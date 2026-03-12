Yeni Alien filmi için çalışmalar hız kazanıyor; Bu kez yönetmen farklı olacak

Ayrıca Romulus gibi devam filmini de 'in yöneteceği açıklandı.. Hatta Alvarez daha önce verdiği bir demeçte çekimlere Ekim ayında başlayacaklarını söylemişti. Ancak bu artık pek mümkün görünmüyor. Çünkü Fede Alvarez sürpriz bir kararla projeden ayrıldı.
Yeni Alien Filmi İçin Michael Sarnoski ile Görüşülüyor
Nexus Point News tarafından aktarılan bilgilere göre stüdyo, yeni Alien filmini yönetmesi için Michael Sarnoski ile görüşüyor. Nicolas Cage'li Pig filmiyle övgü toplayan Sarnoski, daha sonra A Quiet Place: Day One'ı yönetmişti. Yani kendisi hem korku türüne, hem de yaratık filmlerine aşina bir isim.
Stüdyonun yeni bir yönetmen için görüşmelere başlamış olması, Alien filmi için yeniden somut adımlar atılmaya başlandığını gösteriyor.
Fede Alvarez'in ayrılığı sonrası filmde ne gibi değişiklikler yaşanacağı bilinmiyor. Ancak Alvarez hâlâ projenin başındayken bu Alien: Romulus'a doğrudan bir devam filmi olarak hazırlanıyordu. Nitekim Romulus'un başrol oyuncuları Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın da geri dönmesi planlanıyordu. Bu planların hâlâ geçerli olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.