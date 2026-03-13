Sinemada bu hafta: Senden Geriye Kalan, Deccal 3, Dedektif Reptır (13 Mart 2026)

Bu hafta sinema salonlarında on bir yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Kurtuluş, Hoplayanlar, Gelin! gibi filmlerin etkisi bu haftaya da taşdığı için olsa gerek, bu hafta vizyon takvimi daha düşük profilli filmlerle dolu. Bu hafta sinemalara gelen 10 yeni filmin büyük bölümü korku ya da animasyon filmlerinden oluşuyor. Onların yanı sıra, 2025'in en iyi filmlerinden One Battle After Another da Oscar töreninin hemen öncesinde yeniden sinemalara dönüyor.

1️⃣ Senden Geriye Kalan (Reminders of Him)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren filmlerin başında, dramatik bir aşk hikâyesi anlatan Senden Geriye Kalan geliyor.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Y önetmen : Vanessa Caswill

: Vanessa Caswill Oyuncular: Maika Monroe, Tyriq Withers, Lauren Graham, Bradley Whitford

Sevgilisiyle geçirdiği kusursuz bir günün ardından Kenna affedilemez bir hata yapar ve hapse girer. Yedi yıl sonra, Kenna Wyoming’deki kasabasına döner; hayatını yeniden kurmak ve hiç tanıyamadığı küçük kızı Diem ile yeniden bir araya gelme şansı kazanmak ister. Ancak Diem’in velayetini üstlenen büyükbabası ve büyükannesi, Kenna’nın kızını görme çabalarını kararlılıkla reddeder. Bunun üzerine Kenna, eski NFL oyuncusu ve yerel bar sahibi Ledger ile beklenmedik bir şefkat ve daha da derin bir bağ keşfeder. Aralarındaki gizli ilişki ilerledikçe, her ikisi için de tehlikeler büyür; Kenna’yı kalp kırıklığına ve sonunda ikinci bir şans umuduna götürür.

2️⃣ Solo Mio

Tam Boyutta Gör Adam Sandler ile birlikte oynadığı komedi filmlerinden tanıdığımız Kevin James, bu kez romantik komedi türünde bir filmle karşımıza çıkıyor.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Y önetmen : Charles Kinnane, Daniel Kinnane

: Charles Kinnane, Daniel Kinnane Oyuncular: Kevin James, Nicole Grimaudo, Kim Coates, Alyson Hannigan

Evlenmek üzere olduğu İtalya’daki düğününde, sevgilisi tarafından terk edilen Matt, tek başına balayı gezisine çıkar. Roma’da yalnız kaldığı bu tatilde yeni insanlarla tanışır ve yaşadığı bu yolculuk, onun hem kendini hem de aşkı yeniden keşfetmesini sağlar.

3️⃣ Dedektif Reptır

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın programında çok sayıda seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki yerli animasyon filmi Dedektif Reptır.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Emre Karayel, Leyla Yaman

Dedektif Reptır liderliğindeki bir grup araştırmacı, çevrelerinde meydana gelen ve açıklanması güç görünen ilginç olayları aydınlatmak üzere görevlendirilir. Ekip, her yeni vakada farklı ipuçlarını bir araya getirerek olayların ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır. Araştırmaları boyunca karşılaştıkları engelleri aşmak için stratejik düşünme yöntemlerini ve kolektif çalışma becerilerini kullanırlar. Hikaye süreci, karakterlerin karşılaştıkları problemleri mantık yürüterek ve dayanışma içerisinde nasıl çözümlediklerine odaklanır. Ekip üyeleri, bireysel yeteneklerini ortak bir amaç doğrultusunda birleştirerek gizemleri çözerken, izleyicilere olay örgüsü üzerinden problem çözme ve takım ruhunun önemi aktarılır.

4️⃣ Deccal 3

Tam Boyutta Gör Kendine ait kemik bir kitle oluşturmuş gibi görünen cinli korku filmlerimize bu hafta iki yeni yapım daha katılıyor. Bunlardan ilki Deccal 3.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Y önetmen : Özgür Bakar

: Özgür Bakar Oyuncular: İlayda Mine Çopur, Birhan Tut, Buket Dereoğlu

Issız bir dağ evinde bakıcılık yapan Deniz, korumakla görevlendirildiği Ateş’in sıradan bir çocuk olmadığını çok geçmeden anlar. Evde başlayan kanlı alametler, kaybolan çocuklar ve fısıldanan ayinler tek bir gerçeğe işaret eder: Deccal’in hakimiyeti yakındır.

5️⃣ Cahim 2

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren ikinci yerli korku fimi ise yine cinli hikâyesiyle izleyicileri korkutmaya çalışan Cahim 2.

Tür : Korku

: Korku Y önetmen : Doğukan Mısır

: Doğukan Mısır Oyuncular: Ali Murat Özgen, Sultan Köroğlu Kılıç, Irmak Şeker

Defne’nin 18. yaşından sonra tuhaf davranışları ve ailede görülmemiş derecede garip semptomlar sonrası Defne’nin annesi Kader, kızının iyileşmesi için nörolog Nihat Karahan’a ulaşır. Nihat Karahan bu vakanın tahmin edilenden daha karanlık ve derin olduğunun farkındadır. Havas ilmi üzerinde ileri derecede bilgi sahibi olan geçmişte de tanıdığı Mustafa Faruk Akad’ın yanına gelerek ondan destek ister. Tüm araştırmalarını kamera kaydına alan Nihat Karahan, yıllar önce yaşanan bu korkunç olayı ve tüm kötülükleri gözler önüne serer…

6️⃣ Rayların Ötesinde

Tam Boyutta Gör Bu hafta izleyici karşısına çıkacak bir diğer yerli bir yapım ise drama türündeki Rayların Ötesinde.

Tür : Drama

: Drama Y önetmen : Cenk İzgören

: Cenk İzgören Oyuncular: Mine Doğan, Ahmetcan Özer, Remzi Çetinkaya

Başak, rekabetçi, başarılı ve takıntılı bir reklamcıdır. Kanserle yıllardır süren savaşını kaybetmektedir. Tüm rakiplerinden ve sosyal çevresinden uzakta, sessiz bir kasabada trenin önüne atlayarak intihar etmeyi planlar. Ancak hat çökmüştür, onu ölüme götürecek tren bir türlü gelmez. Rayların arasında, çiftçilerin ekinlere zarar verdikleri için sıcakta ölüme terk ettikleri kaplumbağalarla karşılaşır. Ölümün sessizliğini ararken, hayatın tuhaf ve belirsiz yüzü yavaşça karşısına çıkar.

7️⃣ Şarkıcı Balina (The Last Whale Singer)

Tam Boyutta Gör Şarkica Balina, animasyon ve müzikal türlerini bir araya getiren eğlenceli bir seyirlik vadediyor.

Tür : Animasyon, Müzikal, Aile

: Animasyon, Müzikal, Aile Yönetmen: Reza Memari, Steven Majaury, Pavel Hrubos

Genç kambur balina Vincent, anne babasını kaybetmiş ve kendi yeteneklerinden şüphe eden bir balinadır. Dev bir deniz canavarının buzdağından kurtulup tüm denizleri tehdit etmesiyle, Vincent; sadık balık dadısı Walter ve sağır orka Darya ile birlikte okyanusun derinliklerine doğru zorlu bir yolculuğa çıkar. Korkularıyla yüzleşmek ve okyanusları kurtarmak için kendi sihirli şarkısını bulmak zorundadır.

8️⃣ Kayıp Kaplan (The Lost Tiger)

Tam Boyutta Gör Özellikle küçük çocuk ailelerin bu hafta sinemada tercih edebileceği bir diğer animasyon film de Kayıp Kaplan.

Tür : Animasyon, Macera, Aile

: Animasyon, Macera, Aile Yönetmen: Chantelle Murray

Teo henüz yavruyken gizemli bir şekilde ailesinden ayrılır ve onu bulan sıra dışı bir güreşçi kanguru ailesi tarafından evlat edinilir. Güçlü, disiplinli ve biraz da komik olan bu aile, Teo’yu kendi çocukları gibi büyütür. Onların dünyasında güçlü olmayı ve asla pes etmemeyi öğrenir. Büyüdüğünde ise kendi ailesini ve kökleri merak etmeye başlar. Teo, gerçek yuvasını bulmak ve tehlike altındaki anavatanını kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır. Bu yolculuk boyunca dostluk, cesaret ve fedakârlığın gerçek anlamını keşfeder.

9️⃣ Dino Ailesi (The Dino Family)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer animasyon film de Rusya yapımı Dino Ailesi.

Tür : Animasyon, Macera, Aile

: Animasyon, Macera, Aile Yönetmen: Maya Turkina, Maksim Volkov

"Okul öğrencisi Filipp Dinozavrov'un hayatı başarısızlıklarla doludur, ancak bir gün Mezozoik çağa açılan bir portalı aralar." Dino Ailesi, sıra dışı bir ailenin bir portal aracılığıyla gittikleri Dinozorlar Çağı'nda yaşadıklarını anlatıyor.

🔟 Cadılar Bayramı Katliamı (Die'ced: Reloaded)

Tam Boyutta Gör Die'ced: Reloaded ülkemizde Cadılar Bayramı Katliamı adıyla vizyona giriyor olsa da bugüne kadar Cadılar Bayramı başlığı altında izlediğimiz Halloween serisiyle bir bağı bulunmuyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Y önetmen : Jeremy Rudd

: Jeremy Rudd Oyuncular: Eden Campbell, Jason Brooks, Christine Rose Allen

Ünlü katil Benny, Cadılar Bayramı gecesi bir akıl hastanesinden kaçınca, korkuluk maskesiyle gerçekleştirdiği katliam, 1980'lerin Seattle'ını kanlı bir kâbusa dönüştürür; hedefinde ise genç bir kadın vardır.

