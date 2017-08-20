Güneş enerjisiyle çalışan sulama makineleri Şanlıurfa'da hayata geçiriliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yıllık 3 bin saati aşan güneşlenme süresiyle “Türkiye’nin enerji vadisi” olarak nitelendiriyor. Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi ile elde edilen güneş enerjisi, toprakların sulanmasında kullanılacak. Üstelik kanallar üzerine inşa edilecek güneş panelleri sayesinde ihtiyaç fazlası enerji üretimi gerçekleşecek. İhtiyaç fazlası üretilen enerji satılacak.
Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi'nin Öne Çıkan Özellikleri
Makinenin seyyar özellikte olması nedeniyle konumu değiştirilebilecek. Bu sayede yer işgal etme ve randıman eksikliği gibi sorunlar çözülecek. Platformun güneşi 2 düzlemde otomatik takip edebilmesi nedeniyle güneş ışıklarını dik olarak alabilecek ve enerji kaybı olmayacak. Yan destek kolları sayesinde yoğun rüzgâr şartlarında dahi dikey konumda kalabilecek. Makinedeki paneller tek düzlemde olduğu için gölge oluşumu engellenecek. Küresel çapta kullanılabilmesi için hem DC hem de AC akımlarında çalışıyor. Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi’nin bu özellikleri dikkat çekiyor.
Makine üzerindeki paneller sulama için 32 adet 170 W'lık ve hareket için olanlar ise 4 adet 160W'lık monokristal panelden oluşuyor. Depolama için 2 adet 200Ah akü bulunuyor. Sulama ünitesinde 1 adet DC Motor ve değişik derinliklerde çalışmak üzere 6 adet pompa başlığı (0-170 metre dikey derinlik ve 3-70 ton/saat debi aralığında çalışmaktadırlar) mevcut. Makine, gün içerisinde 14 saat kesintisiz çalışabiliyor. Ek aküler eklenerek 24 saat çalışması sağlanabiliyor.
700 Metrelik Kanaldan 500 Dekar Toprağı Sulayacak
GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner yaptığı açıklamada, “GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında 700 metrelik bir sulama kanalının üzerini güneş panelleriyle kapatacağız ve 500 dekar alanımızı güneş enerjisiyle sulamış olacağız. Güneş panelleri, suyun buharlaşmasıyla oluşacak kaybı da önleyecek. Suyun serinliği aynı zamanda güneş enerjisinin verimliliğini de artırmış olacak. Bu kanalların temizlenmesini mümkün kılan da bir sistem olacak. Proje sayesinde üzeri kapanacak kanalların ölüm olaylarını da ciddi oranda azaltabilecek bir etken olduğuna inanıyoruz.” dedi.
Dünyada İlk
Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi'nin sahip olduğu tasarım ve mobil özellikleriyle uluslararası kapsamda bir benzeri bulunmuyor. Bu anlamda dünyada bir ilk.
Projenin mühendislik çalışmalarının tamamlandığını belirten Çetiner, yaklaşık bir ay sonra sistemin faaliyete geçmesini planladıklarını söylüyor. Ülkemizin fiziki yapısına uygun üretilen ve ulusal anlamda bir ilk olan bu projenin tamamlanmış olması büyük sevinç kaynağı. Üretmeliyiz ve üreteni desteklemeliyiz.
Anadolu Ajansı Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çoluk çocuk sarmış dediğin kişi 43 yaşında. zırvalık dediğin kaçak kullanım oranları sıralaması da MARDİN %72.66, ŞIRNAK % 70.87, BATMAN % 66.54, DİYARBAKIR %65.44, HAKKARİ %64.36, URFA %50.75, VAN %57.19, AĞRI %55.50, MUŞ 53.01. bir mardin %72 kaçak kullanımla bursa'nın 3 katı elektrik kullanıyorsa bunu dile getirenlere zırvalıyor diyen zırvalıyordur. hele bu beleş kullanımlar bize kaçak kayıp bedeli diye %38 oranında faturalarımıza ekleniyorsa bu daha büyük bir zırvalıktır. listede bir bursa, bir manisa, bir mersin, bir konya, bir edirne, bir muğla, bir trabzon yok. gücüne gitti sanırım. sen gocunsanda gerçek bu. haberde urfa denilince millet gerçekleri söylemiş. bak sizin vanda kaçak kullanım oranı %57,19 elektriğin nasıl kaçak kullanıldığı bizzat görüyorsundur.