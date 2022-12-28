İşte 2022 yılında Türkiye’nin en çok ve en az izlediği filmler: Bu filmi sadece 10 kişi izledi

Tam Boyutta Gör 2022 yılı sinema için oldukça güzel bir yol oldu. Her ne kadar pandemi sonrası sinema salonlarına dönüş biraz zorlu olmuş olsa da genel olarak iyi filmlerin izleyicileri tekrardan beyazperdeye çektiğini gördük. Peki Türkiye’de 2022 yılında en çok hangi filmler izlendi?

Box Office Türkiye verilerine göre sinema salonlarında toplamda 502 film 2022 yılında vizyona girdi. Bu filmlerin 366 tanesi ise yeni filmlerden oluşuyor. Tüm yıl boyunca ise sinema salonlarına toplam 35 milyon 873 bin 660 izleyici gitti.

Sinema severlerin 2022 yılında en çok izlediği film ise açık ara farkla Bergen oldu. Cinayet sonucunda hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan, Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu'nun başrollerini paylaştığı bu film 5 milyon 484 bin 798 kişiyi salonlara çekmeyi başardı. Listenin ikinci sırasında ise 2 milyon 327 bin 920 kişi ile Kesişme-İyi ki Varsın Eren yer aldı. Üçüncü sıradaysa 1 milyon 563 bin 89 kişi ile Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında kendisine yer buldu.

Vizyona gireli sadece 10 gün olan Avatar: Suyun Yolu ise şimdiden 1 milyon 127 bin kişiye ulaşarak The Batman, Örümcek Adam: Eve Dönüş gibi filmleri geride bırakmayı başardı. 2022 yılında çıkan ve en az izlenen film ise Aşk Engel Tanımaz oldu. Bu filmi sadece 10 kişi izledi. Listenin devamıysa şöyle:

Türkiye’den 2022’de en çok izlenen filmler

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Bergen - 5.484.798 kişi Kesişme - İyi ki Varsın Eren - 2.327.920 kişi Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında - 1.563.041 kişi Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü - 1.229.668 kişi Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi - 1.194.445 kişi Aslan Hürkuş Kayıp Elmas - 1.167.455 kişi Avatar: Suyun Yolu - 1.126.933 kişi The Batman - 1.081.473 kişi Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok - 1.032.866 kişi Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey - 891.326 kişi Çakallarla Dans 6 - 693.322 kişi Kirpi Sonic 2 - 686.557 kişi Dilberay - 686.495 kişi Black Adam - 527.329 kişi Tay - 509.754 kişi Kırmızı - 503.362 kişi Top Gun: Maverick - 498.395 kişi Black Panther: Yaşasın Wakanda - 486.118 kişi Jurassic World: Hâkimiyet - 483.842 kişi Uncharted - 447.171 kişi

Türkiye’den 2022’de en az izlenen filmler

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Payidar: Gazi'nin Büyük Tablosu - 322 kişi İçimdeki Kahraman - 264 kişi İsmetse Olur - 255 kişi Hollywood'lu Türk - 202 kişi Deli Kazım - 195 kişi 8-0 - 169 kişi Pota - 161 kişi Mekan - 126 kişi İlk Temas - 122 kişi Aşk Engel Tanımaz - 10 kişi

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İşte 2022 yılında Türkiye’nin en çok izlediği filmler