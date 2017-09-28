İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Uber'in sonunu getireceğiz

''Uber'in sonunu getireceğiz''
Uber'in Türkiye'de herhangi bir ofisi ya da şirketi olmadığı için vergi ödemediğini açıklayan Uğur, aynı sebepten ötürü devlet tarafından kesilen 9 milyon TL'lik cezanın da tahsil edilemediğini kaydetti. Müşteriden, şoförden komisyon alan Uber'in, ''hem taksicinin cebinden hem de müşteriden çaldığını'' ifade eden Uğur, ''Uber'in sonunu getireceğiz.'' dedi. Ülke olarak kritik bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde bu paraların neden yurt dışı transferi ile sevkinin yapıldığına dikkat etmemiz gerekiyor.'' diyen Yahya Uğur; Uber'in Türk parasıyla, esnafı ezerek Hollanda'ya para transferi yaptığını dile getirdi.
Uber'a karşı üç yıldır sessiz bir hareket yürüttüklerini söyleyen Uğur, Uber ile ilgili araştırmalar yaptıklarını ve Uber'in dünyadaki reklamını taksicilerle kavga haberleriyle güçlendirdiğini gözlemlediklerini açıkladı. Bu nedenle mücadeleye gizlice devam etme kararı aldıklarını vurgulayan Uğur, süreç esnasında maliye ve İstanbul emniyeti ile iş birliği yaptıklarını ve çeşitli kurumlara başvuruda bulunduklarını kaydetti. Yahya Uğur'un açıklamalarına göre İTEO, Uber için BTK ve Rekabet Kurumu'na; D belgesinin ve Tursab belgesinin iptali içinse Ulaştırma Bakanlığı'na başvurularda bulundu. İTEO son olarak Uber erişiminin engellenmesi için mahkemeye başvurdu.
''İtibar göstermeyin''
Uber'in sonunun yaklaştığını dile getiren Yahya Uğur, müşterilerin ve şoförlerin Uber'e itibar göstermemelerini istiyor. ''Uber’in iyi para kazandırdığı, cezaları kendisinin ödediği gibi reklamlara itibar etmeyin.'' diyen Uğur, ''Uber paralel ihanetin taşımacılık ayağıdır. Korsan taşımacılıkla mücadele yasasında gösterdiğimiz başarıyı bu konuda da göstereceğiz.'' ifadeleriyle kurumun, Uber'e karşı olan mücadelesinde son derece kararlı olduğunu vurguladı.
http://www.hurriyet.com.tr/taksiciler-dunya-devi-ubere-dava-40592207 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cok memnunum 30 dan fazla yolculugum vardir
Uberpool gibi düşük maliyetli taksi hizmetlerine İbb izin vermiyor. Sadece Uber XL var. Onda da Mercedes Vito geliyor ve ticari taksiden daha pahalıya goturuyor.
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