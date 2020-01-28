İstanbul'da elektrikli tekneler kullanılacak

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İstanbul’da çevre kirliliğini azaltmak ve enerji tasarrufu amacıyla elektrikli tekneler kullanılması planlanıyor. Konuyla ilgili çalışmalar başladı.

İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş tarafından yapılan açıklamaya göre elektrikli tekne için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla birlikte çalışmalar yürütülüyor. Elektrikli tekne için kağıt üstünde projelendirme, hatların analizi, fizibilite çalışmaları yapılıyor. Elektrikli tekneler ile hem boğaz daha az kirlenecek hem de yakıt maliyeti ciddi oranda azaltılacak.

Avrupa’da feribot taşımacılığında elektrikliye geçiş hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Norveç, İspanya ve İsveç'te önümüzdeki yıllarda filonun tamamının elektrikli feribottan oluşması planlanıyor. Elektrikli feribotlar ile emisyon yüzde 95 oranında azaltılırken, maliyetleri yüzde 80 oranında azalıyor.

Boğazda 24 saat ulaşım yapılacak

İstanbul’da günün 24 saati adalar arası vapur seferi gerçekleştiriliyor. Yakın zamanda boğaz hatlarında da 24 saat ulaşım yapılması için çalışmalar yapılıyor. Boğazda 24 saat ulaşım için Meclis kararı bekleniyor. İstanbul’da metro ve metrobüsler 24 saat hizmet veriyor. Vapurların da 24 saate çıkması ile birlikte kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak.

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