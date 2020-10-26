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    İstanbullulara 2 gün sınırsız internet müjdesi

    İBB, Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü sebebiyle 28-29 Ekim günlerinde kotaları kaldıracak. İstanbullular, Cumhuriyet Bayramı ve bir gün öncesinde İBB Wi-Fi hizmetinden sınırsız faydalanabilecek.
    7 sa.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İstanbullulara 2 gün sınırsız internet müjdesi
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    İBB iştiraki İSTTELKOM tarafından sağlanan İBB Wi-Fi hizmeti 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sınırsız olacak.

    Cumhuriyet’in 97. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek kutlamalar kapsamında sunulan sınırsız internet hizmeti iki gün boyunca geçerliliğini sürdürecek. İstanbullular, 28 ve 29 Ekim günlerinde ücretsiz sunulan İBB Wi-Fi hizmetine kotasız bağlanabilecek. Uygulamadan, İstanbul genelindeki tüm İBB Wi-Fi noktalarından yararlanılabilecek.

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    4 milyon kullanıcı

    Güçlendirilen altyapısıyla hizmet kalitesi arttırılan İBB Wi-Fi’nin abone sayısı 4 milyona ulaştı. Halihazırda 7 bin 679 erişim noktasında, ortalama 100 bin kullanıcıya hizmet veren İBB Wi-Fi’nin, kullanıcı sayısının yeni eklenecek lokasyonlarla daha da artması bekleniyor. İBB Wi-Fi’ye, her gün ortalama 3 bin 700 yerli, 700 yabancı yeni kullanıcı kayıt oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye, rüzgâr türbini üretiminde Avrupa’da 5. sırada yer aldı"

    İBB Wi-Fi hizmeti, diğer günlerde de İstanbullulara, günlük 2 megabit hız ve 1 gigabayt kota ile aylık 30 gigabayt ücretsiz internet hizmeti sağlıyor. İBB Wi-Fi hizmetinden aylık, ortalama 200 terabayt indirme ve 25 terabayt yükleme işlemi gerçekleşiyor.

    İBB Wi-Fi’ye diğer ülke vatandaşlarından en çok Rusya, Almanya, İran ve İngiltere faydalanıyor. En çok tercih edilen lokasyonlar ise Beyoğlu İstiklal Caddesi, Sultanahmet, Kadıköy, Eminönü Meydanı ve Taksim Atatürk Kütüphanesi.



    https://www.ibb.istanbul/News/Detail/37361 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
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    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Steelo (Fatih Koyuncu) 7 sa. en beğenilen
    Sevinsin garibanlar. Çay içsinler yanında.
    1 Yanıt Yanıtla +41
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    Rachsuchtig 7 sa.
    Imamin oğlu çalışıyor, kaptanın oğlu cay dağıtıyor.
    Yanıtla +31
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    pathofdeniz (Deniz ) 5 sa. yeni yorumcu
    HİZMETİ ÜCRETLİ SANAN VATANDAŞLAR İÇİN DUYURU



    İBB WiFi hizmeti zaten ücretsizdi, Cumhuriyet bayramı sebebiyle kullanım kotası kalktı, okumadan ücretli miydi falan filan yazıp şov yapmayın.



    Bu arada, yaşa be İmamoğlu, bir Alex’sin artık gözümüzde kalp kalp 3
    HİZMETİ ÜCRETLİ SANAN VATANDAŞLAR İÇİN DUYURU İBB WiFi hizmeti zaten ücretsizdi, Cumhuriyet bayramı sebebiyle kullanım kotası kalktı, okumadan üc...
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    Yanıtla +17
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    from softwave 2 sa.
    helal baskan su kutlamalari birde eskisi gibi stadyumlara getirdik mi cok guzel olacak
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    Alqu 3 sa.
    29 Ekim de kısıtlama getirirler kutlama vs yaptırmazlar.
    Bir araya gelip bayraklarımızla gezerdik mesafeli şekilde ama müsade etmezler.
    Yanıtla
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    cemsinan (sinan akçay) 3 sa.
    Çay ve top keki tercih ediyorum

    İmam istifa
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    cemsinan (sinan akçay) 3 sa.
    İmam abartma
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    virtiöz (Serhat AYGÜN) 3 sa.
    Millî bayramlarımızı hatırlatan herşeye eyvallah.Bu kadar Cumhuriyet düşmanlığının arasında oksijen almak gibi.
    Yanıtla +1
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    Black_34 (Mehmet Gökalp) 3 sa.
    Bazı sazanlar haberin içeriğini okumadan yorum yapmış.



    Günlük kişi başı 1 GB kota var ve 28-29 Ekim'de kota olmayacak tamamen sınırsız
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    AdemYmn (Adem Yaman) 5 sa.
    muhteşem bi iş başarmış tebrik ediyoruz.

    diğerleride anca yol, köprü, havalimanı, hızlıtren falan yapsın.

    Azıcık örnek alsınlar ekrem başkanı' da nasıl hizmet yapılırmış öğrensinler.
    4 Yanıt Yanıtla +2
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    lazer__ 4 sa. AdemYmn
    Havalimanını ve hızlı treni de belediye yapmalı diye ima yapmazsın artık laf atıcam diye

    Biraz mantığını çalıştır (varsa) yazarken be
    Yanıtla +3
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 sa. AdemYmn
    Ula adam bedava ekmek dağıtayım dediydi de sen devlet içinde devlet mi oluyorsun falan diye adama engel olmuşlardı :D Belediye devlet mi ki köprü havalimanı yapsın?!? :):) İlahi yav hiç bir şeyden haberiniz yok. Sonra sazan gibi atlıyor eski milletvekilliniz bile bu nasıl bir marmaray, bu ne rezalet, imamoğlu napıyor diye paylaşıyor :D:D Sonra marmarayın AKP'ye, devlet demiryollarına bağlı olduğu ortaya çıkıyor da adam nereye saklanacağını şaşırıyor :D Yok aslında o kadar da kötü değil falan diye kıvırırken kaybolup gidiyor :D Ay ne komik şeyler hatırlattın bana yahu. İlahi.
    Yanıtla +8
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    YananGülYoldaşlığı (SiEn Es) 3 sa. AdemYmn
    o yüzden mi bu saydığınız trenleri, marmarayları yaptı diye geçen sene belediye seçimlerini kaybetti...
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    Last Troll Bender 3 sa. AdemYmn
    Köprü yol dediğini devlet değil müteahhitler yapıyor geçerken de kazığı sokuyorlar.
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    pathofdeniz (Deniz ) 5 sa. yeni yorumcu
    HİZMETİ ÜCRETLİ SANAN VATANDAŞLAR İÇİN DUYURU



    İBB WiFi hizmeti zaten ücretsizdi, Cumhuriyet bayramı sebebiyle kullanım kotası kalktı, okumadan ücretli miydi falan filan yazıp şov yapmayın.



    Bu arada, yaşa be İmamoğlu, bir Alex’sin artık gözümüzde kalp kalp 3
    Yanıtla +17
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    keles71 (Muhammed Furkan) 5 sa.
    Ahahahah muhalifler yine bayram ediyor. Ulan tam iki yüzlüsünüz ya. Sizden 100 yıl daha birşey olmaz.
    Yanıtla +1
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    freedom77 5 sa.
    Delinin biri kuyuya taş atıyor, kimse haberi okumuyor, delinin peşine gidiyor. Okusanıza haberi 😂😂😂
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