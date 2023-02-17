Benzin istasyonlarına robot pompacılar geliyor

Geliştirilen robotik sistem herhangi bir pompa istasyonuna entegre edilebiliyor. Sistem aynı zamanda müşteri tanımlama ve ödeme işlemlerini hallederek tüm süreci eller serbest hale getiriyor. Firma, yakıt ikmali sürecinin son 70 yıldır hiç değişmediğini ancak teknolojinin ise hızla geliştiğini “bugünlerde hızlı internete, akıllı telefonlara, AI asistanlarına ve yakında yollarda bulunacak olan sürücüsüz arabalara sahip" olduğumuzu söylüyor. İngiliz analiz firması Insight'a göre, robotik yakıt ikmali büyüyen bir iş ve yalnızca Avrupa pazarının değerinin 2028 yılına kadar yaklaşık 50 milyar dolara çıkması bekleniyor.
Yavaş ama kullanışlı bir süreç
Tüm gereklilikler sağlandığında istasyon pompasına gidip gerekli noktada durduğunuzda robotik kol devreye girip yakıt ikmalini gerçekleştirecek. Bu süreçte, sürücü bir ekran vasıtasıyla anlık olarak bilgilendirilecek. Ek olarak robotik sistem mevcut dağıtıcılara takılabiliyor. Dolayısıyla ek bir yatırım ihtiyacı yok. Ayrıca dileyen kullanıcılar robotik sistem yerine manuel olarak da yakıt ikmalini gerçekleştirebiliyor..Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah