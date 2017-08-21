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İstanbul'da Alarm: Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı yapıldı, Beykoz'da hortum çıktı!

Meteoroloji tarafından yapılan yağış uyarısı sonucu kuvvetli yağış kendini gösterdi. İstanbul'da ve yurdun pek çok bölgesinde hava sıcaklıkları düştü. Yağışlar Çarşamba'ya kadar devam edecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul'da dün yapılan sağanak yağış uyarısı, etkisini göstermeye başladı. İstanbullular güne yağmurla başladı. Meteoroloji'den yapılan hava tahminine göre İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. Bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor ancak geçen sefer ki gibi büyük buz parçaları beklenmiyor. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kentte bugün hava sıcaklığının en düşük 22, en yüksek 29 derece yarın ise en düşük 23, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor. Yağışlar etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürecek.


Yapılan tahminlere göre sadece İstanbul'da değil yurdun pek çok bölgesinde yağış bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Beykoz'da Hortum Çıktı

Beykoz ve çevresinde sıra dışı hava koşulları yaşanıyor. Beykozda bir hortum görüntülendi. Kısa süreli korku yaşattı. Gün içerisinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmamız lazım.


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St Batuhan 1 yıl Ümstad Kadir Mısırunu
Ümstad Kadir Mısırunu


The SATANİST

istanbulun altyapı olarak ne kadar boktan olduğunun kanıtıdır bu olaylar

Yağmuru da Akparti yağdırdı, hortumu da onlar çıkardı değil mi?












Aslında evet, her yeri peşkeş çekip binaların dikilmesini sağlamak ve yetmeyince yangınlarla ormanlardan yeni alan açmak havanın dengesini bozmaya ve sonucun o dolu gibi olmasına sebep oluyor.
Ümstad Kadir MısırunuThe SATANİSTistanbulun altyapı olarak ne kadar boktan olduğunun kanıtıdır bu olay...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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GreyParrot 1 yıl Hayatın Gerçekleri
Orijinalden alıntı: Hayatın Gerçekleri
Son zamanlarda niye artti bole seyler

Fetö, çıplak dolaşan kadınlar, ahlak polisimiz yok, başımıza taş yağıyor işte.
Orijinalden alıntı: Hayatın GerçekleriSon zamanlarda niye artti bole seylerFetö, çıplak dolaşan kadınlar, ahlak polisimiz yok, başımıza ...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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Exterminio 1 yıl Ümstad Kadir Mısırunu
Yağmurun yağmasına bir şey yapılamaz, ama yağmurdan sonra her yeri sel basıyorsa, kanalizasyon sistemleri taşıp logar kapaklarını havada uçuruyorsa o da mı doğanın suçu? Allah mı gönderiyor sorunlu kanalizasyon sistemlerini? Ya da Allah mı karar veriyor şehre yatırım yapmak yerine yandaş şirketlere para yedirmeye?
Yağmurun yağmasına bir şey yapılamaz, ama yağmurdan sonra her yeri sel basıyorsa, kanalizasyon sistemleri taşıp logar kapaklarını havada uçuruyorsa o da mı doğ...
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xchg 1 yıl
İskeleyi su basar mı ya? Üstelik deniz kabarmadığı halde. Beşiktaş'ta Üsküdar İskelesi'ni su basmıştı. En son girişine kum torbaları koymuşlar, "hazırlık" için.
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hollowman_ 1 yıl
"istanbulun altyapı olarak ne kadar boktan olduğunun kanıtıdır bu olaylar" diye cümle kurmuş, bir sürü de like almış. adam sebep sonuç ilişkisini ters yüz etmiş cümlesiyle resmen. yağmurun yağma sebebinin alt yapının kötülüğüne bağlıyor.
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Hérmés 1 yıl hollowman_
hayır tam tersi
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Brian O Conner 1 yıl hollowman_
hollowman_
"istanbulun altyapı olarak ne kadar boktan olduğunun kanıtıdır bu olaylar" diye cümle kurmuş, bir sürü de like almış. adam sebep sonuç ilişkisini ters yüz etmiş cümlesiyle resmen. yağmurun yağma sebebinin alt yapının kötülüğüne bağlıyor.

Yağmurun yağma sebebi değil, sel ve su taşkınlarının olma sebebidir alt yapı yetersizliği. Anladın mı boşadam ?
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Mesudum 1 yıl
İstanbuldan kesilen her ağaç yerine bilmemnereye bilmemkaç tane ağaç dikince İstanbul'u korumuş olmuyoruz işte, anlayın bunu.
Metrekare fiyatının kırktabir olan bir yere ağaç dikerek göz boyayanların ve gözleri boyananların hakkıdır musibetler.
İsterse ağzı dualı, başı secdeli iktidar olsunlar...
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Ripper Roo 1 yıl
Umarız can ve mal kaybı olmaz.
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Erwin-Rommel 1 yıl
Hava güneşli, ortada tek bir bulut dahi yok. Güya Pazartesi aksamı gökgürültülü sağanak vardı.
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adroid 1 yıl
Bahçe hortumu mu çıkmış vay anasını
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huseyincarnege 1 yıl
istanbulu temsili
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kerim5100 1 yıl
K I S K A N I L I Y O R U Z
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fırat.ç. 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
K I S K A N I L I Y O R U Z

Yanlis konu kardes, ulke ve dunya kahvehane bolumu yan tarafta
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Mars Portakalı 1 yıl
Bir de İzmir'in alt yapısını laf ediyorlar, 15 senedir AKP'nin yönettiği İstanbul'u görüyoruz.
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12 Angry Men 1 yıl
Su hortumu bu mevsimde görülmesi normaldir, geçen yıllarda da olmuıştu özellikle tuzla taraflarında oluyor.
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