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İstanbul Havalimanı’na Akınsoft’tan robot danışman desteği

İnsansı robot üretimine odaklanan Akınsoft’un robotik departmanı Akınrobotics, Mini ADA ile İstanbul Havalimanı’nda danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Yolcular her türlü sorularına yanıt bulacak.
5 sa.
1b
7
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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İstanbul Havalimanı’na Akınsoft’tan robot danışman desteği
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Uzun zamandır insansı robotlar üzerine çalışmalar yürüten yerli üretici Akınsoft’un robotik departmanı Akınrobotics, İstanbul Havalimanı için Mini ADA robotlarını görevlendirdi. Havalimanı yolcularına çeşitli konularda danışmanlık hizmeti veriliyor.

Uçuşunuz hakkında tüm soruları Mini ADA cevaplasın

Yeni açılan İstanbul Havalimanı’nda göreve başlayan Mini ADA, yolcuların her türlü sorusuna yanıt vermeye hazır. Mini ADA robotu, yol tarif etme, rota gösterme, uçuş listesi ve durum bilgisi sorgulama gibi yeteneklerle donatılmış durumda. Hatta üzerinde bulunan barkod okuyucuya biletinizi okutarak, uçuşunuz hakkında detaylı bilgiye anında ulaşabiliyorsunuz.

Hazırlanan tanıtım videosunda, danışma robotu hizmetinin ülkemiz havalimanlarında ilk defa verileceğine vurgu yapılıyor. İstanbul Havalimanı’nın büyüklüğü düşünüldüğünde, gitmek istenilen yerin Mini ADA tarafından tarif edilmesi yolcular için büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca İngilizce dil desteği sayesinde de turistler için yararlı olacak.

Ayrıca Bkz. "Kekik yağı ve mısır nişastasından yapılan kapsüller, sivrisineklere geçit vermiyor"

Mini ADA şimdilik yalnızca İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde test edildi. İki adet olarak yerleştirilen Mini ADA için yolcuların ilk tepkisi olumlu gözüküyor. Robotların Ağustos ayının sonuna doğru aktif olarak yolculara hizmet vermesi bekleniyor. Aşağıdaki tanıtım videosundan Mini ADA’yı ve yeteneklerini inceleyebilirsiniz.



https://www.youtube.com/watch?v=g7sWI5-8xGc Yorum Yaz
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Feyzuli 5 sa. en beğenilen
Tamam ama neden cüce? Teknolojimiz karşısında herkes eğilsin diye mi?
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erhan850 5 sa.
bu robobik ses 90ların sonunda bile bu kadar aksamıyordu konuşurken.
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Organismus 3 sa.
Ben robot.
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AqRaMa 3 sa.
ekran daha yüksekte olmalıydı
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kangroo 4 sa.
bu ne be bildiğin tekerlekli turnike. bari bileti okutun diyene kadar bileti verin bir bakayım basit bir hareketle al kendin oku
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ürüng ayıg toyon 4 sa.
Yahu robot deyince ciddi ciddi yapay zekalı bişey sanmıştım.
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unforgiven1127 4 sa.
Bileti neresiyle okuyor oyle
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Steelo 4 sa.
Turistlerin saat sorma ihtiyacını karşılamak amacıyla... Akıncı What time is it?
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erhan850 5 sa.
bu robobik ses 90ların sonunda bile bu kadar aksamıyordu konuşurken.
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Feyzuli 5 sa. en beğenilen
Tamam ama neden cüce? Teknolojimiz karşısında herkes eğilsin diye mi?
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ssbrutality 5 sa.
Desenize Rezil Olacaz Yine Elaleme... Japon ve Usa yolcularının kahkahalarını duyuyor gibiyim..
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