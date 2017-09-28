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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Uber'in sonunu getireceğiz

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, Uber'e dava açtıklarını açıkladı. Uğur, Uber'in yasal olmadığını vurgularken Türkiye'deki faaliyetlerine son vereceklerini vurguladı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: Uber'in sonunu getireceğiz
 
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) ve Uber daha önce pek çok kez karşı karşıya gelmişti. Uber operasyonlarını sonlandırmak için maliye ve emniyet güçleriyle iş birliği yapan İTEO son olarak Uber ile ilgili gerekli belgelerin toplanmasının ardından Uber'e dava açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan İTEO Başkanı Yahya Uğur, ABD merkezli Uber'in araçları tamamen internet üzerinden kayıt altına aldığını ve firmanın kesinlikle yasal olmadığını vurguladı.


''Uber'in sonunu getireceğiz'' 

Uber'in Türkiye'de herhangi bir ofisi ya da şirketi olmadığı için vergi ödemediğini açıklayan Uğur, aynı sebepten ötürü devlet tarafından kesilen 9 milyon TL'lik cezanın da tahsil edilemediğini kaydetti. Müşteriden, şoförden komisyon alan Uber'in, ''hem taksicinin cebinden hem de müşteriden çaldığını'' ifade eden Uğur, ''Uber'in sonunu getireceğiz.'' dedi. Ülke olarak kritik bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde bu paraların neden yurt dışı transferi ile sevkinin yapıldığına dikkat etmemiz gerekiyor.'' diyen Yahya Uğur; Uber'in Türk parasıyla, esnafı ezerek Hollanda'ya para transferi yaptığını dile getirdi.


Uber'a karşı üç yıldır sessiz bir hareket yürüttüklerini söyleyen Uğur, Uber ile ilgili araştırmalar yaptıklarını ve Uber'in dünyadaki reklamını taksicilerle kavga haberleriyle güçlendirdiğini gözlemlediklerini açıkladı. Bu nedenle mücadeleye gizlice devam etme kararı aldıklarını vurgulayan Uğur, süreç esnasında maliye ve İstanbul emniyeti ile iş birliği yaptıklarını ve çeşitli kurumlara başvuruda bulunduklarını kaydetti. Yahya Uğur'un açıklamalarına göre İTEO, Uber için BTK ve Rekabet Kurumu'na; D belgesinin ve Tursab belgesinin iptali içinse Ulaştırma Bakanlığı'na başvurularda bulundu. İTEO son olarak Uber erişiminin engellenmesi için mahkemeye başvurdu.


''İtibar göstermeyin'' 

Uber'in sonunun yaklaştığını dile getiren Yahya Uğur, müşterilerin ve şoförlerin Uber'e itibar göstermemelerini istiyor. ''Uber’in iyi para kazandırdığı, cezaları kendisinin ödediği gibi reklamlara itibar etmeyin.'' diyen Uğur, ''Uber paralel ihanetin taşımacılık ayağıdır. Korsan taşımacılıkla mücadele yasasında gösterdiğimiz başarıyı bu konuda da göstereceğiz.'' ifadeleriyle kurumun, Uber'e karşı olan mücadelesinde son derece kararlı olduğunu vurguladı.



http://www.hurriyet.com.tr/taksiciler-dunya-devi-ubere-dava-40592207 Yorum Yaz
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ceo-tr 1 yıl en beğenilen
Uberi hiç kullanmadım ama bu kadar karşı çıkıyorlarsa kesin vatandaşın lehine bişey var gibi geliyor.
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12 Angry Men 1 yıl
Asıl sizin sonunuzu getirmek lazım.
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bykrm 1 yıl
Bizim yan kafe bizden daha ucuza daha çok ve kaliteli iş yapıyor. Fetöcü olduklarını düşünüyorum.
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interwap 1 yıl
Ne Tesla'sı? Türk firması DMA Toyota araçları fabrikadan petrol aksamsız alıp elektrikli olarak piyasaya sürüyor. Daha ucuza alın bunları kullanın.
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alemburda34 1 yıl
Careem fiyatlari
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Cok memnunum 30 dan fazla yolculugum vardir
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They Killed Kenny 1 yıl
Yakın mesafe gitmem diyen bunlar. Götürmek zorundasın dersen seni gider öyle bir dolandırır ki feleğin şaşar. 4 kişi gidecektik alamayız derler. Ulan müşteri beğenmiyorsun güzergah beğenmiyorsun trafik kuralından zaten haz etmiyorsun ee überi mi beğenecek bu adam. Ya da bu adamın zevkine göre mi ülkeyi düzenleyeceğiz.
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fuujitsu 1 yıl
Birkaç ay öncesine kadar üniversite kaydı için sağlık raporu almam gerekiyordu. Şansıma ki girmemiz gereken tek bölüm psikiyatri doktoru yoktu. O gün de kurul vardı. Kurulda 1 saat içinde başlayacak. Biz de başka bir hastanedeki bir doktora imzalatalım dedik aceleyle bindik bir taksiye. Taksimetre 10 lira küsur bir şey gösteriyordu. Tam geldik adam anında kapattı taksimetreyi babama abi 20 versen yeter dedi. Tabi o an acelemiz olduğundan bir şey de diyemedik. Ama o günden beri nefret ediyorum taksicilerden.
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Tensi 1 yıl
Km'si 3 TL olan taksiler tabii karsi cikar. Aracim yok, yasli valideyi 15 Km otedeki ablaya goturmem gerekiyor. Kadin 50 metre zor yuruyor. Yani toplu tasima ile gitmemiz imkansiz. Taksi acilis dahil 50 TL civarinda yaziyor. Uber 20 TL ye goturuyor. Aradaki fark daglar kadar. Eee, taksi sahibi plakaya milyonlar akitmis. O parayi birilerinden cikarmasi lazim. Elbette UBER'e karsi olur. Bizi si..mesine engeldi sonucta.
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mcrew 1 yıl Tensi
Türkiye de Uber taksi ücretlerinden daha pahalı. Ucuz değil. Eğer bir kampanyadan falan faydalanmadiysaniz.
Uberpool gibi düşük maliyetli taksi hizmetlerine İbb izin vermiyor. Sadece Uber XL var. Onda da Mercedes Vito geliyor ve ticari taksiden daha pahalıya goturuyor.
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10ff 1 yıl
Bir keresinde kaybolmustum cebimde param da vardi ama sora sora eve gitmeyi tercih ettim. Taksiye binsem dolandiracak fazla yazdiracak bi ton para dokeceksin. Allah kimseyi taksicilere muhtac etmesin. Ne otobus ne metro ne taksi... Motosikletimi aldim pasa pasa gidiyorum. Ne gerek var aksiyona
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sleepingawake 1 yıl
Bunun üzerine uber kuruyorum. Bunlar ne derse tersini yapmak gerek. Yoksa aldığımız havadan bile vergi alacaklar.
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1BilimAdamı 1 yıl
İşte buna dinazor olmak, deniyor
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DH Misafiri 1 yıl
Taksiciler toplanıp telefonla UBER çağırıp şoförünü dövüyorlardı. Tam Türkiyeye özgü..
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DH Misafiri 1 yıl
Ya taksiciler adam olacak ya taksi tekeli kalkacak. Tekeli aldım elime istediğim gibi eziyet ederim müşteriye yok. Taksicilerinizi adam esin kimse uber ihtiyacı duymasın.
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