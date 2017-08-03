İstanbul'daki sel ve dolunun bilançosu belli oldu

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İstanbul'da meydana gelen sel-dolu felaketleri ve Gökova'da meydana gelen depremin bilançosu belli oldu. Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) tarafından açıklanan rakama göre Temmuz ayında meydana gelen afetlerin maddi hasarı 168 milyon lira.

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TSB Başkanı Can Akın Çağlar'ın açıkladığı rakamlara göre Temmuz ayında 22 bin adet hasar dosyası oluşturuldu. Bu hasar dosyalarının toplam bilançosu 168 milyon TL olarak açıklandı.





TSB Başkanı: Kötü Sürücüler için Daha Yüksek Prim Uygulanmalı

Çağlar, "Son üç yılda yaşanan kazaların yüzde 11'inin öncesinde üçün üzerinde kaza yapmış sürücülerden kaynaklandı. Trafik sigortasında arzu edilen kalıcı fiyat istikrarı için bu kazaların azaltılması yanı sıra kötü sürücüler için yüksek prim uygulanması gerekli" ifadelerinde bulundu.

Başkan Çağlar, sektörün 2017 Haziran sonu itibariyle prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 23,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini, yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörün, ekonomiye fon sağladığını ve teminat sağlama rolüyle başta mega projeler olmak üzere Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın 35 katı sigorta güvencesi verdiğini vurguladı.

Sektörün tazminat ödemelerine de değinen Çağlar, geçen yıl sektörün toplam 23,4 milyar TL tazminat ödediğini söyledi ve 2017 yılında, günde 46 bin 400 adet hasar gerçekleştiğini ve buna karşılık sektörün günde 108.8 milyon TL ödeme yaptığını belirtti.

http://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/1585866-istanbul-sel-dolu-deprem-maddi-hasar