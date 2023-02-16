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    Türkiye'ye dönen Chery'nin yeni amiral gemisi: Chery Tiggo 9

    Chery Tiggo 9, markanın diğer modellerine kıyasla daha modern bir görünüm sunarken Çinli yerel medyanın haberine göre iç mekân kalitesinde de büyük fark söz konusu. İşte detaylar:
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    Çinli Chery Tiggo 9 ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çinli üretici Chery, önümüzdeki aylarda Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerini Türkiye'de satışa sunacak. Tiggo 8 Pro, şimdiye dek markanın amiral gemisi niteliğindeydi. Ancak bu durum yakında değişecek ve yeni Chery Tiggo 9'un bayrağı devraldığını göreceğiz.

    Chery Tiggo 9 ile ilgili resmi görseller geçtiğimiz ay paylaşılmıştı. Bugün ise yeni SUV modelin canlı görüntüleri ortaya çıktı. Mayıs ayında Çin'de satışa sunulması planlanan yeni Chery Tiggo 9, diğer modellere göre daha şık ve modern görünüyor. Üstelik yerel medya, iç mekândaki malzeme kalitesi konusunda neredeyse uçurum olduğunun altını çiziyor.

    Chery Tiggo 9, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Chery Tiggo 8 oldukça büyük bir araç ancak onun üzerinde konumlanacak olan Tiggo 9 daha da büyük gövdesiyle öne çıkıyor. Söz konusu model, 4820 mm uzunluğa, 1930 mm genişliğe, 1699 mm yüksekliğe ve 2820 mm aks mesafesine sahip. Yani Tiggo 8'den neredeyse 10 cm daha uzun.

    Dış tasarım

    Çinli Chery Tiggo 9 ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Chery Tiggo 9'un ön bölümünde büyük sekizgen panjur dikkat çekiyor. Dikey krom şeritlerle süslenen panjur üzerinde sadece aydınlatılmış Chery logosu yer alıyor. Bunun yanı sıra ince farlar ve L şekilli krom ve siyah detayların bulunduğu hava girişleri de göze çarpan detaylar arasında.

    Profilden bakıldığında Chery Tiggo 9'un görüntüsü lüks SUV'ları aratmıyor. Yüksek omuz çizgisi, 19 veya 20 inç olarak tercih edilebilen büyük jantlar ve geniş çamurluklarla kaslı bir görünüm sunulurken gizli kapı kolları, gövde rengi çamurluk uçları ve siyah sütunlarla göze hoş gelen bir zıtlık elde edilmiş. Ayrıca D sütunu üzerindeki desenler de oldukça dikkat çekici.

    Chery Tiggo 9'un arka bölümünde tavanın bir uzantısı gibi görünen siyah spoyler ve boydan boya uzanan LED stoplar göze çarpıyor. Tamponda ise sahte krom egzoz çıkışları parlak siyah bir şeritle birbirine bağlanmış.

    İç tasarım

    Çinli Chery Tiggo 9 ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Çinli SUV'un iç mekânında sade fakat diğer modellere kıyasla daha modern bir hava hakim. Konsol, kapı içleri ve koltuklardaki yumuşak deri yüzeylerde iki farklı renk kullanılmış. Bu yüzeyler arasında ahşap detaylara yer verilerek güzel bir geçiş elde edilmiş.

    Dokunmatik tuşlara sahip üç kollu direksiyonun arkasındaki kavisli panelde 12.3 inç'lik dijital gösterge ve multimedya ekranları bulunuyor. Merkezdeki ekranın hemen altında köşeli formdaki havalandırma ızgaraları sıralanmış. Konsol üzerinde herhangi bir fiziksel tuş bulunmuyor. Piyano siyahı yüzeylerin karşımıza çıktığı orta konsolda ise iki tane kablosuz cep telefonu şarj ünitesi mevcut.

    Chery Tiggo 9'un kaputu altında 261 hp güç ve 390 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo benzinli motor bulunuyor. 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sisteminin standart olarak sunulduğu modelin son hızı da 205 km/s ile sınırlandırılmış. Yerel medyada yer alan haberlere göre Chery Tiggo 9'un başlangıç fiyatı 170.000 yuan (467 bin TL) civarında olacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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