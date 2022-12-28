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    İşte 2022 yılında Türkiye’nin en çok ve en az izlediği filmler: Bu filmi sadece 10 kişi izledi

    Box Office Türkiye verilerine göre 2022 yılında Türkiye’de en çok izlenen filmler belli oldu. Listenin tepesinde Bergen yer alırken Avatar: Suyun Yolu büyük bir başarıya imza attı.
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    İşte 2022 yılında Türkiye’nin en çok izlediği filmler Tam Boyutta Gör
    2022 yılı sinema için oldukça güzel bir yol oldu. Her ne kadar pandemi sonrası sinema salonlarına dönüş biraz zorlu olmuş olsa da genel olarak iyi filmlerin izleyicileri tekrardan beyazperdeye çektiğini gördük. Peki Türkiye’de 2022 yılında en çok hangi filmler izlendi?

    Box Office Türkiye verilerine göre sinema salonlarında toplamda 502 film 2022 yılında vizyona girdi. Bu filmlerin 366 tanesi ise yeni filmlerden oluşuyor. Tüm yıl boyunca ise sinema salonlarına toplam 35 milyon 873 bin 660 izleyici gitti.

    Sinema severlerin 2022 yılında en çok izlediği film ise açık ara farkla Bergen oldu. Cinayet sonucunda hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan, Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı bu film 5 milyon 484 bin 798 kişiyi salonlara çekmeyi başardı. Listenin ikinci sırasında ise 2 milyon 327 bin 920 kişi ile Kesişme-İyi ki Varsın Eren yer aldı. Üçüncü sıradaysa 1 milyon 563 bin 89 kişi ile Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında kendisine yer buldu.

    Vizyona gireli sadece 10 gün olan Avatar: Suyun Yolu ise şimdiden 1 milyon 127 bin kişiye ulaşarak The Batman, Örümcek Adam: Eve Dönüş gibi filmleri geride bırakmayı başardı. 2022 yılında çıkan ve en az izlenen film ise Aşk Engel Tanımaz oldu. Bu filmi sadece 10 kişi izledi. Listenin devamıysa şöyle:

    Türkiye’den 2022’de en çok izlenen filmler

    İşte 2022 yılında Türkiye’nin en çok izlediği filmler Tam Boyutta Gör

    1. Bergen - 5.484.798 kişi
    2. Kesişme - İyi ki Varsın Eren - 2.327.920 kişi
    3. Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında - 1.563.041 kişi
    4. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü - 1.229.668 kişi
    5. Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi - 1.194.445 kişi
    6. Aslan Hürkuş Kayıp Elmas - 1.167.455 kişi
    7. Avatar: Suyun Yolu - 1.126.933 kişi
    8. The Batman - 1.081.473 kişi
    9. Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok - 1.032.866 kişi
    10. Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey - 891.326 kişi
    11. Çakallarla Dans 6 - 693.322 kişi
    12. Kirpi Sonic 2 - 686.557 kişi
    13. Dilberay - 686.495 kişi
    14. Black Adam - 527.329 kişi
    15. Tay - 509.754 kişi
    16. Kırmızı - 503.362 kişi
    17. Top Gun: Maverick - 498.395 kişi
    18. Black Panther: Yaşasın Wakanda - 486.118 kişi
    19. Jurassic World: Hâkimiyet - 483.842 kişi
    20. Uncharted - 447.171 kişi

    Türkiye’den 2022’de en az izlenen filmler

    İşte 2022 yılında Türkiye’nin en çok izlediği filmler Tam Boyutta Gör

    1. Payidar: Gazi'nin Büyük Tablosu - 322 kişi
    2. İçimdeki Kahraman - 264 kişi
    3. İsmetse Olur - 255 kişi
    4. Hollywood'lu Türk - 202 kişi
    5. Deli Kazım - 195 kişi
    6. 8-0  - 169 kişi
    7. Pota - 161 kişi
    8. Mekan - 126 kişi
    9. İlk Temas - 122 kişi
    10. Aşk Engel Tanımaz - 10 kişi
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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