İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Uber'in sonunu getireceğiz

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) ve Uber daha önce pek çok kez karşı karşıya gelmişti. Uber operasyonlarını sonlandırmak için maliye ve emniyet güçleriyle iş birliği yapan İTEO son olarak Uber ile ilgili gerekli belgelerin toplanmasının ardından Uber'e dava açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan İTEO Başkanı Yahya Uğur, ABD merkezli Uber'in araçları tamamen internet üzerinden kayıt altına aldığını ve firmanın kesinlikle yasal olmadığını vurguladı.





''Uber'in sonunu getireceğiz''

Uber'in Türkiye'de herhangi bir ofisi ya da şirketi olmadığı için vergi ödemediğini açıklayan Uğur, aynı sebepten ötürü devlet tarafından kesilen 9 milyon TL'lik cezanın da tahsil edilemediğini kaydetti. Müşteriden, şoförden komisyon alan Uber'in, ''hem taksicinin cebinden hem de müşteriden çaldığını'' ifade eden Uğur, ''Uber'in sonunu getireceğiz.'' dedi. Ülke olarak kritik bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde bu paraların neden yurt dışı transferi ile sevkinin yapıldığına dikkat etmemiz gerekiyor.'' diyen Yahya Uğur; Uber'in Türk parasıyla, esnafı ezerek Hollanda'ya para transferi yaptığını dile getirdi.





Uber'a karşı üç yıldır sessiz bir hareket yürüttüklerini söyleyen Uğur, Uber ile ilgili araştırmalar yaptıklarını ve Uber'in dünyadaki reklamını taksicilerle kavga haberleriyle güçlendirdiğini gözlemlediklerini açıkladı. Bu nedenle mücadeleye gizlice devam etme kararı aldıklarını vurgulayan Uğur, süreç esnasında maliye ve İstanbul emniyeti ile iş birliği yaptıklarını ve çeşitli kurumlara başvuruda bulunduklarını kaydetti. Yahya Uğur'un açıklamalarına göre İTEO, Uber için BTK ve Rekabet Kurumu'na; D belgesinin ve Tursab belgesinin iptali içinse Ulaştırma Bakanlığı'na başvurularda bulundu. İTEO son olarak Uber erişiminin engellenmesi için mahkemeye başvurdu.





''İtibar göstermeyin''

Uber'in sonunun yaklaştığını dile getiren Yahya Uğur, müşterilerin ve şoförlerin Uber'e itibar göstermemelerini istiyor. ''Uber’in iyi para kazandırdığı, cezaları kendisinin ödediği gibi reklamlara itibar etmeyin.'' diyen Uğur, ''Uber paralel ihanetin taşımacılık ayağıdır. Korsan taşımacılıkla mücadele yasasında gösterdiğimiz başarıyı bu konuda da göstereceğiz.'' ifadeleriyle kurumun, Uber'e karşı olan mücadelesinde son derece kararlı olduğunu vurguladı.



