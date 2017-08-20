Güneş enerjisiyle çalışan sulama makineleri Şanlıurfa'da hayata geçiriliyor

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Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) tarafından 5 yıl süren çalışmaları sonucunda üretilen güneş enerjisiyle çalışan sulama makineleri hayata geçiriliyor. “Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi” olarak adlandırılan makineler, ilk olarak Şanlıurfa’da sulama kanalları üzerine inşa edilecek. Bölgede güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksek ve toprakları sık sık sulama ihtiyacı bulunuyor. Bu anlamda doğru bir seçim gibi görünüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yıllık 3 bin saati aşan güneşlenme süresiyle “Türkiye’nin enerji vadisi” olarak nitelendiriyor. Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi ile elde edilen güneş enerjisi, toprakların sulanmasında kullanılacak. Üstelik kanallar üzerine inşa edilecek güneş panelleri sayesinde ihtiyaç fazlası enerji üretimi gerçekleşecek. İhtiyaç fazlası üretilen enerji satılacak.

Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi'nin Öne Çıkan Özellikleri

Makinenin seyyar özellikte olması nedeniyle konumu değiştirilebilecek. Bu sayede yer işgal etme ve randıman eksikliği gibi sorunlar çözülecek. Platformun güneşi 2 düzlemde otomatik takip edebilmesi nedeniyle güneş ışıklarını dik olarak alabilecek ve enerji kaybı olmayacak. Yan destek kolları sayesinde yoğun rüzgâr şartlarında dahi dikey konumda kalabilecek. Makinedeki paneller tek düzlemde olduğu için gölge oluşumu engellenecek. Küresel çapta kullanılabilmesi için hem DC hem de AC akımlarında çalışıyor. Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi’nin bu özellikleri dikkat çekiyor.

Makine üzerindeki paneller sulama için 32 adet 170 W'lık ve hareket için olanlar ise 4 adet 160W'lık monokristal panelden oluşuyor. Depolama için 2 adet 200Ah akü bulunuyor. Sulama ünitesinde 1 adet DC Motor ve değişik derinliklerde çalışmak üzere 6 adet pompa başlığı (0-170 metre dikey derinlik ve 3-70 ton/saat debi aralığında çalışmaktadırlar) mevcut. Makine, gün içerisinde 14 saat kesintisiz çalışabiliyor. Ek aküler eklenerek 24 saat çalışması sağlanabiliyor.

700 Metrelik Kanaldan 500 Dekar Toprağı Sulayacak

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner yaptığı açıklamada, “GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında 700 metrelik bir sulama kanalının üzerini güneş panelleriyle kapatacağız ve 500 dekar alanımızı güneş enerjisiyle sulamış olacağız. Güneş panelleri, suyun buharlaşmasıyla oluşacak kaybı da önleyecek. Suyun serinliği aynı zamanda güneş enerjisinin verimliliğini de artırmış olacak. Bu kanalların temizlenmesini mümkün kılan da bir sistem olacak. Proje sayesinde üzeri kapanacak kanalların ölüm olaylarını da ciddi oranda azaltabilecek bir etken olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Dünyada İlk

Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi'nin sahip olduğu tasarım ve mobil özellikleriyle uluslararası kapsamda bir benzeri bulunmuyor. Bu anlamda dünyada bir ilk.

Makine, güneş pilinin tarımsal alanda kullanımı kolaylaştırıyor ve diğer tarımsal alanlarda kullanılan enerji kaynaklarına alternatif sunuyor. Elektrik şebekesinin olmadığı herhangi bir araziye, örneğin 1 km'den daha uzaktan yeni elektrik hattı çekmektense mobil güneş pili sulama sistemi kurulduğunda kendini ilk yılda amorti ediyor.

Projenin mühendislik çalışmalarının tamamlandığını belirten Çetiner, yaklaşık bir ay sonra sistemin faaliyete geçmesini planladıklarını söylüyor. Ülkemizin fiziki yapısına uygun üretilen ve ulusal anlamda bir ilk olan bu projenin tamamlanmış olması büyük sevinç kaynağı. Üretmeliyiz ve üreteni desteklemeliyiz.

Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi'nin görsellerine galeriden ulaşabilirsiniz.

Anadolu Ajansı