    Yeni Alien filmi için çalışmalar hız kazanıyor; Bu kez yönetmen farklı olacak

    Alien: Romulus'un devamı olarak hazırlanan yeni Alien filmi için tekrar somut adımlar atılmaya başlandı. Film, kamera arkasında yaşanan sürpriz ayrılık sonrası krize girmişti.

    Yeni Alien filmi için çalışmalar hız kazanıyor; Bu kez yönetmen farklı olacak Tam Boyutta Gör
    2024 yılında çıkan Alien: Romulus'un gişede görece başarılı olması Alien serisini yeniden canandırırken, devam filminin de önünü açtı. Nitekim Romulus çıktıktan kısa süre sonra devam filmi resmen duyuruldu. Ancak geçtiğimiz aylarda yaşanan sürpriz bir ayrılık bu projeyi krize soktu. İlk filmin yönetmeni olan, ikinci filmi de yazıp yönetmesi beklenen Fede Alvarez, sürpriz bir kararla projeden ayrıldı. Alvarez tüm bu yeni serinin mimarı olduğu için onun ayrılığı sonrası projenin akıbeti belirsiz hâle geldi. O günden beri sessizliğe gömülen yeni Alien filmi, nihayet yeniden gündeme gelmeye başladı.

    Ayrıca Romulus gibi devam filmini de 'in yöneteceği açıklandı.. Hatta Alvarez daha önce verdiği bir demeçte çekimlere Ekim ayında başlayacaklarını söylemişti. Ancak bu artık pek mümkün görünmüyor. Çünkü Fede Alvarez sürpriz bir kararla projeden ayrıldı.

    Yeni Alien Filmi İçin Michael Sarnoski ile Görüşülüyor

    Nexus Point News tarafından aktarılan bilgilere göre stüdyo, yeni Alien filmini yönetmesi için Michael Sarnoski ile görüşüyor. Nicolas Cage'li Pig filmiyle övgü toplayan Sarnoski, daha sonra A Quiet Place: Day One'ı yönetmişti. Yani kendisi hem korku türüne, hem de yaratık filmlerine aşina bir isim.

    Stüdyonun yeni bir yönetmen için görüşmelere başlamış olması, Alien filmi için yeniden somut adımlar atılmaya başlandığını gösteriyor.

    Fede Alvarez'in ayrılığı sonrası filmde ne gibi değişiklikler yaşanacağı bilinmiyor. Ancak Alvarez hâlâ projenin başındayken bu Alien: Romulus'a doğrudan bir devam filmi olarak hazırlanıyordu. Nitekim Romulus'un başrol oyuncuları Cailee Spaeny ve David Jonsson'ın da geri dönmesi planlanıyordu. Bu planların hâlâ geçerli olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

