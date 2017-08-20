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Güneş enerjisiyle çalışan sulama makineleri Şanlıurfa'da hayata geçiriliyor

GAPTAEM tarafından üretilen, güneş enerjisiyle çalışan sulama makinelerinin kullanımına ay sonunda başlanacak. Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.
1 yıl
3,8b
1
19
Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Güneş enerjisiyle çalışan sulama makineleri Şanlıurfa'da hayata geçiriliyor
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Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) tarafından 5 yıl süren çalışmaları sonucunda üretilen güneş enerjisiyle çalışan sulama makineleri hayata geçiriliyor. “Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi” olarak adlandırılan makineler, ilk olarak Şanlıurfa’da sulama kanalları üzerine inşa edilecek. Bölgede güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksek ve toprakları sık sık sulama ihtiyacı bulunuyor. Bu anlamda doğru bir seçim gibi görünüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yıllık 3 bin saati aşan güneşlenme süresiyle “Türkiye’nin enerji vadisi” olarak nitelendiriyor. Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi ile elde edilen güneş enerjisi, toprakların sulanmasında kullanılacak. Üstelik kanallar üzerine inşa edilecek güneş panelleri sayesinde ihtiyaç fazlası enerji üretimi gerçekleşecek. İhtiyaç fazlası üretilen enerji satılacak.

Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi'nin Öne Çıkan Özellikleri

Makinenin seyyar özellikte olması nedeniyle konumu değiştirilebilecek. Bu sayede yer işgal etme ve randıman eksikliği gibi sorunlar çözülecek. Platformun güneşi 2 düzlemde otomatik takip edebilmesi nedeniyle güneş ışıklarını dik olarak alabilecek ve enerji kaybı olmayacak. Yan destek kolları sayesinde yoğun rüzgâr şartlarında dahi dikey konumda kalabilecek. Makinedeki paneller tek düzlemde olduğu için gölge oluşumu engellenecek. Küresel çapta kullanılabilmesi için hem DC hem de AC akımlarında çalışıyor. Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi’nin bu özellikleri dikkat çekiyor.

Makine üzerindeki paneller sulama için 32 adet 170 W'lık ve hareket için olanlar ise 4 adet 160W'lık monokristal panelden oluşuyor. Depolama için 2 adet 200Ah akü bulunuyor. Sulama ünitesinde 1 adet DC Motor ve değişik derinliklerde çalışmak üzere 6 adet pompa başlığı (0-170 metre dikey derinlik ve 3-70 ton/saat debi aralığında çalışmaktadırlar) mevcut. Makine, gün içerisinde 14 saat kesintisiz çalışabiliyor. Ek aküler eklenerek 24 saat çalışması sağlanabiliyor.

700 Metrelik Kanaldan 500 Dekar Toprağı Sulayacak

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner yaptığı açıklamada, “GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında 700 metrelik bir sulama kanalının üzerini güneş panelleriyle kapatacağız ve 500 dekar alanımızı güneş enerjisiyle sulamış olacağız. Güneş panelleri, suyun buharlaşmasıyla oluşacak kaybı da önleyecek. Suyun serinliği aynı zamanda güneş enerjisinin verimliliğini de artırmış olacak. Bu kanalların temizlenmesini mümkün kılan da bir sistem olacak. Proje sayesinde üzeri kapanacak kanalların ölüm olaylarını da ciddi oranda azaltabilecek bir etken olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Dünyada İlk

Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi'nin sahip olduğu tasarım ve mobil özellikleriyle uluslararası kapsamda bir benzeri bulunmuyor. Bu anlamda dünyada bir ilk.

Makine, güneş pilinin tarımsal alanda kullanımı kolaylaştırıyor ve diğer tarımsal alanlarda kullanılan enerji kaynaklarına alternatif sunuyor. Elektrik şebekesinin olmadığı herhangi bir araziye, örneğin 1 km'den daha uzaktan yeni elektrik hattı çekmektense mobil güneş pili sulama sistemi kurulduğunda kendini ilk yılda amorti ediyor.

Projenin mühendislik çalışmalarının tamamlandığını belirten Çetiner, yaklaşık bir ay sonra sistemin faaliyete geçmesini planladıklarını söylüyor. Ülkemizin fiziki yapısına uygun üretilen ve ulusal anlamda bir ilk olan bu projenin tamamlanmış olması büyük sevinç kaynağı. Üretmeliyiz ve üreteni desteklemeliyiz.

Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi'nin görsellerine galeriden ulaşabilirsiniz.

Anadolu Ajansı Yorum Yaz
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hidrojennn 1 yıl en beğenilen
bedava elektrik varken oranın halkı buna para vermez.
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hidrojennn 1 yıl join
Orijinalden alıntı: join

Şu elektrik bedavaydı gibisinden zırvalamalar sıktı artık. Çoluk çocuk sarmış her tarafı, bi taraflarından element uydurup duruyorlar. İnsan olun önce haberdeki ürüne yorum yapın, eskiden DH yorumlarını okumak iyi geliyordu ama artık garip tipler sarmış resmen...

Ayrıca Güneş enerjisi ile çalışan sulama makinesi gerçekten çok mantıklı bir tasarım olmuş. Öyle güneş olduğu zaman sulasa bile yeterlidir. (Sanırım gece sulanması daha verimli diye biliyorum) Oralardan sadece araba ile geçtim gözün alabileceği kadar büyük düzlükler ve sınırsız güneş var ama su yok :). Bu şekilde bir çözüm üretilmesi ayrıca daha modern teknikler kullanılır ise oralardan bir kaç ülkeye yetecek kadar ürün çıkartılır.

çoluk çocuk sarmış dediğin kişi 43 yaşında. zırvalık dediğin kaçak kullanım oranları sıralaması da MARDİN %72.66, ŞIRNAK % 70.87, BATMAN % 66.54, DİYARBAKIR %65.44, HAKKARİ %64.36, URFA %50.75, VAN %57.19, AĞRI %55.50, MUŞ 53.01. bir mardin %72 kaçak kullanımla bursa'nın 3 katı elektrik kullanıyorsa bunu dile getirenlere zırvalıyor diyen zırvalıyordur. hele bu beleş kullanımlar bize kaçak kayıp bedeli diye %38 oranında faturalarımıza ekleniyorsa bu daha büyük bir zırvalıktır. listede bir bursa, bir manisa, bir mersin, bir konya, bir edirne, bir muğla, bir trabzon yok. gücüne gitti sanırım. sen gocunsanda gerçek bu. haberde urfa denilince millet gerçekleri söylemiş. bak sizin vanda kaçak kullanım oranı %57,19 elektriğin nasıl kaçak kullanıldığı bizzat görüyorsundur.
Orijinalden alıntı: joinŞu elektrik bedavaydı gibisinden zırvalamalar sıktı artık. Çoluk çocuk sarmış her tarafı, bi taraflarından element uydurup...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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profecco 1 yıl
Elenktrünk zaten bedavaydı yov :)
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Leipold 1 yıl
Gunes enerjisi panelleri 1 haftaya ya calinir ya tahrip edilir.
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Bluflame 1 yıl
- bu adamlar devlet arazisini gasp edip tarım yapıyorlar, =toprak bedava
- devletin sulama kanalından su çekiyorlar, =su bedava
- kablo - trafo çekip elektriği çalıyorlar, =elektrik bedava
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hanahmet 1 yıl
o-hoo
Biz bunu Konya'da çok daha önceden yaptık.
endustriyel.com/...
dikkat ettiyseniz artık Türkiye kendi içinde yarış yapıyor. Dünyanın ilki Urfa, hayır Konya gibi. Yarın İstanbul'dan da bir firma çıkar, "aslında biz daha önce yaptık" der.
Gördüğünüz gibi Türkiye artık kendisiyle yarışıyor.
"Yok efendim parçasını sökerler, çalarlar" diyenler için. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Biz bunu ondan fazla kişiye sattık, daha çalındığına dair haber almadık.
Bu arada "Ne gerek var, nasıl olsa bedava elektrik kullanıyorlar" diyenlere bir sorum olacak? Tarlanın ortasında elektrik hattını nereden bulacaklar?
1 Yanıt Yanıtla
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hidrojennn 1 yıl hanahmet
hanahmet

o-hoo

Biz bunu Konya'da çok daha önceden yaptık.

endustriyel.com/...

dikkat ettiyseniz artık Türkiye kendi içinde yarış yapıyor. Dünyanın ilki Urfa, hayır Konya gibi. Yarın İstanbul'dan da bir firma çıkar, "aslında biz daha önce yaptık" der.

Gördüğünüz gibi Türkiye artık kendisiyle yarışıyor.

"Yok efendim parçasını sökerler, çalarlar" diyenler için. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Biz bunu ondan fazla kişiye sattık, daha çalındığına dair haber almadık.


Bu arada "Ne gerek var, nasıl olsa bedava elektrik kullanıyorlar" diyenlere bir sorum olacak? Tarlanın ortasında elektrik hattını nereden bulacaklar?


bu şekilde urfa'da buluyorlar tarlada bedava elektrik.

Şanlıurfa'da bir vatandaş, akıllara durgunluk veren bir yöntem kullanarak tarlasını sulamak için kaçak elektrikle seyyar bir trafo kurdu.
turkiyegazetesi.com.tr/...
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axaxa 1 yıl
Kaçak elektrik , su kullanan ve kaçakçılık yapan kim varsa haram zıkkım olsun ! Bu milletin sırtında yükten başka bir şey değilsiniz !
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join 1 yıl
Şu elektrik bedavaydı gibisinden zırvalamalar sıktı artık. Çoluk çocuk sarmış her tarafı, bi taraflarından element uydurup duruyorlar. İnsan olun önce haberdeki ürüne yorum yapın, eskiden DH yorumlarını okumak iyi geliyordu ama artık garip tipler sarmış resmen...
Ayrıca Güneş enerjisi ile çalışan sulama makinesi gerçekten çok mantıklı bir tasarım olmuş. Öyle güneş olduğu zaman sulasa bile yeterlidir. (Sanırım gece sulanması daha verimli diye biliyorum) Oralardan sadece araba ile geçtim gözün alabileceği kadar büyük düzlükler ve sınırsız güneş var ama su yok :). Bu şekilde bir çözüm üretilmesi ayrıca daha modern teknikler kullanılır ise oralardan bir kaç ülkeye yetecek kadar ürün çıkartılır.
1 Yanıt Yanıtla +2
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hidrojennn 1 yıl join
Orijinalden alıntı: join

Şu elektrik bedavaydı gibisinden zırvalamalar sıktı artık. Çoluk çocuk sarmış her tarafı, bi taraflarından element uydurup duruyorlar. İnsan olun önce haberdeki ürüne yorum yapın, eskiden DH yorumlarını okumak iyi geliyordu ama artık garip tipler sarmış resmen...

Ayrıca Güneş enerjisi ile çalışan sulama makinesi gerçekten çok mantıklı bir tasarım olmuş. Öyle güneş olduğu zaman sulasa bile yeterlidir. (Sanırım gece sulanması daha verimli diye biliyorum) Oralardan sadece araba ile geçtim gözün alabileceği kadar büyük düzlükler ve sınırsız güneş var ama su yok :). Bu şekilde bir çözüm üretilmesi ayrıca daha modern teknikler kullanılır ise oralardan bir kaç ülkeye yetecek kadar ürün çıkartılır.

çoluk çocuk sarmış dediğin kişi 43 yaşında. zırvalık dediğin kaçak kullanım oranları sıralaması da MARDİN %72.66, ŞIRNAK % 70.87, BATMAN % 66.54, DİYARBAKIR %65.44, HAKKARİ %64.36, URFA %50.75, VAN %57.19, AĞRI %55.50, MUŞ 53.01. bir mardin %72 kaçak kullanımla bursa'nın 3 katı elektrik kullanıyorsa bunu dile getirenlere zırvalıyor diyen zırvalıyordur. hele bu beleş kullanımlar bize kaçak kayıp bedeli diye %38 oranında faturalarımıza ekleniyorsa bu daha büyük bir zırvalıktır. listede bir bursa, bir manisa, bir mersin, bir konya, bir edirne, bir muğla, bir trabzon yok. gücüne gitti sanırım. sen gocunsanda gerçek bu. haberde urfa denilince millet gerçekleri söylemiş. bak sizin vanda kaçak kullanım oranı %57,19 elektriğin nasıl kaçak kullanıldığı bizzat görüyorsundur.
1 Yanıt Yanıtla +15
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huseyincarnege 1 yıl
bu iyi haber bütün dünya rüzgar ve güneş enerjisine yönelirken biz nükleer santral
açıyoz :S
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s_mail 1 yıl
"ne gerek var bedava elektrik varken"
:D
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deoks 1 yıl
Ne gerek var bunlara, Elektrik direğine bir kanca attılar mı al sana bedavadan elektrik. Nasıl olsa parasını da biz ödüyoruz.
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kadirirdem 1 yıl
Ne güzel hızla yayılması ümidiyle...
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hidrojennn 1 yıl en beğenilen
bedava elektrik varken oranın halkı buna para vermez.
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