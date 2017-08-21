İstanbul'da Alarm: Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı yapıldı, Beykoz'da hortum çıktı!

İstanbul'da dün yapılan sağanak yağış uyarısı, etkisini göstermeye başladı. İstanbullular güne yağmurla başladı. Meteoroloji'den yapılan hava tahminine göre İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor ancak geçen sefer ki gibi büyük buz parçaları beklenmiyor. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kentte bugün hava sıcaklığının en düşük 22, en yüksek 29 derece yarın ise en düşük 23, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor. Yağışlar etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürecek.

Yapılan tahminlere göre sadece İstanbul'da değil yurdun pek çok bölgesinde yağış bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Beykoz'da Hortum Çıktı

Beykoz ve çevresinde sıra dışı hava koşulları yaşanıyor. Beykozda bir hortum görüntülendi. Kısa süreli korku yaşattı. Gün içerisinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmamız lazım.