İstanbul Havalimanı’na Akınsoft’tan robot danışman desteği

Uzun zamandır insansı robotlar üzerine çalışmalar yürüten yerli üretici Akınsoft’un robotik departmanı Akınrobotics, İstanbul Havalimanı için Mini ADA robotlarını görevlendirdi. Havalimanı yolcularına çeşitli konularda danışmanlık hizmeti veriliyor.

Uçuşunuz hakkında tüm soruları Mini ADA cevaplasın

Yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda göreve başlayan Mini ADA, yolcuların her türlü sorusuna yanıt vermeye hazır. Mini ADA robotu, yol tarif etme, rota gösterme, uçuş listesi ve durum bilgisi sorgulama gibi yeteneklerle donatılmış durumda. Hatta üzerinde bulunan barkod okuyucuya biletinizi okutarak, uçuşunuz hakkında detaylı bilgiye anında ulaşabiliyorsunuz.

Hazırlanan tanıtım videosunda, danışma robotu hizmetinin ülkemiz havalimanlarında ilk defa verileceğine vurgu yapılıyor. İstanbul Havalimanı’nın büyüklüğü düşünüldüğünde, gitmek istenilen yerin Mini ADA tarafından tarif edilmesi yolcular için büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca İngilizce dil desteği sayesinde de turistler için yararlı olacak.

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Mini ADA şimdilik yalnızca İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde test edildi. İki adet olarak yerleştirilen Mini ADA için yolcuların ilk tepkisi olumlu gözüküyor. Robotların Ağustos ayının sonuna doğru aktif olarak yolculara hizmet vermesi bekleniyor. Aşağıdaki tanıtım videosundan Mini ADA’yı ve yeteneklerini inceleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=g7sWI5-8xGc