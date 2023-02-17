Benzin istasyonlarına robot pompacılar geliyor

Tam Boyutta Gör Teknolojinin hayatın her alanında yer aldığı bir çağda insan pompacıların güvende olmaları imkansız gibi görünüyor. Danimarka merkezli Autofuel’in geliştirdiği robot pompacı, sürücülerin araçtan inip yakıtlarını doldurmasını veya herhangi bir insan pompacının yardımına ihtiyaç duymuyor.

Geliştirilen robotik sistem herhangi bir pompa istasyonuna entegre edilebiliyor. Sistem aynı zamanda müşteri tanımlama ve ödeme işlemlerini hallederek tüm süreci eller serbest hale getiriyor. Firma, yakıt ikmali sürecinin son 70 yıldır hiç değişmediğini ancak teknolojinin ise hızla geliştiğini “bugünlerde hızlı internete, akıllı telefonlara, AI asistanlarına ve yakında yollarda bulunacak olan sürücüsüz arabalara sahip" olduğumuzu söylüyor. İngiliz analiz firması Insight'a göre, robotik yakıt ikmali büyüyen bir iş ve yalnızca Avrupa pazarının değerinin 2028 yılına kadar yaklaşık 50 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Yavaş ama kullanışlı bir süreç

Tam Boyutta Gör Sistemin şimdilik belirli bazı dezavantajları var. Örneğin işlemi kolaylaştırmak için özel bir benzin deposu kapağına ihtiyaç duyuluyor. Bunun yanında sürücülerin ilk olarak model, yakıt türü, ödeme ayrıntıları ve plaka gibi bilgileri sisteme kaydetmesi gerekiyor. Şimdilik robotik sistem biraz yavaş hareket ediyor ancak ilerleyen dönemlerde süreç hızlanacaktır.

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Tüm gereklilikler sağlandığında istasyon pompasına gidip gerekli noktada durduğunuzda robotik kol devreye girip yakıt ikmalini gerçekleştirecek. Bu süreçte, sürücü bir ekran vasıtasıyla anlık olarak bilgilendirilecek. Ek olarak robotik sistem mevcut dağıtıcılara takılabiliyor. Dolayısıyla ek bir yatırım ihtiyacı yok. Ayrıca dileyen kullanıcılar robotik sistem yerine manuel olarak da yakıt ikmalini gerçekleştirebiliyor..

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