite öğrencisinin oyları belirlenen Yılın En'leri Ödülleri'ni alanlar arasında Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Doç. Dr. Hüseyin Çelik de vardı.
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Akıllı telefon kullananlar için,internetli çok uygun tarifeleri var,
Avea,son 5 yılda baya geliştirdi kendini,gelişmeye devam ediyor,
Yüksek fatura şikayetlerine bir çözüm bulsa,daha iyi olacak,
Bir de özellikle faturalı tarifeleri çok esnek,birine 20 tl ye verdiği paketi ötekine 40 tl ye verebiliyor,
Fiyatlandırma politikasını iyi ayarlayabilirse daha çok kazanacak,
Üstteki bir arkadaşın dediği gibi,Avea nın verdiği paketleri,Turkcell seneler geçse de kimseye vermez,
Vodafone zaten düşünmüyor bile.
aynen katılıyorum.
Ama hala abone sayisinda 3. sirada yer aliyor. Bunun nedeninin de ucuz ama duzensiz ve degisken fiyatli tarifeler ve paketler cikarilmasi oldugunu dusunuyorum.
Bence bir abone turkcell veya vodafone'da bazi paketleri ve tarifeleri biraz daha ucuza kullaniyorsa burada en buyuk pay sahibi aveanin dusuk fiyatlaridir.
turkcell platinum veya vodafone red benzeri uygulamalari da yok. Hangi kesimlere nasil hitap edecegi konusunda cok belirsiz. Bu duruma bi cozum bulmasi gerekir.