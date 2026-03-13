Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sinemada bu hafta: Senden Geriye Kalan, Deccal 3, Dedektif Reptır (13 Mart 2026)

    Bu hafta sinema salonlarında on bir yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Geçtiğimiz hafta vizyona giren Kurtuluş, Hoplayanlar, Gelin! gibi filmlerin etkisi bu haftaya da taşdığı için olsa gerek, bu hafta vizyon takvimi daha düşük profilli filmlerle dolu. Bu hafta sinemalara gelen 10 yeni filmin büyük bölümü korku ya da animasyon filmlerinden oluşuyor. Onların yanı sıra, 2025'in en iyi filmlerinden One Battle After Another da Oscar töreninin hemen öncesinde yeniden sinemalara dönüyor.

    1️⃣ Senden Geriye Kalan (Reminders of Him)

    Senden Geriye Kalan (Reminders of Him) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren filmlerin başında, dramatik bir aşk hikâyesi anlatan Senden Geriye Kalan geliyor.
    • Tür: Romantik, Drama
    • Yönetmen: Vanessa Caswill
    • Oyuncular: Maika Monroe, Tyriq Withers, Lauren Graham, Bradley Whitford

    Sevgilisiyle geçirdiği kusursuz bir günün ardından Kenna affedilemez bir hata yapar ve hapse girer. Yedi yıl sonra, Kenna Wyoming’deki kasabasına döner; hayatını yeniden kurmak ve hiç tanıyamadığı küçük kızı Diem ile yeniden bir araya gelme şansı kazanmak ister. Ancak Diem’in velayetini üstlenen büyükbabası ve büyükannesi, Kenna’nın kızını görme çabalarını kararlılıkla reddeder. Bunun üzerine Kenna, eski NFL oyuncusu ve yerel bar sahibi Ledger ile beklenmedik bir şefkat ve daha da derin bir bağ keşfeder. Aralarındaki gizli ilişki ilerledikçe, her ikisi için de tehlikeler büyür; Kenna’yı kalp kırıklığına ve sonunda ikinci bir şans umuduna götürür.

    2️⃣ Solo Mio

    Solo Mio Tam Boyutta Gör
    Adam Sandler ile birlikte oynadığı komedi filmlerinden tanıdığımız Kevin James, bu kez romantik komedi türünde bir filmle karşımıza çıkıyor.
    • Tür: Romantik Komedi
    • Yönetmen: Charles Kinnane, Daniel Kinnane
    • Oyuncular: Kevin James, Nicole Grimaudo, Kim Coates, Alyson Hannigan

    Evlenmek üzere olduğu İtalya’daki düğününde, sevgilisi tarafından terk edilen Matt, tek başına balayı gezisine çıkar. Roma’da yalnız kaldığı bu tatilde yeni insanlarla tanışır ve yaşadığı bu yolculuk, onun hem kendini hem de aşkı yeniden keşfetmesini sağlar.

    3️⃣ Dedektif Reptır

    Dedektif Reptır Tam Boyutta Gör
    Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın programında çok sayıda seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki yerli animasyon filmi Dedektif Reptır.
    • Tür: Animasyon, Macera
    • Yönetmen: Emre Karayel, Leyla Yaman

    Dedektif Reptır liderliğindeki bir grup araştırmacı, çevrelerinde meydana gelen ve açıklanması güç görünen ilginç olayları aydınlatmak üzere görevlendirilir. Ekip, her yeni vakada farklı ipuçlarını bir araya getirerek olayların ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır. Araştırmaları boyunca karşılaştıkları engelleri aşmak için stratejik düşünme yöntemlerini ve kolektif çalışma becerilerini kullanırlar. Hikaye süreci, karakterlerin karşılaştıkları problemleri mantık yürüterek ve dayanışma içerisinde nasıl çözümlediklerine odaklanır. Ekip üyeleri, bireysel yeteneklerini ortak bir amaç doğrultusunda birleştirerek gizemleri çözerken, izleyicilere olay örgüsü üzerinden problem çözme ve takım ruhunun önemi aktarılır.

    4️⃣ Deccal 3

    Deccal 3 Tam Boyutta Gör
    Kendine ait kemik bir kitle oluşturmuş gibi görünen cinli korku filmlerimize bu hafta iki yeni yapım daha katılıyor. Bunlardan ilki Deccal 3.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Özgür Bakar
    • Oyuncular: İlayda Mine Çopur, Birhan Tut, Buket Dereoğlu

    Issız bir dağ evinde bakıcılık yapan Deniz, korumakla görevlendirildiği Ateş’in sıradan bir çocuk olmadığını çok geçmeden anlar. Evde başlayan kanlı alametler, kaybolan çocuklar ve fısıldanan ayinler tek bir gerçeğe işaret eder: Deccal’in hakimiyeti yakındır.

    5️⃣ Cahim 2

    Cahim 2 Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren ikinci yerli korku fimi ise yine cinli hikâyesiyle izleyicileri korkutmaya çalışan Cahim 2.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Doğukan Mısır
    • Oyuncular: Ali Murat Özgen, Sultan Köroğlu Kılıç, Irmak Şeker

    Defne’nin 18. yaşından sonra tuhaf davranışları ve ailede görülmemiş derecede garip semptomlar sonrası Defne’nin annesi Kader, kızının iyileşmesi için nörolog Nihat Karahan’a ulaşır. Nihat Karahan bu vakanın tahmin edilenden daha karanlık ve derin olduğunun farkındadır. Havas ilmi üzerinde ileri derecede bilgi sahibi olan geçmişte de tanıdığı Mustafa Faruk Akad’ın yanına gelerek ondan destek ister. Tüm araştırmalarını kamera kaydına alan Nihat Karahan, yıllar önce yaşanan bu korkunç olayı ve tüm kötülükleri gözler önüne serer…

    6️⃣ Rayların Ötesinde

    Rayların Ötesinde Tam Boyutta Gör
    Bu hafta izleyici karşısına çıkacak bir diğer yerli bir yapım ise drama türündeki Rayların Ötesinde.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen:  Cenk İzgören
    • Oyuncular: Mine Doğan, Ahmetcan Özer, Remzi Çetinkaya

    Başak, rekabetçi, başarılı ve takıntılı bir reklamcıdır. Kanserle yıllardır süren savaşını kaybetmektedir. Tüm rakiplerinden ve sosyal çevresinden uzakta, sessiz bir kasabada trenin önüne atlayarak intihar etmeyi planlar. Ancak hat çökmüştür, onu ölüme götürecek tren bir türlü gelmez. Rayların arasında, çiftçilerin ekinlere zarar verdikleri için sıcakta ölüme terk ettikleri kaplumbağalarla karşılaşır. Ölümün sessizliğini ararken, hayatın tuhaf ve belirsiz yüzü yavaşça karşısına çıkar.

    7️⃣ Şarkıcı Balina (The Last Whale Singer)

    Şarkıcı Balina (The Last Whale Singer) Tam Boyutta Gör
    Şarkica Balina, animasyon ve müzikal türlerini bir araya getiren eğlenceli bir seyirlik vadediyor.
    • Tür: Animasyon, Müzikal, Aile
    • Yönetmen: Reza Memari, Steven Majaury, Pavel Hrubos

    Genç kambur balina Vincent, anne babasını kaybetmiş ve kendi yeteneklerinden şüphe eden bir balinadır. Dev bir deniz canavarının buzdağından kurtulup tüm denizleri tehdit etmesiyle, Vincent; sadık balık dadısı Walter ve sağır orka Darya ile birlikte okyanusun derinliklerine doğru zorlu bir yolculuğa çıkar. Korkularıyla yüzleşmek ve okyanusları kurtarmak için kendi sihirli şarkısını bulmak zorundadır.

    8️⃣ Kayıp Kaplan (The Lost Tiger)

    Kayıp Kaplan (The Lost Tiger) Tam Boyutta Gör
    Özellikle küçük çocuk ailelerin bu hafta sinemada tercih edebileceği bir diğer animasyon film de Kayıp Kaplan.
    • Tür: Animasyon, Macera, Aile
    • Yönetmen: Chantelle Murray

    Teo henüz yavruyken gizemli bir şekilde ailesinden ayrılır ve onu bulan sıra dışı bir güreşçi kanguru ailesi tarafından evlat edinilir. Güçlü, disiplinli ve biraz da komik olan bu aile, Teo’yu kendi çocukları gibi büyütür. Onların dünyasında güçlü olmayı ve asla pes etmemeyi öğrenir. Büyüdüğünde ise kendi ailesini ve kökleri merak etmeye başlar. Teo, gerçek yuvasını bulmak ve tehlike altındaki anavatanını kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır. Bu yolculuk boyunca dostluk, cesaret ve fedakârlığın gerçek anlamını keşfeder.

    9️⃣ Dino Ailesi (The Dino Family)

    Dino Ailesi (The Dino Family) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren bir diğer animasyon film de Rusya yapımı Dino Ailesi.
    • Tür: Animasyon, Macera, Aile
    • Yönetmen: Maya Turkina, Maksim Volkov

    "Okul öğrencisi Filipp Dinozavrov'un hayatı başarısızlıklarla doludur, ancak bir gün Mezozoik çağa açılan bir portalı aralar." Dino Ailesi, sıra dışı bir ailenin bir portal aracılığıyla gittikleri Dinozorlar Çağı'nda yaşadıklarını anlatıyor.

    🔟 Cadılar Bayramı Katliamı (Die'ced: Reloaded)

    Cadılar Bayramı Katliamı (Die'ced: Reloaded) Tam Boyutta Gör
    Die'ced: Reloaded ülkemizde Cadılar Bayramı Katliamı adıyla vizyona giriyor olsa da bugüne kadar Cadılar Bayramı başlığı altında izlediğimiz Halloween serisiyle bir bağı bulunmuyor.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Jeremy Rudd
    • Oyuncular: Eden Campbell, Jason Brooks, Christine Rose Allen

    Ünlü katil Benny, Cadılar Bayramı gecesi bir akıl hastanesinden kaçınca, korkuluk maskesiyle gerçekleştirdiği katliam, 1980'lerin Seattle'ını kanlı bir kâbusa dönüştürür; hedefinde ise genç bir kadın vardır.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    E
    erhanakansel 11 saat önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 11 saat önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    siemens mi arçelik mi renault fluence 1.5 dci extreme edition 2012 yorumlar ikiler honda tc den doğum tarihi öğrenme rektoskopi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum