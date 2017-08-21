İstanbul'da Alarm: Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı yapıldı, Beykoz'da hortum çıktı!

Kentte bugün hava sıcaklığının en düşük 22, en yüksek 29 derece yarın ise en düşük 23, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor. Yağışlar etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürecek.
Yapılan tahminlere göre sadece İstanbul'da değil yurdun pek çok bölgesinde yağış bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Beykoz'da Hortum Çıktı
Beykoz ve çevresinde sıra dışı hava koşulları yaşanıyor. Beykozda bir hortum görüntülendi. Kısa süreli korku yaşattı. Gün içerisinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmamız lazım.
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Aslında evet, her yeri peşkeş çekip binaların dikilmesini sağlamak ve yetmeyince yangınlarla ormanlardan yeni alan açmak havanın dengesini bozmaya ve sonucun o dolu gibi olmasına sebep oluyor.
Fetö, çıplak dolaşan kadınlar, ahlak polisimiz yok, başımıza taş yağıyor işte.