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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İstanbul'da elektrikli tekneler kullanılacak

    İstanbul'da boğazı daha az kirletmesi ve daha düşük maliyetli olması için elektrikli tekneler kullanılacak. Ayrıca ada seferlerinde olduğu gibi boğaz seferlerinde de 24 saat hizmet verilecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İstanbul'da elektrikli tekneler kullanılacak
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    İstanbul’da çevre kirliliğini azaltmak ve enerji tasarrufu amacıyla elektrikli tekneler kullanılması planlanıyor. Konuyla ilgili çalışmalar başladı.

    İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş tarafından yapılan açıklamaya göre elektrikli tekne için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla birlikte çalışmalar yürütülüyor. Elektrikli tekne için kağıt üstünde projelendirme, hatların analizi, fizibilite çalışmaları yapılıyor. Elektrikli tekneler ile hem boğaz daha az kirlenecek hem de yakıt maliyeti ciddi oranda azaltılacak.

    Avrupa’da feribot taşımacılığında elektrikliye geçiş hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Norveç, İspanya ve İsveç'te önümüzdeki yıllarda filonun tamamının elektrikli feribottan oluşması planlanıyor. Elektrikli feribotlar ile emisyon yüzde 95 oranında azaltılırken, maliyetleri yüzde 80 oranında azalıyor.

    Boğazda 24 saat ulaşım yapılacak

    İstanbul’da günün 24 saati adalar arası vapur seferi gerçekleştiriliyor. Yakın zamanda boğaz hatlarında da 24 saat ulaşım yapılması için çalışmalar yapılıyor. Boğazda 24 saat ulaşım için Meclis kararı bekleniyor. İstanbul’da metro ve metrobüsler 24 saat hizmet veriyor. Vapurların da 24 saate çıkması ile birlikte kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak.



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    001ATB 23 dk.
    Ekrem başkan çalışıyor. Çalışmıyor diyenlere gelsin...
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    İbrahim770 1 sa.
    Yerli mi olacak? Böyle yatırımlar yapılacaksa yerli satın alınmalı bence
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    IceRulez 1 sa.
    geç bile kalındı.
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    sefa1451 2 sa.
    Konforlu tekneler olursa çok güzel olabilir kız arkadaşımızla çay içip güzelce yolculuk edebiliriz hatta çok konforlu olursa tekneden inmeme ihtimalimiz var baştan söylüyorum. 24 saat olayı çok önemli bunun olması gerek.
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